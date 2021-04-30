Thursday, 29 April 2021, 18:02 HKT/SGT Share: 聯手華為 香港航天股價大熱漲1044% 進軍「星鏈」打造智慧城市

香港, 2021年4月29日 - (亞太商訊) - 近日，香港航天科技集團有限公司（「香港航天」或「集團」）與華為雲在港舉行簽訂戰略合作協議，攜手進入智慧城市產業。據悉，雙方將以「數據創新生活，智能開啟城市」為合作目標，依託華為雲安全可信的數據處理能力，充分整合香港航天基於衛星端與地面端的時空城市信息，為粵港澳大灣區提供涵蓋智慧政府、智慧出行、智慧生活、智慧環境等多維度的優質商業服務，打造全新的數碼城市與智慧生活。







香港航天集衛星製造、衛星發射、航天測控與航天數據服務為一體，是香港第一家商業航天企業。此次與華為強強聯手，市場也表現出高度期待。自4月22日復牌後，公司股價（01725.HK）從停牌前的2.7港元一路飆升至最高50港元，榮登一手最貴港股。截至4月28日，公司股價收報30.90港元，較停牌前漲幅達到1044%，成為近期港股市場「最強股」。



「金紫荆星座」工程邁出重要一步 打造未来智能城市

為打造未來智慧城市，香港航天此前曾宣佈開發其首個星鏈計劃「大灣區金紫荊衛星星座」，該計劃亦是香港首個衛星星鏈計劃。4月27日，金紫荊一號01星、金紫荊一號02星已在太原衛星發射中心搭載長征六號運載火箭發射升空，這預示著香港航太「金紫荊星座」工程邁出重要一步。



未來，香港航天可藉助華為雲領先的技術能力，集中各自的資源與優勢形成橫向戰略互補，實現衛星遙感技術與雲計算、大數據、人工智慧等科技手段的結合，在雲端業務、數據處理、產業應用及商業運營方面，具有建設性的創新意義。金紫荊衛星星座計劃完成後，其衛星群可完整覆蓋整個粵港澳大灣區，獲取整個城市群的全生態生命週期資料，為用戶提供智慧城市整體解決方案，實現城市的信息化、精細化、智慧化的動態深度融合及以人為本的可持續發展與創新，同時帶動香港經濟的發展。



智慧城市前景廣闊 香港航天助力粵港澳未來發展

近年來，隨著物聯網、大數據、雲計算、人工智能、GIS、5G等新一代信息技術的發展，智慧城市在廣泛的應用場景落地，推動智慧政務、智慧教育、智慧醫療、智慧交通等智慧城市領域快速發展。據「前瞻產業研究院」預測，到2022年，中國智慧城市市場規模將達到25萬億元。其中，粵港澳大灣區作為中國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一，從城市發展的角度來講，其未來智慧城市的建設具有極大的發展潛力。



在智慧城市發展的過程中，需要雲計算等數字技術運用海量數據去賦能智慧城市，從而推動新型智慧城市的高品質發展。香港航天與華為的合作，將發揮空間和地面資料結合的優勢，打造多維度、立體式、方便快捷的生活場景，形成能感知、會思考、可進化、有溫度的城市級一體化智慧協同體系，實現全新的數碼城市與智慧生活，推動粵港澳大灣區的競爭力。



當前，智慧城市正迎來時代發展的機遇，華為雲憑藉強大的技術優勢，正在助力解決城市探索和未來發展難題，共建更科學的城市治理體系，以「智變」創「質變」。此次華為雲與香港航天的合作，將航天科技應用于建設智慧城市，對粵港澳大灣區的發展具有重大意義，隨著粵港澳大灣區智慧城市的推進，香港航天業務發展將迎來廣闊的發展前景，並反映到公司的未來股價中。





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