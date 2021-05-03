網龍多項數字教育成果亮相第四屆數字中國建設峰會



香港, 2021年5月3日 - (亞太商訊) - 全球領先的互聯網社區創建者– 網龍網絡控股有限公司（「網龍」或「本公司」，香港交易所股份代號：777）欣然宣布，近日，第四屆數字中國建設峰會在福建省福州市成功舉行，網龍作為峰會唯一的特殊貢獻品牌合作夥伴，已連續四年深度參與峰會，並承辦數字絲路分論壇。活動期間，網龍分享了多項數字教育成果，展出了教育服務機器人、AR課堂、中央電化教育館中小學虛擬實驗和5G移動智慧教室等二十餘項數字教育創新產品和解決方案，在場人士反應熱烈。



網龍首席執行官熊立博士出席峰會主論壇，並在圓桌對話環節分享了網龍通過激活數據要素，挖掘教育數據價值，助力各國發展數字教育的經驗與思考。熊立還出席了數字絲路暨中國—東盟智慧城市國際合作分論壇，發表了以「深化數字教育合作，助力東盟高質量發展」為題目的主題演講，分享了網龍與東盟各國在智慧教育領域的合作進展。



「在過去的幾年中，我們在海外的教育業務覆蓋了200餘萬間教室，網龍數字教育產品的累計註冊用戶超過1億。」在峰會主論壇圓桌對話環節，熊立分享了網龍助力各國發展數字教育的成果。 2020年，網龍與埃及達成國家級合作，埃及2300萬師生全面使用網龍旗下的在線教育產品。熊立表示，以埃及為起點，網龍將充分挖掘海量教育數據的價值，以數據為驅動，激活數據要素，為地區教育決策、老師差異化教學、學生個性化學習提供支撐。面對疫情帶來的機遇與挑戰，網龍的「一站式混合學習解決方案」贏得了海外市場的認可，成功將「國家級模式」擴展至埃及、加納、泰國、馬來西亞等國家，與二十餘個「一帶一路」沿線國家建立了深度合作，因地制宜地滿足各國對教育科技的需求。



借助峰會平台，網龍也達成了多個重要項目成果。作為本屆數字絲路分論壇的重要成果之一，聯合國教科文組織教育信息技術研究所（UNESCO IITE）攜手網龍打造的「教師電子圖書館」項目正式啟動，項目將積極推進教師能力建設，助力全球教育公平。



此外，網龍與北師大智慧學習研究院聯合發布《信息化課堂教學行為分析》報告，該報告依托網龍旗下備授課軟件101教育PPT平台中的教學大數據信息，通過對老師在課堂教學中的工具使用、內容展示、師生互動等教學行為進行分析，並圍繞學生探究、溝通、建構、表達等學習行為的刻畫呈現，為信息技術與教學深度融合、提升教師信息化教學能力、優化智慧教育環境等提出了思考與建議。



四年來，數字中國建設峰會的影響力不斷增強，為數字福建、數字中國的建設注入了澎湃動力。網龍將繼續紮根國內市場，並沿著「一帶一路」的軌跡挺進新興市場，推動全球數字教育合作，以數字技術引領教育高質量發展。



關於網龍網絡控股有限公司

網龍網絡控股有限公司（香港交易所股份代號：0777）是全球領先的互聯網社區創建者，在開發和擴展多個互聯網及移動平台方面擁有優良往績，覆蓋用戶數以億計，包括建立中國首個網絡遊戲門戶－17173.com及打造中國最具影響力的智能手機服務平台－91無線。



網龍成立於1999年，成功自主研發多個著名的旗艦遊戲，包括《魔域》、《征服》和《英魂之刃》，是中國最具聲譽及知名度的網絡遊戲開發商之一。此外，網龍近年積極擴展在綫教育業務，管理層秉承「打造全球最大的在綫學習社區」的願景，旨在將「未來教室」普及至世界各地的學校。更多資訊請訪問www.netdragon.com。



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