花旗：給予貝康醫療(2170.HK)「買入」評級，目標價40港元

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|Suzhou Basecare Medical Corporation Limited
|May 4, 2021, 16:00 HKT/SGT
|花旗醫藥首次覆蓋貝康醫療(2170.HK): 買入/高風險評級，目標價40港幣
|Apr 15, 2021, 12:28 HKT/SGT
|央行強調應全面放開和鼓勵生育 生育健康領域產業化有望獲突破
|Mar 29, 2021, 09:59 HKT/SGT
|貝康醫療(2170.HK)與華大智造達成測序儀研發合作，共同開發輔助生殖下一代自動化實驗平台
|Mar 23, 2021, 12:35 HKT/SGT
|貝康醫療-B(2170.HK): 摩根大通增持至9% 累計虧損15億錢都去哪裡了
|Mar 12, 2021, 21:57 HKT/SGT
|追蹤前第一大客戶實控人持股，貝康醫療關聯交易深度解析
|Mar 8, 2021, 10:15 HKT/SGT
|院士團隊賦能貝康醫療：通過人工智能打造中國遺傳知識圖譜，提升遺傳病診療與防治能力
|Mar 5, 2021, 09:45 HKT/SGT
|貝康醫療(2170.HK)斥796萬元中標蘇州一片土地用於建設公司總部
|Mar 1, 2021, 08:35 HKT/SGT
|國際罕見病日：貝康醫療宣佈為1000個罕見病家庭提供大型公益資助活動，全球首款遺傳病阻斷試劑盒進入臨床試驗！
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