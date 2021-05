Tuesday, 4 May 2021, 19:00 HKT/SGT Share:

來源 Bonjour Holdings Limited 卓悅與華為成為策略夥伴 助力卓悅發展新零售科技服務的創新應用

香港, 2021年5月4日 - (亞太商訊) - 卓悅控股有限公司(「卓悅」或「集團」)(股票編號653.HK)欣然宣佈,其直接全資附屬公司卓悅科技服務有限公司與香港華為國際有限公司(「華為」)於今天簽署合作發展協議,成為策略夥伴。



卓悅控股有限公司主席陳健文先生(左)與華為香港代表處總經理鄧水根先生(右)簽訂合作發展協議。



卓悅控股有限公司團隊(左一至左六)與香港華為雲團隊(右一至右五)共同見證簽署儀式。



雙方將開展聯合品牌營銷活動,華為將通過大數據分析、電子支付網絡、 wifi 6等解決方案為卓悅打造智能零售店,並提供技術支援。華為雲將利用其擎天架構 ,透過軟硬件協同,提供多架構計算、雲原生計算、網絡和存儲等技術方案支持。此外,華為雲將作為卓悅全球業務合作的其中一個應用案例,助力卓悅發展新零售科技服務 (Retail Tech as a Service)的創新應用。



卓悅控股有限公司主席陳健文先生表示:「我們很高興與華為雲建立緊密的合作關係,簽署合作協議將為消費者帶來新零售科技服務的嶄新體驗,同時為本地企業客戶帶來更精準及優質的服務以及一站式的智慧解決方案。面對數據洪流時代,卓悅由零售商積極展開全域電商升級,全力發展香港貓電商平台。透過雲端科技優化電商平台,實現消費科技共融,支持零售業轉型及持續發展,有效加速推動企業於中國內地及東南亞國家的發展步伐。」



華為香港代表處總經理鄧水根先生表示:「在現今科技盛行及零售業的新趨勢下,零售業需要提升消費者體驗以及企業營運效率。華為雲透過雲計算、大數據、人工智能等技術,為零售企業提供智慧解決方案,實現網絡全覆蓋、同時處理及分析各項業務數據,提升業務水平,協助及推動企業數碼化轉型。透過是次合作,華為雲為卓悅建設完整的營銷業務及數據處理架構,打造全渠道的嶄新購物平台,提供新零售科技服務的創新應用予廣大的消費者,以迎合瞬息萬變的消費習慣。」



卓悅於2021年全力發展「卓悅香港貓」(「 Hong Kong Mall 」)香港購物平台,除化粧品外,集團積極引入更多生活百貨、健康產品及小家電等,以豐富集團的多元產品組合,為本港及中國內地客戶帶來 「Beauty, Health, Beautiful Life」 的美好體驗,同時協助本港商家進軍內地市場。卓悅已從傳統的零售商升級為全球首屈一指的電子商務企業,集團秉承「客戶第一」的理念,致力為消費者提供國際化產品和專業服務。



有關卓悅控股有限公司

卓悅控股有限公司(股份代號: 653.HK)為香港領先美妝及生活消費品連鎖零售集團,現於香港及澳門共設有25間綫下零售店,卓悅香港貓(「 Hong Kong Mall 」)香港購物平台觸達34個國家,共銷售往44個中國內地及海外渠道平台,包括天貓國際、考拉、京東、Facebook、YouTube、Instagram、海淘網及微信商城等平台。卓悅現時自設KOL直播間,培育200名銷售人員直播銷售,現時在Facebook、YouTube、Instagram、Bonjour Global、卓悅全球購、卓悅海淘、天貓、考拉及京東共9個直播平台帶貨。



有關華為雲

華為雲是華為的雲服務品牌,用在線的方式將華為30多年在ICT基礎設施領域的技術積累和産品解决方案開放給客戶,致力於提供穩定可靠、安全可信、可持續創新的雲服務,做智能世界的「黑土地」,推進實現「用得起、用得好、用得放心」的普惠AI。華為雲作為底座,為華為全棧全場景AI戰略提供强大的算力平台和更易用的開發平台。華為堅持開放,合作,共贏的雲生態,作為「智能世界」的黑土地,幫助合作夥伴快速融入當地生態。華為雲恪守業務邊界,尊重數據主權,不用客戶數據做商業變現,携手合作夥伴聯合創新,持續為客戶和夥伴創造價值。截至2021年底,華為雲已上線220+雲服務、210+解决方案,服務全球眾多知名企業。



