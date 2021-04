中國碳中和（1372.HK）成為首家香港上市企業於國際兩大自願碳減排交易平台成功開戶

香港, 2021年4月30日 - (亞太商訊) - 中國碳中和發展集團(「中國碳中和」或「集團」,股份代號:1372.HK)欣然宣佈其在4月19日和4月26日已經成功通過目前國際兩大獨立碳信用機制,亦是全球兩大自願碳減排交易平台的黃金標準(簡稱GS)和VERRA的審核,並成功獲得了GS和VERRA賬戶,成為香港首家通過這兩大平台審核並獲准開戶的上市企業,同時意味著通過兩大平台不僅可以進行碳減排項目的開發申請,碳信用額度的交易、轉換以及註銷,並可代表其他企業和個人開發碳減排項目和管理碳信用。



兩大交易平台極具代表性 確立中國碳中和以龐大資源與世界接軌



黃金標準(簡稱GS)是世界自然基金會和其他國際非政府組織於2003年建立的,是第一個針對CDM(清潔發展機制)和JI(聯合履約機制)溫室氣體減排項目開發的、獨立的、具有最佳實用性的基準方法。其目的是確保減少碳排放的項目具有最高水平的環境完整性,並為可持續發展做出貢獻。GS使項目東道國和公眾確信項目能夠在可持續的能源服務方面帶來新的額外的投資。項目業主既可以在一個項目產生實際減排量之前進行交易,又能夠可靠的證明承諾減排量的實現。



到目前為止,GS 在全球80多個國家及地區認證了超過2000個GS的項目,已減少了1.59億噸的二氧 化碳排放量,並且為氣候行動和可持續發展創造了超過235億美元的共享價值。



VERRA是氣候組織(CG)、國際排放交易協會(IETA)及世界經濟論壇(WEF)聯合於2005年共同領導開發的,其目的是通過制定和管理有助於私營部門、國家和民間團體實現可持續發展和氣候行動目標的標準,來幫助解決世界上最棘手的環境問題和社會挑戰。



VERRA通過推動對減少排放,改善生計和保護自然的活動進行大規模投資來催化可衡量的氣候行動和可持續發展成果。到目前為止,VERRA 主管的核證碳標準(簡稱VCS)是最具影響力的計劃,其作用是允許通過認證的項 目將其溫室氣體(GHG)的減少和清除轉化為可交易的碳信用額。自2006年啟動以 來,VCS計劃已發展成為全球最大的自願性GHG計劃,並在全球82個國家和地區中有近1600個註冊項目,產生了超過4.5億碳信用額。



獲權威交易平台開戶 拓展無限商機



集團對於取得國際兩大自願碳減排交易平台的賬戶表示歡迎,認為有關開戶可為集團於負碳排放領域的業務拓展帶來大量商機。另外,集團旗下的部分森林碳匯、新能源、節能減排等溫室氣體減排專案將按照GS和VERRA的要求進行識別、核查、註冊、核證、簽發、交易等工作,並開展碳諮詢服務,助力中國實現2030年碳達峰、2060年碳中和的目標。



關於中國碳中和發展集團

中國碳中和發展集團將規劃未來一年內開始投資全球碳中和業務,包括全球林權以及相關碳權的收購,清潔能源的投資(包括太陽能、風能、儲能和碳捕集)與碳匯交易以及清潔能源數字資產的開發,積極響應中國最高領導人在聯合國大會的重要承諾,致力於「中國2030年碳達峰和2060年碳中和」目標,為應對全球氣候變化目標貢獻力量。





