泰諾麥博宣佈完成4.5億元人民幣A輪融資

香港, 2021年4月26日 - (亞太商訊) - 近日,珠海泰諾麥博生物技術有限公司(Trinomab Biotech Co., Ltd. 簡稱“泰諾麥博”或“Trinomab”)宣佈完成4.5億元人民幣的A輪融資,此次融資由高瓴創投領投,康哲藥業、藥明生物產業基金、無錫國聯等共同參與完成。







本輪融資款項主要用於:泰諾麥博天然全人源呼吸道合胞病毒單抗藥物TNM001、破傷風毒素單抗藥物TNM002以及神經生長因數單抗藥物TNM009的臨床研究;公司管線上其他天然全人源單克隆抗體藥物(如針對人巨細胞病毒、水痘-帶狀皰疹病毒、金黃色葡萄球菌α毒素及其它專案)的臨床前研究;以及2*1000L規模生物反應器FlexFactory™商業化生產線的正式運營。



目前,泰諾麥博自主研發的破傷風毒素單抗藥物TNM002已於2020年11月在澳洲啟動I期臨床試驗,在美國的臨床試驗申請近期也已成功獲得FDA批准,TNM002是全球首款進入人體試驗的破傷風毒素全人源單抗藥物。作為利用基因重組技術工業化生產的新一代單克隆抗體藥物,TNM002具有中和能力強、安全性好、產量高等優點。TNM002上市後有望大面積取代現有的“人破”和“馬破”,預估在國內每年將會有數十億元的市場份額,而在全球範圍內市場份額將高達百億元。



“本輪融資款將持續用於公司第一梯隊單抗產品的臨床前開發和臨床試驗,助力公司產品早日上市造福廣大病患,同時促進我們建成高度自動化的抗體藥物智慧製造工廠,推動泰諾麥博實現從一家具有創新能力的研髮型科技公司跨越成為一家創新性生物製藥企業。”泰諾麥博聯合創始人董事長兼CTO廖化新博士表示。



泰諾麥博聯合創始人CEO兼總裁鄭偉宏先生表示:“此次聯合投資中,高瓴創投代表頭部投資機構專業高度認可;康哲藥業代表產品管線符合市場需求的準確判斷;藥明生物代表生物製藥技術領域的全球領先水準。我們堅信,在投資機構的助推下泰諾麥博一定能夠快速健康的成長,最終發展成面向全球的國際化製藥企業。”



關於泰諾麥博

泰諾麥博是一家面向全球的創新型生物製藥公司,以研發原創性的天然全人源單克隆抗體新藥為主營業務。泰諾麥博核心技術是 “天然全人源單克隆抗體研發綜合技術平臺(HitmAb®)”,致力於開發具有自主智慧財產權的、高度差異化的、高效的天然全人源單克隆抗體新藥,提高和改善針對感染性疾病、自身免疫性疾病、惡性腫瘤以及其它疾病的防治效果。天然全人源單克隆抗體新藥可最大限度的減少甚至避免過往傳統技術研發的抗體藥物因免疫原性而引起的ADA反應難題,大大降低了研發和投資風險,進而推動抗體藥物的發展和反覆運算。



關於高瓴創投

高瓴創投是高瓴旗下專注于早期創新型公司的風險投資基金,主要專於生物醫藥及醫療器械、軟體與硬科技、消費互聯網及科技、新興消費品牌及服務四大領域的風險投資。生物醫藥和醫療器械領域一直是高瓴的重點投資方向,十多年來,高瓴投資了200多家優秀的生物醫藥、醫療器械及醫療服務等企業。我們希望與企業一起,做時間的朋友,共同推動大健康領域企業的創新和發展,惠及更多患者。



關於康哲藥業

康哲藥業(0867.HK)是一家全球創新驅動、聚焦中國市場的專業醫藥企業。康哲藥業專注於佈局全球首創,或擁有創新製劑、創新給藥方式以達到同類治療效果最佳、最安全、或最具效益比的創新藥物;已建立創新等級較高、市場潛力大、有競爭差異性優勢的創新管線。康哲藥業擁有二十餘年已被驗證的成功藥品推廣經驗,在售眾多藥品擁有領先的市場地位。康哲藥業在強產品力、強銷售推廣能力和專業、高效、精細化的內部管理體系共同驅動下成為中國醫藥行業管理效率最高的公司之一。



關於藥明生物

藥明生物(2269.HK)作為一家香港上市公司,是全球領先的開放式、一體化生物製藥能力和技術賦能平臺。公司為全球生物製藥公司和生物技術公司提供全方位的端到端研發服務,説明任何人、任何公司發現、開發及生產生物藥,實現從概念到商業化生產的全過程,加速全球生物藥研發進程,降低研發成本,造福病患。預計到2024年後,公司在中國、愛爾蘭、美國、德國和新加坡規劃的生物製藥生產基地合計產能將達到43萬升,這將有力確保公司通過健全強大的全球供應鏈網路為客戶提供符合全球品質標準的生物藥。



關於無錫國聯

無錫市國聯發展(集團)有限公司(無錫國聯)是無錫市人民政府出資設立的國有資本投資運營和授權經營試點國企集團。歷經20餘年創新創業和轉型發展,無錫國聯基本形成了金融服務、實業經營和投資運作三大領域,其中醫療大健康產業日益成為投資領域的戰略重點。無錫國聯正秉承“奮發有為、開拓進取、勇往直前、永不言難”的國聯精神,加快推進國發資本國聯集團一體化運營、授權經營、市場化機制等改革舉措落地見效,努力探索地方國有資本運營平臺高品質發展的新方向,加快打造國內一流的綜合性金融控股集團。



相關報導:

1,新一代單克隆抗體,有望全面替代“馬破”和“人破”

https://tinyurl.com/ydqe8tzx

2,全球首款抗破傷風毒素全人源單抗獲批在澳洲進入I期臨床

https://tinyurl.com/yetnf4my

3,泰諾麥博TNM002單抗成功獲美國FDA批准IND

https://tinyurl.com/yeutbwcc





話題 Press release summary



部門 制药及生物技术, 健康与医药, MedTech

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network