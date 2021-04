Thursday, 29 April 2021, 21:03 HKT/SGT Share: "倔強的尾巴" 貓犬主糧上線0差評 朝雲集團加速佈局千億寵物市場

香港, 2021年4月29日 - (亞太商訊) - 近日,天貓寵物新銳品牌“倔強的尾巴”推出新品寵物主糧“倔強嘴巴”,覆蓋寵物貓犬各年齡段,配方均添加高含量活性乳酸菌,可減少寵物腸胃刺激。其中,倔強嘴巴0肉粉(純鮮肉)活性乳酸菌主糧於4月在天貓旗艦店首發後,消費者好評如潮,0差評。















繼斬獲天貓金妝獎最具潛力寵物新銳品牌後,倔強的尾巴瞄準寵物領軍品牌的地位

據悉,“倔強的尾巴”隸屬朝雲集團(06601.HK)。自2018年組建以來,朝雲集團以多品牌多品類發展戰略,構建了一站式多品類家居護理、寵物護理和個人護理平臺,其核心品牌包括威王、超微、貝貝健、西蘭、倔強的尾巴、德是和潤之素,在多個細分品類佔據領先地位。其中“倔強的尾巴”上市4個月內即成為天貓寵物香水除味類目的第一品牌,並入選了天貓小黑盒認證年度優質新品榜單和2020年天貓金妝獎最具潛力寵物新銳品牌。



據艾媒諮詢調研資料顯示,預計到2023年中國寵物經濟市場規模將接近6000億元,業務天花板高,增量空間大。作為國內領先的家居護理企業,朝雲集團一如既往,以高品質、安全、健康的產品研發和生產理念進入寵物市場。近日推出的寵物主糧“倔強嘴巴”定位中高端,特添專利活性乳酸菌+益生元、0肉粉、優質動物蛋白及凍幹鮮肉詮釋“硬核寵物食材”。



值得關注的是,目前中國寵物市場的行業集中度遠低於成熟市場,競爭格局尚未穩定,在這樣的背景下,優質的產品和獨特的管道是競爭的焦點,具備綜合運營能力的企業更易突圍而出。在行業格局還以“小”“散”為主,無領導品牌的藍海階段,巨頭公司的進入,意味著他們背後的生產優勢、研發體系、銷售體系將影響行業未來的趨勢和洗牌。朝雲集團用一年多時間從寵物洗沐、口腔護理,到空間除菌、貓砂,再到貓犬主糧,憑藉其全管道銷售及分銷網路、多品牌多品類發展戰略、高效的研發體系、垂直整合的柔性供應鏈及具備多品牌營運能力的管理團隊,高速發展,抓住寵物市場的空間和機會,在成為寵物行業領導者的路上加速奔跑。



憑藉收入利潤雙增長和全品類齊開花,朝雲集團一舉斬獲天貓金妝獎2021年度最具成長性集團,成為僅上榜的6個集團之一



日前,朝雲集團發佈上市後首份財報,這也是新管理團隊到崗一年半後的首份完整年報。資料顯示,公司2020年實現營業收入人民幣17.02億元,同比增長23%;年內溢利2.33億元,同比增長26.3%,經調整後增長達到32.4%;扣非淨利潤2.19億元,同比增長38.17%,營收利潤雙增長,並在上市一個月後建議派息。



除寵物品類2020年營收同比增長超10倍,朝雲集團原有優勢業務也持續穩步增長,家居護理產品和個人護理產品的收入同比分別增長20%和51.7%,實現全品類增長。憑藉亮眼的業績,朝雲集團榮獲素有“美妝界奧斯卡”之稱的天貓金妝獎2021年度最具成長性集團殊榮,足可見市場及行業對朝雲集團的認可度。



身處黃金賽道,又具備先發優勢,朝雲集團在上市不久就受到了機構投資者的青睞。近期,摩根士丹利研報對其首予增持,目標價為11.7港元,這表明市場對朝雲集團的投資價值已有進一步認可。朝雲集團也表示,未來公司將繼續實施多品牌品類戰略,優化產品組合和產品結構,深化個人護理及寵物護理行業佈局,並緊抓寵物行業高增長機會,開啟新一輪成長週期。







