Tuesday, 27 April 2021, 13:10 HKT/SGT Share:

來源 Tokyo Forum 2050二氧化碳減排目標任務艱鉅 東京論壇2020推動全球公域治理

東京, 2021年4月27日 - (亞太商訊) - 1月25日，為期5天的"達沃斯議程"在線對話會拉開帷幕，這次對話會的焦點包括新冠病毒、氣候變化以及國際合作等。



近年來，為了遏制全球氣候變暖，各國攜手致力於碳減排和工作。中國政府在2020年末的中央經濟工作會議中，提出 2021 年要抓好的八項重點任務中就包括"做好碳達峰、碳中和工作"。其中，碳達峰是指碳排放規模達到峰值後逐步呈現趨勢性下滑的過程。而碳中和則意味著通過生態碳匯等方式，使二氧化碳的人為排放量和消除量相抵消，最終達到淨碳排放為零的效果。



不久前，由東京大學與韓國學術促進基金會奇才高等研究院（Chey Institute）合作發起的國際會議東京論壇2020，本次論壇發布了《全球公共管理權指數報告》這項重要的研究成果。 2030年是預測中的碳排放可控範圍的臨界點，如果在2030年之前沒有使得碳排放得到有效控制，"多米諾"骨牌效應或許會引發生物多樣性變化及北極凍土、海冰中保有的碳釋放，從而使得抑制全球變暖的計劃失去控制。



東京大學於2020年8月成立了全球公共中心，中心以開發全球共享管理框架為目標，並在共同的知識框架下推動"全球公域"治理，揭露在本世界中葉實現碳中和發展目標的可能路徑，從而進一步為政策制定者和企業家組織、開展生產生活活動提供指導和建議。中心通過與多邊經濟體聯盟的方式，促進能源、糧食、資源流通和城市化進行等社會經濟系統的轉型。



在發展的初級階段，中心將與IFI和東京大學的相關部門以及海外組織一道，重點關注以下兩個核心問題。



制定全球公域管理框架：包括對全球公域概念的深入研究，通過關鍵社會經濟系統轉型方式，探求在碳排放臨界點前實現可持續社會的科學的路徑，以及該全球公域管理框架在達成這一目標中做出的貢獻。並通過國家之間的成效比較，刺激不同國際減排政策的辯論。



研究和促進循環經濟和糧食系統兩個領域的系統轉型：中心將通過國內外經濟體之間的聯盟寫作來推動系統的轉型。促進跨業務、跨民族、跨國家的決策者和經濟體達成一致的目標和行動計劃。



儘管合作的目標明確，但要達到目標仍有多座"大山"需要翻過。聯合國氣候變化框架公約（UNFCCC）前執行秘書克里斯蒂安娜•菲格雷斯在出席東京論壇2020線上論壇時表示，全球低碳發展轉型還存在巨大的發展空間和發展潛力，同時也面臨著的巨大挑戰。實現減碳目標、降低碳排放量、促進傳統經濟轉型，不僅是經濟問題，更是社會價值導向的體現。全球公域治理需要各方建立互信，共同對抗氣候變暖這一世界性命題。



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