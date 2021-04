艾德韋宣集團與復星時尚集團達成戰略聯盟

香港, 2021年4月28日 - (亞太商訊) - 大中華整合營銷解決方案提供商–艾德韋宣集團控股有限公司(「艾德韋宣」或本「公司」,連同附屬公司總稱本「集團」,港交所:9919.HK)今日公佈與復星國際有限公司(港交所:00656.HK)控股子公司復星時尚集團(「FFG」)達成戰略聯盟,以快速捕捉不斷增長的中國奢侈品市場機會。



















FFG擁有底蘊深厚且覆蓋各個品類的時尚和奢侈品資產組合,且是國內建立時尚奢侈品集團的先驅者之一。FFG目前旗下品牌包括LANVIN、Wolford、St. John和Caruso。該戰略聯盟旨在建立一個一流的時尚生態圈,在中國的運營中為品牌實現全方位戰略賦能,以滿足全球奢侈品市場不斷變化的需求。為建立此獨特的生態系統,FFG除與艾德韋宣合作外,還與其他時尚產業價值鏈上的領導者結成聯盟,例如中國品牌電商服務行業領導者及先驅寶尊電商有限公司(納斯達克:BZUN,港交所:9991.HK)及其他眾多經驗豐富,可在各自領域為此生態系統帶來不同戰略價值的行業參與者。



聯盟各方均認為中國市場是全球奢侈品的最大增量市場,具有指數式爆發的前景,並且堅信國際品牌在中國發展數字化業務和深入挖掘消費者需求的重要性。該戰略聯盟將共同為復星時尚集團旗下品牌探索最佳以及創新的運營模式,以及將新品牌引入國內市場的機會。艾德韋宣入股成為FFG小股東的同時,也將成為FFG旗下品牌的首選一站式解決方案提供商,以及其在探索品牌創新業務模式和發展方案時的首選合作夥伴。



艾德韋宣董事會聯席主席兼行政總裁劉錦耀先生表示:「我們十分興奮能夠在時尚奢侈品領域與復星時尚集團建立戰略聯盟。在過去一年裡,我們見證了中國市場引領整個奢侈品行業的復蘇。隨著中國消費市場逐漸恢復,以及時尚需求的日益多元,現在的中國消費者需要更高品質的產品、服務和獨特體驗。艾德韋宣一直以來都致力為國際奢侈品牌連繫中國的消費者,並幫助他們瞭解中國的最新趨勢。我們很高興能與復星時尚集團合作,我們雙方有著共同的理念和目標,旨力幫助時尚品牌更好地發揮其獨特基因和卓越技術以實現可持續的增長。相信我們在全方位行銷領域的豐富經驗和專業能力將為該聯盟創造更多價值,挖掘更多商業機會,並助力復星時尚集團旗下品牌成功深耕中國市場,成為時尚行業的引領者」。



復星全球合夥人、復星時尚集團董事長程雲說道:「全球電商和數字化格局不斷變化,毫無疑問,中國的數字化市場變化最快」。她補充說:「通過資本運營建立聯盟是一個戰略性的決定,合作夥伴們長期積累的運營經驗將為我們更好地賦能。艾德韋宣作為行業的資深參與者,通過專注創新與科技,將線下消費者通過大數據連接,為奢侈品品牌提供一站式線上線下整合行銷方案,是國內少有的同時擁有國際視野並聚焦本土市場需求的公司之一。相信該聯盟的達成將成為我們與艾德韋宣及其他夥伴建立更深入、更廣泛的長期合作關係的第一步,也將助力我們品牌夥伴未來的成功之路」。



關於艾德韋宣集團控股有限公司

艾德韋宣集團控股有限公司是領先並快速增長的整合營銷提供商及品牌/IP運營商,專注在大中華區提供體驗營銷、數字營銷與品牌推廣,及公共關係服務。於2020年1月16日在香港聯交所主板上市。集團亦專注於開拓體育與娛樂IP拓展領域,自2016年起經營體育市場的IP拓展業務,分別與西甲聯賽及阿莫里體育組織訂立IP合作協議,獲授予使用西甲俱樂部品牌及環法自行車賽品牌在中國舉辦授權活動的獨家權利,及涉及營銷、贊助、商品推廣及其他用途的其他權利。於2017年,集團亦與Stufish Productions成立斯達菲亞洲,以進軍娛樂IP拓展業務。



關於復星時尚集團 (FFG)

復星時尚集團2017年成立於中國上海,是復星旗下的多元產業平臺,深耕時尚領域,專注深度運營和戰略投資。復星時尚集團植根中國,放眼世界,為品牌的可持續發展提供完整解決方案。復星時尚集團相信,通過制定一系列戰略舉措,最終將產生長遠價值。這些舉措包括:品牌建設、招賢納才、產品開發、戰略聯盟、管道拓展、數位化建設,以及通過旗下品牌中國運營團隊—復星時尚品牌管理公司 (FFBM),提供全面當地語系化運營。復星時尚集團旨在憑藉獨特的運作模式和定位,創造和連接跨國社群,激發人才潛能,驅動創新發展。復星時尚集團目前旗下品牌包括 LANVIN、Wolford、St. John和Caruso。如需更多資訊,請瀏覽 http://fashion.fosun.com/.





話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network