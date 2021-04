Monday, 26 April 2021, 11:46 HKT/SGT Share: 中裕燃氣2020年逆勢增長 低碳經濟利好未來發展

香港, 2021年4月26日 - (亞太商訊) - 過去一年,在新冠肺炎疫情的影響下,全球經濟遭受重創。2020年第一季度,受制於疫情,各地停工停產,工商業用氣需求大減。但在全面復工復產後,上游降價政策已經基本結束,部分省份開始陸續上調天然氣零售價格,工商業用戶需求反彈,價差又進一步升高,疊加第四季度採暖旺季的天然氣需求激增,燃氣板塊在2020年整體未受到較大衝擊,保持穩健發展。



年內業績逆勢突破 增值服務成為增長新動力



中裕燃氣是燃氣行業先行者,自2002年成立以來,始終秉承著「發展清潔能源、成就美好生活」的理念,致力於通過優化經營區域能源結構,促進所服務地域的資源優化、環境改善。



2020年,中國政府持續推廣清潔取暖、「打贏藍天保衛戰三年行動計劃」等環保政策及其他環境污染治理方案,天然氣行業仍逆勢增長。同時,住宅天然氣價格在政策的影響下單價利差擴大,並且在季節性價格調整機制下價格彈性有所增加,亦有利於降低下游企業用氣成本,為中裕燃氣持續帶來商機。



面對複雜多變的發展環境,中裕燃氣於變局中開新局,在2020年迅速部署「一體三翼」發展戰略,最終實現收入及溢利雙雙逆勢增長。2020年,中裕燃氣錄得營業額約85.44億港元,同比增長4.9%;集團擁有人應佔溢利約10.57億港元,同比增加145.7%。



隨著京津冀及周边地区「煤改氣」工程经过三年快速推广,大气治理初见成效,原“2+26+8”省、市区域用戶渗透率大幅提升,主要针对天然气行业下游市场的城市燃氣企業以居民接驳為主的利潤增長模式可持续性受到挑战,通過提供轻资产高毛利的增值服務開拓市場成為企業创新经营思路的必然選擇。



自2017年開始,中裕燃氣發力打造增值业务板块,成立自主厨电品牌“中裕凤凰”。在2020年,中裕燃氣加大「中裕鳳凰」推廣力度,透過擴大產品組合及提高品牌知名度,鞏固其经营区域内的零售品牌知名度。截至2020年底,中裕燃氣增值服务板块營業額錄得6.36億港元,同比增長54.2%。截止目前,中裕燃氣服務商工業客戶共18,777個,住宅用戶396萬戶,隨著客戶數量增長以及品牌效應的形成,中裕燃氣銷售火爐及其他相關服務之營業額持續上升,預期這將會成為中裕燃氣未來數年的增長動力。



中裕燃氣風口佈局 「一體三翼」迎接行業機遇



2021年是「十四五」規劃開局之年,燃氣行業迎來多項利好政策。2021年的中央一號文件提出「推進燃氣下鄉,支持建設安全可靠的鄉村儲氣罐站和微管網供氣系統」。與2017年旨在改善空氣質量、提升農民生活品質的「煤改氣」決然不同,此次提出「推進燃氣下鄉」,是在中國實現全面脫貧後,為全面實施鄉村振興戰略、加強農村基礎設施建設的重要舉措之一,蘊含著重大產業投資機遇。



與此同時,「十四五」中國還將持續推進「增气减煤」,構建國內國際雙循環互相促進的新發展格局、推動實現「碳中和」目標,能源綠色轉型變得尤為迫切。受惠於清潔能源相關政策,燃氣行業將迎來重要發展機遇,中裕燃氣也將從中受益。



抓住市场機遇,中裕燃氣「一體三翼」戰略可謂恰逢其會。其中,「一體」指的是根植核心城鎮燃氣業務,加強客戶服務及強調民工商客戶服務體系,以全過程、創新個性化服務贏得市場肯定;「三翼」則包括進軍「互聯網+」與新零售市場,開闢線上化銷售;大力推進分散式能源、智慧電網相關業務;以及促進氣源保障與能源貿易。



近年來,城市燃氣行業基礎設施的爆發式增長,城市燃氣管理實施數字化、智慧化轉型,從而優化供應鏈和產業鏈、提高企業經濟效益成為大勢所趨。「互聯網+」與新零售作為「三翼」之一,已實現了重大進展。2020年4月,中裕燃氣上線「中裕i家」新零售平台,為住宅客戶提供燃氣相關服務和產品,以及家居用品,將服務徹底升級為「新零售模式」。「中裕i家」不僅為將中裕鳳凰等產品的銷售從「線下」搬到了「線上」,還通過引入其他商戶,鏈接「雲」商品庫,構建全新的服務協作和供應鏈體系,幫助中裕燃氣進一步融入客戶日常生活,增強客戶粘性。



隨著低碳經濟時代的到來及燃氣下鄉等政策的推進,中國的能源結構將不斷轉型升級。在「十四五」期間,可再生能源将成能源增量主体,综合能源服务迎來「风口」。能源企業也正藉助數字化、智能化發展大趨勢,致力於打造綜合能源一體化解決方案。中裕將借助國家「互聯網+」智慧能源有利政策,大力推進分散式能源、智慧電網相關業務,積極發展光伏發電、地源熱泵、蓄冷設施、新能源汽車充電樁、充電站等多種新項目。



另外,中裕燃氣還將採取產業鏈一體化戰略,積極應對國家管網公司成立後的市場變化,促進氣源保障與能源貿易。戰略著眼於未來,不僅切中政策能源改革的規劃方向,也將實現在價值鏈上下游環節的打通,並支持行業向發達國家能源市場發展,天然氣中游和下游企業受到的風險可控。



緊緊把握行業發展趨勢,中裕燃氣將將堅持「以市場為導向,以客戶為中心,以經濟效益為目標」的經營原則,不斷強化城鎮燃氣業務的核心經營地位;鞏固增值服務於新零售板塊現有客戶並向其推廣新業務,開展供應鏈資源整合、服務融合、社群銷售等工作;整合下游使用者相關產品,開展跨界商業合作;進一步提高資源採購議價能力,提高集團氣量、氣價的補充能力和均衡能力,優化氣源結構及相關成本結構致力邁向成為最具價值綜合能源服務商,推動「一體三翼」發展戰略高品質發展,以優異的業績回饋社會,回報大眾。





