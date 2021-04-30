Friday, 30 April 2021, 11:35 HKT/SGT Share: 易居企業控股：阿里增資強化龍頭地位 強強聯手前景可期

香港, 2021年4月30日 - (亞太商訊) - 2020年，在新冠肺炎疫情的影響下，線上數字化營銷呈井噴式發展，網上售樓處遍地開花，跟據國家統計局數據，房地產交易市場規模巨大，未來三年仍將維持並發展到25萬億左右規模。



易居企業集團董事局副主席黃燦浩先生（左二），易居企業集團CEO丁祖昱先生（右二），樂居控股集團CEO賀寅宇先生（左一），易居企業集團CFO周亮先生（右一）



易居企業控股是中國創新的、基於房地產數據的房地產交易服務商，公司的業務主要分為三個板塊：一手房銷售代理服務、房地產數據和諮詢服務及房地產經紀網絡服務。公司三個塊業務相互補充，並產生協同效應創造更多的交叉銷售。



業績穩定增長 強強聯手推動房地產交易數字化



在三個增長引擎的推動下，公司近年來業績穩定增長。回顧其過往財務數據，公司的收入由2016年的人民幣39.96億元迅速增長到了2019年的90.95億元；公司的除稅前溢利由2016年的7.89億元上升到了2019年的13.09億元；2020年，該公司實現收入80.52億元，除稅前溢利6.92億元，疫情影響之下，還能取得如此業績實屬難能可貴。



不僅是業績方面，在業務拓展方面，易居企業控股也是始終朝著不動產數字化的方向堅定不移地前進。近日，公司宣佈阿里巴巴出資9.9億港元增持公司股票，同時易居將收購阿里所持有的天貓好房公司85%股份。交易完成後，阿里將成為易居第二大股東，易居則全資控股天貓好房。除阿里增持易居外，易居中國董事局主席周忻斥資10億港元繼續增持易居股票，雲鋒基金也將入股易居，共同推動中國房地產行業數字化、線上化，建立房地產線上線下數字化交易生態。



與此同時，易居控股天貓好房後，將像貝殼和安居客一樣，擁有自身的互聯網資訊交易服務平台。而天貓好房的獨特亮點在於依託阿里生態體系和8億阿里用戶，精准對接購房需求後，能為天貓好房帶來強大的原生流量。



至此，易居企業集團將分為天貓好房新交易集團、新房代理集團和克而瑞大資料集團三大戰略板塊。公司憑藉其擁有天然的一手房業務優勢，以新房代理作為業務強大的基石，逐漸將業務板塊擴大至二手房，為置業者提供更便捷、高效、透明的增值服務，為房產經紀人提供更多的產品、工具和實惠，為開發商提供降本增效的線上線下、數字化的交易平台等，與貝殼、安居客及明源雲等知名企業對標，顯露了公司圍繞其平台迅速做大規模的雄心。



市場空間廣闊全方位佈局 未來發展前景可期



除了上述業務外，易居還利用其自身獨特的競爭優勢，不斷的進行全面佈局。公司持续將房地產大數據服務積極延伸應用領域，包括金融、商辦、物業社區、產業園區等，探索新型大數據應用。



目前公司的三大業務鏈條已經形成了閉環式全產業鏈服務構架，在眾多房地產交易服務商中，多項數據名列前茅，公司多樣化的佈局，不斷擴大市場份額，保持國內領先地位，賦能未來。



長期來看，隨著移動互聯網和高新科技的不斷發展，房地產服務數字化賽道被普遍看好，房地產數字化市場將是越來越向頭部集中的藍海。來自Gartner的預測顯示，未來，房地產數字化解決方案市場容量將繼續快速增長，複合增長率預計66%，從當前200-300億市場，增至2025年的1000億市場規模。



作為房地產交易行業的龍頭企業，易居企業控股基本面優質，業務鏈條存在獨特的競爭優勢，公司與阿里的強強聯手，將不斷強化公司的龍頭地位，助力其搶佔市場份額，公司的未來發展前景及成長空間十分可期。





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