山證國際大商所鐵礦石期貨指數ETF 掛牌上市一週年 基金價格升幅達116%

香港, 2021年4月28日 - (亞太商訊) - 山證國際金融控股有限公司(以下簡稱「山證國際」或「公司」)欣然宣佈,由旗下全資控股海外資產管理平台山證國際資產管理公司發行和管理的山證國際大商所鐵礦石期貨指數ETF (「山證鐵礦石ETF」, 港元代碼為3047.HK,美元代碼為9047.HK) 獲得香港交易所頒發的 「最佳表現交易所買賣基金–總回報」,榮列2020年1月2日至12月31日總回報最高的三大交易所買賣基金(只限港元櫃枱)。2020年3月27日在香港交易所掛牌當天收報7.45港元, 於2020年12月31日收報14.38港元,年內基金價格升幅達93%。按2021年3月26日上市一週年當日收市價16.63港元計算,基金價格升幅達116%。



山證鐵礦石ETF是全球首隻跟蹤鐵礦石期貨價格的指數基金,與全球交易量最大的鐵礦石期貨 - 大連商品交易所(「大商所」)鐵礦石期貨合約掛鉤,二級市場每手買賣單位為100個基金單位,不僅為海外機構及零售投資者提供投資內地鐵礦石期貨的管道,讓投資者能以較低成本捕捉大宗商品市場的機遇,引領內地鐵礦石期貨國際化,更避免期貨換倉交割的複雜操作,毋需支付股息稅、印花稅和增值稅,方便投資者買賣。此外,大商所鐵礦石期貨交易非常活躍,為山證鐵礦石ETF提供巨大的潛在流動性,加上大宗商品與股債相關性低,經濟週期表現也與股債錯開,可幫助投資者優化資產配置,提高供投資組合的風險收益比。



鐵礦石是鋼鐵重要的原材料,按交易金額計是排在原油之後的全球第二大大宗商品,全球産量和貿易量主要集中在四大鐵礦石生産企業手中,供應處於寡頭壟斷狀態;而鋼鐵則廣泛應用於房地産、基礎設施、工業機械製造業以及汽車製造業等行業,下游産業需求極大,與經濟活動息息相關。實業投資者通常會按當年整體需求未明確前以鐵礦石期貨對沖,令鐵礦石期貨經常貼水。鐵礦石期貨是目前大宗商品市場少有的一個遠期價格經常呈現大幅貼水狀態的品種,鐵礦石期貨遠期價格長期貼水,令山證鐵礦石ETF除了有效捕捉鐵礦石現貨價格帶來的價格上漲收益,還額外賺取期貨轉倉帶來的滾動收益。按2021年3月26日收市價計算,基金價格升幅達116%,來自鐵礦石現貨價格帶來的價格上漲收益爲88%(現貨價格參考: 普氏62%鐵礦石價格),來自期貨轉倉帶來的滾動收益達28%;按2021年4月27日收市價計算,基金價格升幅達160%,來自鐵礦石現貨價格帶來的價格上漲收益爲123%,來自期貨轉倉帶來的滾動收益達37%。



山證國際資產管理有限公司董事兼主管章海默女士表示:「山證鐵礦石ETF在香港交易所的上市,進一步融合了商品市場和ETF市場,也是內地市場與香港市場的無縫對接,對實現共贏具有重要的示範意義,更為全球投資者提供資產配置和抗通脹的優質另類投資工具。未來,山證國際一定會繼續努力,通過創新的產品設計,發展更多元化的投資產品及提供更專業的服務,專注為投資者提供跨境商品和另類投資的ETF。」



關於山證國際金融控股有限公司

山證國際金融控股有限公司為山西證券股份有限公司(002500.SZ)的全資子公司,註冊地為香港。公司經營範圍涵蓋經紀業務(證券經紀、證券融資、期貨經紀、證券投資諮詢、期貨投資諮詢)、資產管理業務、機構融資業務、投資業務、國際商品貿易業務等。



山證國際金融控股有限公司致力於為客戶提供專業、優質、多元化、一站式的環球投融資服務,包括股票債券融資、IPO保薦、IPO股票發行及承銷、併購服務、財務顧問、私募基金設立及管理、全球資產配置、商品貿易金融、證券及期貨經紀等綜合金融服務。



