"倔強的尾巴" 貓犬主糧上線0差評 朝雲集團加速佈局千億寵物市場

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|Thursday, 29 April 2021, 21:03 HKT/SGT
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香港, 2021年4月29日 - (亞太商訊) - 近日，天貓寵物新銳品牌“倔強的尾巴”推出新品寵物主糧“倔強嘴巴”，覆蓋寵物貓犬各年齡段，配方均添加高含量活性乳酸菌，可減少寵物腸胃刺激。其中，倔強嘴巴0肉粉（純鮮肉）活性乳酸菌主糧於4月在天貓旗艦店首發後，消費者好評如潮，0差評。
繼斬獲天貓金妝獎最具潛力寵物新銳品牌後，倔強的尾巴瞄準寵物領軍品牌的地位
據悉，“倔強的尾巴”隸屬朝雲集團（06601.HK）。自2018年組建以來，朝雲集團以多品牌多品類發展戰略，構建了一站式多品類家居護理、寵物護理和個人護理平臺，其核心品牌包括威王、超微、貝貝健、西蘭、倔強的尾巴、德是和潤之素，在多個細分品類佔據領先地位。其中“倔強的尾巴”上市4個月內即成為天貓寵物香水除味類目的第一品牌，並入選了天貓小黑盒認證年度優質新品榜單和2020年天貓金妝獎最具潛力寵物新銳品牌。
據艾媒諮詢調研資料顯示，預計到2023年中國寵物經濟市場規模將接近6000億元，業務天花板高，增量空間大。作為國內領先的家居護理企業，朝雲集團一如既往，以高品質、安全、健康的產品研發和生產理念進入寵物市場。近日推出的寵物主糧“倔強嘴巴”定位中高端，特添專利活性乳酸菌+益生元、0肉粉、優質動物蛋白及凍幹鮮肉詮釋“硬核寵物食材”。
值得關注的是，目前中國寵物市場的行業集中度遠低於成熟市場，競爭格局尚未穩定，在這樣的背景下，優質的產品和獨特的管道是競爭的焦點，具備綜合運營能力的企業更易突圍而出。在行業格局還以“小”“散”為主，無領導品牌的藍海階段，巨頭公司的進入，意味著他們背後的生產優勢、研發體系、銷售體系將影響行業未來的趨勢和洗牌。朝雲集團用一年多時間從寵物洗沐、口腔護理，到空間除菌、貓砂，再到貓犬主糧，憑藉其全管道銷售及分銷網路、多品牌多品類發展戰略、高效的研發體系、垂直整合的柔性供應鏈及具備多品牌營運能力的管理團隊，高速發展，抓住寵物市場的空間和機會，在成為寵物行業領導者的路上加速奔跑。
憑藉收入利潤雙增長和全品類齊開花，朝雲集團一舉斬獲天貓金妝獎2021年度最具成長性集團，成為僅上榜的6個集團之一
日前，朝雲集團發佈上市後首份財報，這也是新管理團隊到崗一年半後的首份完整年報。資料顯示，公司2020年實現營業收入人民幣17.02億元，同比增長23％；年內溢利2.33億元，同比增長26.3％，經調整後增長達到32.4％；扣非淨利潤2.19億元，同比增長38.17%，營收利潤雙增長，並在上市一個月後建議派息。
除寵物品類2020年營收同比增長超10倍，朝雲集團原有優勢業務也持續穩步增長，家居護理產品和個人護理產品的收入同比分別增長20%和51.7%，實現全品類增長。憑藉亮眼的業績，朝雲集團榮獲素有“美妝界奧斯卡”之稱的天貓金妝獎2021年度最具成長性集團殊榮，足可見市場及行業對朝雲集團的認可度。
身處黃金賽道，又具備先發優勢，朝雲集團在上市不久就受到了機構投資者的青睞。近期，摩根士丹利研報對其首予增持，目標價為11.7港元，這表明市場對朝雲集團的投資價值已有進一步認可。朝雲集團也表示，未來公司將繼續實施多品牌品類戰略，優化產品組合和產品結構，深化個人護理及寵物護理行業佈局，並緊抓寵物行業高增長機會，開啟新一輪成長週期。
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