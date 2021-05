敏華控股2021財年主營收入逆巿上升35%至164億港元 淨利潤持續增長至19.2億港元

香港, 2021年5月14日 - (亞太商訊) - 敏華控股有限公司(「敏華控股」或「集團」,香港聯交所股份代號:1999)今天公佈截至2021年3月31日止年度(「2021財政年度」或「回顧期」)的全年業績。回顧年內,敏華控股積極拓展內銷市場,有力地克服了不利的外部影響,在中國功能沙發市場的佔有率提升至59%,更在全球市場連續三年蟬聯銷量第一 。



於2021財政年度,集團的主營業務收入(不包含房地產、商場物業等其他業務收入)增長35.3%至164.3億港元,其中中國市場的收入更較上年同期大幅增長約61.9%。公司權益擁有人應佔溢利上升17.5%至約19.2億港元。淨利潤率約11.7%。截至2021年3月31日止,集團財務狀況穩健,銀行的現金及現金等價物達約24.0億港元,流動比率為1.4。



爲回饋股東的長期支持,董事會建議派發末期股息每股16港仙,連同已派發的中期股息每股10港仙,全年股息為每股普通股26港仙,派息比率達52.7%,較去年44.3%相比上升8.4個百分點。



業務回顧



中國市場

回顧期內,即使疫情對中國整體經濟表現帶來了挑戰,但巿場上也存在消費復蘇和家居產品需求增長的機遇。透過有效的門店擴張、市場推廣、門店運營,加上大力發展電商銷售和推進業務模式創新等,集團在中國傢具市場中獲得更大的市場份額,中國市場主營業務收入增長61.9%至99.8億港元,佔集團的收入比重已超過60%,成為主要增長動力。



截至於2021年3月31日,集團於中國總共擁有 4,122間「芝華仕頭等艙」及「芝華仕五星床墊」品牌專賣店,回顧期內實現專賣店店舖數目淨增長1,125間。



線上銷售渠道方面,集團在傳統天貓、京東等電商銷售平台持續發力,並積極推動直播銷售模式,通過短視頻推廣、自有店鋪直播、與頭部主播深度合作等,實現了業績、粉絲和品牌影響力的大幅增長。此外,集團亦積極佈局新零售業務,實現線上線下的業務融合,帶動網上的銷售上升約41.0%至21.9億港元。



北美市場

雖然受疫情及集團經營戰略轉向內銷的影響,然而在2020年第二季度後,集團的北美出口訂單恢復快速增長,帶動北美市場的主營銷售收入在回顧期年內增長約30.5%至45.8億港元。集團在越南的新工廠於2020年正式投產,產能迅速上升,大部分美國客戶的訂單已基本轉移到越南工廠進行生產,有效減輕因美國政府徵收關稅造成的影響。



歐洲及其他海外市場

回顧期內,集團在歐洲的收入難免受到英國脫歐及全球新冠疫情影響。儘管如此,集團於歐洲及其他海外地區的主營銷售收入(不包括Home集團)僅同比下降6.5%至8.77億港元。



Home集團分別於波蘭、波羅的海諸國及烏克蘭擁有五間沙發製造工廠,主要從事設計並生產固定沙發及沙發床,產品銷售到眾多歐洲傢具零售商,對比去年同期收入增長2.7%。



前景

鑑於中國龐大的人口規模孕育天然巨大軟體消費市場,集團將繼續強化在功能沙發領域的核心競爭力及品牌推廣力度,維持行業內的領導地位,同時進一步加強鐵架及電機的創新及智慧自動化,提高核心競爭力及壁壘,有效降低產品成本,實現價格優勢。隨著功能沙發性價比、美觀度提升,結合電商、直播、抖音等傳播方式,加速提升功能沙發的曝光和認知度。未來敏華控股會增加線上線下功能沙發體驗場景,通過體驗性增強、曝光率增加,更好提升門店有效體驗數、購買轉化率。



隨著疫情及經濟的復蘇,出口功能沙發市場快速回暖,訂單快速增加。有見及此,集團已在北美市場逐步拓展自有品牌「MW Home」,並實現一定的出口銷售增長,同時計劃拓展固定款沙發的出口業務,繼續提供更加多元化、具備競爭力的產品,積極開拓新客戶群,維持出口市場更優質穩健發展。



敏華控股主席黃敏利博士表示:「中國消費者對家居品質的消費日益重視,並加大消費支出或購買頻率。功能沙發在固定款沙發基礎上,增加更多體驗功能和舒適度的提升,對消費者而言是一種升級的體驗。另一方面,憑著敏華控股核心零部件的自產自供,我們將功能沙發能以更具性價比的價格鏈接觸達更廣泛的家庭,滿足剛需市場的需求。在目前低市佔率、低差異化的市場中,我們堅持為消費者創造差異化產品和體驗,更好的實現未來的規模化效應,加速提升自家產品未來在軟體市場功能沙發的滲透率,為股東創造更好的回報。」







