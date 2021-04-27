英國創新能源公司提高住宅獎勵屋頂太陽能



倫敦, 2021年4月26日 - (亞太商訊) - Rowan Energy啟動了一項新的，領先的全球太陽能獎勵計劃-羅恩獎勵（Rowan Rewards），該平台為客戶提供與屋頂太陽能產生的其他忠誠度計劃相似的獎勵積分。



















自2019年上網電價補貼結束以來，一直沒有任何採用太陽能技術的財政激勵措施.Rowan打算通過將碳補償和區塊鏈結合在一起來改變這一現狀，從而為其客戶提供更大的環境和財務回報。 Rowan Energy堅信要使可再生能源的生產對生產者和對環境都同樣有價值。



目前，潛在的太陽能客戶可以從屋頂上的太陽能電池板產生的電能中每千瓦時（kWh）最高賺取5.5便士。這意味著，取決於您的太陽能供應商，可能需要長達三十年的時間才能獲得投資回報，這比預期的面板使用壽命更長。



Rowan Energy住宅的客戶目前可以享受每千瓦時高達15.5p的回報，並且這一數字在未來會不斷增長。在不到五年的時間裡，就有可能使他們從太陽能投資中獲利。



Rowan Energy為太陽能裝置產生的每千瓦時分配獎勵，而不僅僅是饋入電網的獎勵。這種激勵水平是通過將多個新技術整合到一個軟件包中來實現的，其平台的骨幹是定制的區塊鏈。區塊鍊是一個分佈式的安全數據庫，傳統上是利用大量能量來運行的. Rowan Energy從頭開始構建了自己的自定義區塊鏈。區塊鏈旨在在Raspberry Pi（英國分佈式微型計算機）上運行，從而使其功耗低，從而實現低碳排放。



每位客戶都會在他們的太陽能裝置中獲得一種新型的智能儀表，稱為Rowan Smart Miner。這種Smart Miner是非侵入式的，可以與當前的太陽能裝置一起安裝，也可以添加到已購買的太陽能套件中。



Smart Miner位於現有智能電錶的後面，對屋頂安裝產生的能量進行計數，同時驗證區塊鏈本身上的交易。



安裝後，Smart Miner會計算太陽能電池板產生的能量，並通過桌面或移動應用程序上的用戶友好界面為用戶獎勵積分。由於這些設備位於太陽能電池板的後面，因此羅恩的定制區塊鍊主要是太陽能和碳中和的。



上升點代表每產生1千瓦時10p。收集到的積分可以轉移到您的PayPal帳戶或Rowan借記卡中，此外還可以選擇直接將獎勵捐贈給英國的燃油貧困慈善機構。



加入Rowan Energy Rewards後，您無需更改當前供應商，也不會影響任何商定的饋電計劃。



Rowan在2021年2月開始其Beta版推出計劃。 Rowan與領先的太陽能電池板安裝商Ecocute合作，已開始在50個物業中安裝礦機，以在全國范圍內全面測試並完善該計劃。 Rowan Energy的目標是到今年年底在物業中安裝一萬個礦機。



Rowan Energy已經在加拿大，法國和波蘭建立了合作夥伴關係，希望復制該平台並在全球範圍內提供相同的激勵措施。



這只是Rowan Energy之旅的開始，一旦Rowan簽署了許多太陽能客戶，他們計劃啟動其點對點能源交易平台。這意味著，太陽能生產者將能夠根據客戶需要的能源量以及與他們最接近的生產商，將其能源直接出售給其他消費者。意味著您可以與家人，朋友和其他人分享您的太陽能生產。



通過將其投放市場，Rowan Energy將成為全球首家以社區為基礎的綠色能源公司。客戶將能夠進入他們的儀表板，並實時查看產生能量的位置。



這不僅為生產商帶來了更好的回報，而且為消費者帶來了更便宜的綠色能源，並且消除了使用綠色能源證書來對柴油或燃煤發電站產生的綠色能源進行有爭議的使用。一些能源公司購買棕色能源，抵消碳排放，然後將其出售給毫無戒心的綠色能源客戶。



公司的構想最初是由公司首席執行官兼創始人David Duckworth於2018年在劍橋提出的。



在被幾家大型公用事業公司拒絕之後，David努力發展了這個想法，並提出了一個四階段計劃，將新的激勵機制推向市場。



第一階段，Rowan Energy構建了其低碳區塊鏈的Beta版，並與智能電錶提供商PassivSystem合作推出了概念驗證，該技術跟踪了175棟房屋的能源生產並對其生產給予了獎勵。



在第二階段，Rowan釋放了其實時區塊鏈，然後將基本代幣Rowan Coin添加到了主要交易所ProBit和LATOKEN。 Next Rowan Energy著手從世界各地聘請人才，以幫助使David的願景成為現實。



從第二階段開始，Rowan結束了其Smart Miner技術的開發並製造了其第一款革命性的硬件產品。他們與一家威爾士開源智能電錶公司Emonpi合作，進入了當前的第三階段，該階段已經看到Smart Miner作為Beta測試版的一部分推出了家庭。預計將於2021年下半年在全國范圍內推出。



第四階段將把Rowan引入為獲得許可的公用事業提供商，隨後將實現令人興奮的太陽能電池電動勢提升。



預計Rowan Energy將改變人們買賣能源的方式，從而為日益陳舊的行業帶來急需的修訂。通過鼓勵措施，RowanSmart礦工和易於訪問的平台，Rowan提供了直接的財務回報和環境效益。



Rowan Energy希望讓綠色能源變得可用並為所有人帶來回報。



Rowan Renewable Energy LTD

483 Green Lanes, London, England, N13 4BS

Support@rowanenergy.com

www.rowanrewards.com

www.rowanenergy.com



SOURCE: Rowan Renewable Energy LTD



話題 Press release summary



部門 环境, 替代能源, FinTech & Blockchain

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

