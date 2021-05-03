IBI發出正面盈利預告 預期本公司擁有人應佔溢利錄得超過140%的增長



香港, 2021年5月3日 - (亞太商訊) - IBI Group Holdings Limited (「IBI 」或「集團」；股份代號：1547），為一家專注於投資在建築環境相關業務的上市控股公司，欣然宣布發出正面盈利預告。根據集團未經審核綜合管理賬目之初步審閱，集團預期截至二零二一年三月三十一日止年度錄得本公司擁有人應佔純利為約51.9百萬港元至56.2百萬港元，較截至二零二零年三月三十一日止年度錄得純利約21.6百萬港元增加約140%至160%，主要受惠於集團對上市公司股權投資中已變現和未變現公平值收益的顯著增加。



IBI主席兼行政總裁Neil Howard先生表示：「新型冠狀病毒疫情對全球經濟帶來前所未有的重大打擊，但我們很高興集團在如此充滿挑戰的一年仍然錄得驕人業績。年內，我們善用內部資源，投資了許多歷史悠久且基礎穩健的國際藍籌公司，儘管受疫情影響，我們仍能為集團帶來顯著的收益增長。此外，即使在艱巨的環境中我們的核心業務仍能繼續保持穩定表現，我們於年內已完成多項建築工程，當中包括一些豪華項目，例如香港賽馬會及中環文華東方酒店內的文華廳和The Aubrey餐廳。憑藉我們堅穩的核心業務基礎以及在策略性投資上的出色表現，我們相信集團現已具備充足條件把握巨大的市場機遇，從而為我們的股東創造最大價值。」



關於IBI Group Holdings Limited（股份代號：1547）

集團於一九九七年在香港成立，是一家專注於建築環境的投資控股公司。集團以提供多項專業及優質服務為宗旨，冀為來客戶提供創新、可持續性和具影響力的優質服務和客戶體驗。集團主要圍繞承包的角色開展業務，旗下子公司提供創新的高科技建築環境解決方案，包括空氣質量監測和管理。集團的主要客戶包括多家知名的組織及商業企業，包括香港賽馬及投注營運商、跨國銀行、國際酒店集團及賭場營運商。有關詳情，請瀏覽IBI網站：https://ibighl.com/。





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