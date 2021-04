Monday, 26 April 2021, 10:48 HKT/SGT Share: 首家采納聯合國「立即實施氣候中性」倡議 興業銀行開啟碳中和特色探索之路

香港, 2021年4月26日 - (亞太商訊) - 2021年4月24日,興業銀行簽署承諾函,在中國銀行業率先采納聯合國氣候變化公約「立即實施氣候中性(CLIMATE NEUTRAL NOW)」倡議(以下簡稱「倡議」),按照國際倡議體系,有序開展自身碳减排工作,確立自身碳中和目標和路線圖。



「立即實施氣候中性」倡議由聯合國氣候變化框架公約(UNFCCC)2015年發起實施,鼓勵全社會立即采取行動,幫助在本世紀中葉實現《巴黎協定》。該倡議由聯合國氣候變化框架公約秘書處負責推廣實施,通過提供科學方法,減少企業碳足跡,助力實現碳中和。截至2020年末,已有包括各類企業、組織、國際和政府間機構、聯合國機構、個人等400個簽約成員。



「興業銀行作為國內綠色金融領軍者,此次作為中國首家銀行業金融機構加入倡議,旨在通過國際公認的碳中和體系,落實國家「30·60目標」,確立我行碳達峰、碳中和目標和工作路線圖,推動自身運營的科學低碳轉型,為未來資產組合低碳轉型打下基礎。」興業銀行相關負責人表示,希望通過該行的探索和實踐,為中國銀行業助力碳達峰、碳中和積累有益經驗,也努力為履行《巴黎協定》,完成我國自主碳减排形成的良好金融業示範效應。



作為支持碳中和的重要推手,興業銀行一直以來積極發揮自身綠色金融優勢,支持我國經濟社會節能减排和低碳發展,將與碳减排息息相關的節能環保產業、清潔生產產業、清潔能源産業作為重點支持服務領域,到今年2月末,在該領域的綠色融資餘額為4986億元,占全部綠色融資餘額的42%。



事實上,興業銀行不僅是國內綠色金融的開拓者,也是碳金融的創新推動者,早在2007年就開始布局碳金融,獨立開發碳資產評估工具,推出一系列碳金融產品,開創了國內碳金融發展歷程中的多個第一,如首筆碳配額質押貸款業務、首個基于銀行系統的碳交易代理開戶系統等,並與我國七個碳交易試點省市全部簽署了戰略合作協議,積極推動國內碳排放權交易市場建設。



今年以來,隨著國家生態環境部發布《碳排放權交易管理辦法(試行)》,全國性統一碳排放權交易市場呼之欲出。「興業銀行將發揮自身專業優勢,積極參與全國統一碳市場建設,立足國際和國內碳市場的參與經驗,爲碳市場和交易主體提供一攬子金融服務,以融資+融智爲載體,以交易+做市爲抓手,以碳權+碳匯爲標的,全面占據碳金融制高點。」興業銀行相關負責人表示。







話題 Press release summary



部門 金融, Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network