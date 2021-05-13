Thursday, 13 May 2021, 11:39 HKT/SGT Share:

來源 CITIC Telecom CPC 中信國際電訊CPC在人工智能挑戰比賽中獲殊榮 藉著智能及通訊思維轉型 (ICT-MiiND) 策略

把備受各界認同的人工智能應用能力伸延到ICT服務管理層面

香港, 2021年5月13日 - (亞太商訊) - 中信國際電訊集團有限公司（香港交易所股份代號：1883）全資擁有的中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）宣佈在「電腦視覺人工智能挑戰 - 識別手術儀器」（人工智能挑戰）比賽中脫穎而出，榮獲「全場總亞軍」。這項殊榮表彰了中信國際電訊CPC在人工智能方面的專業知識，同時亦進一步肯定該公司「創新‧不斷」、矢志把創新作為業務發展主導的長遠承諾。



中信國際電訊CPC行政總裁李炳智表示：「這個獎項是對中信國際電訊CPC團隊一直在創新科技方面努力不懈的一個肯定，並印證了我們致力為企業客戶尋求創新解決方案的承諾。」



創新不斷 ‧智變未來

中信國際電訊CPC憑著創新不斷的核心價值，構建了更具前瞻性的ICT-MiiND（ICT-智賦）策略，並成功開啟了創新智能化的轉型旅程，帶領公司逐步從ICT服務供應商蛻變成為一家由智能技術驅動的數碼化轉型賦能者 (intelligent technology-driven digitalization enabler)。今次獲獎的人工智能應用技術正是在中信國際電訊CPC全新構建的ICT-MiiND策略中的一個核心元素。



ICT-MiiND不單是融合先進技術與服務的創新發展策略，更是協助企業成功數碼化轉型的『大腦』。ICT-MiiND採用最新最先進的容器技術（Container Technology），並結合網絡、信息安全、雲運算產品和服務經驗，串聯大數據 (Big Data)、人工智能 （AI）、擴增實景（AR）、物聯網（IoT）及區塊鏈（Blockchain）等領先ICT技術，加上多年來為行業客戶打造數碼化轉型的實踐經驗，以及豐富的國際技術夥伴資源， 透過以ICT-MiiND智慧思維糅合多個元素構建出不同於一般AIOps（Artificial Intelligence for IT Operations，智能運維）的創新智能模組，配以客制化、定制化的行業服務場景，為客戶創造更具智慧的IT服務管理平台。



ICT-MiiND 以智慧思維 推動智能創新

ICT-MiiND是以創新的大腦智慧思維能力，通過智慧學習及智能架構，對ICT平台和服務的全棧 （Full Stack）數據全鏈路打通及連接，並週期性重覆迭代，從數據收集，經驗學習、事件關聯、演算法分析建模；將時間、空間、業務應用多維度場景動態感知、經驗累積，配合知識庫，再經深度學習與自我進化的智慧能力動態循環升級。簡單來說， ICT-MiiND便是透過智慧大腦思維模式，利用不同創新工具與演算法串聯不同場景，透過自動化，多角度和全面的思考、分析及評估，並通過使用機器學習、深度學習提升智慧運維能力，從而能對各種問題或挑戰作出恰當的應對，為IT服務主動提出或制訂解決方案。



-- 強大的人工智能應用能力：ICT-MiiND擁有多層的分析能力，利用不同創新工具與演算法，可以學習現有的數據、檢視數據完整性及偵測遺失的數據。其機器學習、深度學習能力亦可以識別出常規的IT運作模型，配合業務的優先次序，從而偵測出任何IT異常情況對業務不同層次的影響。



-- 化繁為簡，分析精準： 實時收集不同場景及海量數據，利用AI技術及智慧演算法模型，透過智慧運維解決能力，精準分析整個IT運作。從相關性、時序性到因果性，歸納分析到預測演進相互結合，快速、準確識別問題根源及異常情況，減少監測工具發出過多及重複的警示，提供全面且宏觀的視野，以便掌握整體IT運作的狀況。



-- 主動學習，全面監測： 把被動式監測轉化為主動提升客戶體驗， 不但從運維場景全流程構建學習及優化智能運維能力，並以智能分析為客戶深化IT資源規劃，主動監測質量表現 ，提高服務水準，優化用戶體驗。



-- 整合豐富場景及知識：憑藉在管理不同網絡及IT挑戰的經驗，加上對不同客戶的業務流程、應用架構、基建以及安全政策的理解，發展出一套由業務意圖感知 (Intent Aware)、業務驅動的智能運維演算法（AIOps），這也更凸顯了中信國際電訊CPC 的智慧運維AIOps工具與其他市場不同之處。



創新已植根於我們的DNA中

ICT-MiiND 以智慧思維構建了更具前瞻性的策略，為企業創造更大價值。憑著過去累積的客戶經驗及服務場景，以及於網絡、信息安全及雲運算的專業知識，並把這一切糅合以建造不同的AIOps模組，為IT服务提供更卓越智慧運維能力。 同時經過多年服務實踐經驗，對行業的深入理解，深化的智慧分析及演算法能力，結合緊貼市場的創新科技及工具，例如擴增實境（AR）、物聯網（IoT）及區塊鏈（Blockchain）等，才能為企業創造更具智慧的IT服務管理平台及應用場景，成為推動業務數碼化的驅動者。



一系列透過結合“ICT-MiiND”策略推出的創新方案，包括

-- 打造基於擴增實境(AR)服務平台，如“DataHOUSE™ AR里眼”遠程運維服務。 服務透過運用可穿戴式AR技術，推動系統營運、維護和故障排除工作邁進新時代；

-- 以區塊鏈 (Blockchain) 技術實現的業務流程追蹤系統可用作管理應用程式設計發展介面（API），並確保服務受到妥善監察。如電子休假申請及電子出差申請 系統，便是利用區塊鏈技術支援，而銷售管理及客戶關係管理系統亦將陸續採用區塊鏈技術實現；

-- 突破智能人臉辨識技術的AI熱能成像體溫監測系統，能準確偵測訪客及員工的體溫，以確保公眾衛生及安全。

-- AI + SD-WAN網絡服務是利用人工智能（AI）及大數據分析打造智能化SD-WAN。服務基於智慧演算法實現從廣域網絡、鏈路、應用、至業務層面的特徵建模與分析。通過智慧思維及智能工具學習全鏈路數據，利用演算法進行因果分析，同時透過人工智能沙盤推演、最優網絡路徑規劃，為客戶分析網絡的應用流量及對其網絡架構的影響，從而優化網絡架構，提供高品質解決方案。



中信國際電訊CPC首席信息及創新總裁鄺偉基指出：「ICT-MiiND策略是由我們豐富的全球服務經驗、實踐多年的行業知識，與及專注專業的科研能力所支援，它不單是一個IT服務管理的平台，更加是協助企業成功數碼化轉型的『大腦』。」



如欲了解更多有關ICT-MiiND策略，請點擊：https://www.citictel-cpc.com/ZH/HK/Pages/ICT-MiiND



展示電腦視覺的精密技術

由香港科技園公司和醫院管理局合辦的人工智能挑戰比賽旨在挑戰參賽者建立機器學習模型以識別手術儀器的能力；並藉此探討人工智能在協助人類於醫院手術室中點算手術儀器數量的角色，而點算手術儀器數量這個工序每年需要進行數十萬次，因此別具意義！



鄺偉基續稱：「我們的數據科學及創新團隊自2019年起，一直全情投入建設機器學習模式，協助內部營運數碼化。這次比賽正好讓我們的人工智能技術能夠與其他機構比拼，測試一下我們在應用人工智能技術解決實際商業問題的能力。是次獲獎肯定了我們在人工智能的專業知識，以及表揚了我們把這些技術應用到業務營運，並伸延至不同行業，從而為企業客戶提供更勝一籌的服務。」



ICT-MiiND發展藍圖

ICT-MiiND共分三個發展階段，現時只是發展計劃中的第一步。在第二階段，ICT-MiiND將會透過整合新的資訊及先進的演算法，以預測有可能發生的狀況及提供應對建議。展望未來，ICT-MiiND將會透過運用自然語言處理（natural language processing，簡稱NLP）技術及知識圖譜（knowledge graph）提供建議和分析，以實現人機互動及主動支援客戶的需要。



鄺偉基總結道：「ICT-MiiND在我們由ICT解決方案供應商蛻變成為智能技術驅動的數碼化轉型賦能者中，擔當著核心的角色；充分展示了我們矢志加強在科技方面的專業知識和不斷追求創新的努力，實現為客戶提供優質服務的承諾。」



中信國際電訊CPC簡介



中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）是中信國際電訊集團有限公司的全資附屬公司（香港交易所股份代號：1883），公司一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案，包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI™信息安全解決方案、DataHOUSE™全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD™雲端運算解決方案，為全球跨國企業提供綜合數碼解決方案， 滿足不同行業的ICT服務需求。



憑借「創新‧不斷」的服務理念，中信國際電訊CPC積極利用創新技術，將人工智能、擴增實境、大數據，物聯網和其他尖端新興技術的強大潛力轉化為企業客戶的業務價值，協助客戶透過數碼化發展保持市場領先優勢、業務更具靈活性及成本效益，成為企業推動數碼轉型的重要策略夥伴。



中信國際電訊CPC以「服務在地，連接全球」的優勢，承諾為客戶提供最優質的全球化一站式ICT服務。全球化網絡資源連接超過160個服務據點、18個雲服務中心、30多個數據中心及2個全天候運作的安全運作中心，服務遍布約160個國家，無縫連接亞洲、歐美、非洲、中東以及中亞等地區 。作為香港首個獲得ISO 9001、14001、20000、27001 及27017相關ICT服務認證的供應商之一，公司透過全球化服務佈局，多年不斷深耕各個行業與領域經驗，為企業提供專業的在地服務及交付能力，優質的客戶體驗和服務質量，成為領先的綜合信息智能化服務供應商。



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傳媒查詢：



Rowena Leung

中信國際電訊CPC

(852) 2170 7536

電郵：rowena.leung@citictel-cpc.com







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