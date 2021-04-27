首家采納聯合國「立即實施氣候中性」倡議 興業銀行開啟碳中和特色探索之路

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|Monday, 26 April 2021, 10:48 HKT/SGT
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香港, 2021年4月26日 - (亞太商訊) - 2021年4月24日，興業銀行簽署承諾函，在中國銀行業率先采納聯合國氣候變化公約「立即實施氣候中性（CLIMATE NEUTRAL NOW）」倡議（以下簡稱「倡議」），按照國際倡議體系，有序開展自身碳减排工作，確立自身碳中和目標和路線圖。
「立即實施氣候中性」倡議由聯合國氣候變化框架公約（UNFCCC）2015年發起實施，鼓勵全社會立即采取行動，幫助在本世紀中葉實現《巴黎協定》。該倡議由聯合國氣候變化框架公約秘書處負責推廣實施，通過提供科學方法，減少企業碳足跡，助力實現碳中和。截至2020年末，已有包括各類企業、組織、國際和政府間機構、聯合國機構、個人等400個簽約成員。
「興業銀行作為國內綠色金融領軍者，此次作為中國首家銀行業金融機構加入倡議，旨在通過國際公認的碳中和體系，落實國家「30·60目標」，確立我行碳達峰、碳中和目標和工作路線圖，推動自身運營的科學低碳轉型，為未來資產組合低碳轉型打下基礎。」興業銀行相關負責人表示，希望通過該行的探索和實踐，為中國銀行業助力碳達峰、碳中和積累有益經驗，也努力為履行《巴黎協定》，完成我國自主碳减排形成的良好金融業示範效應。
作為支持碳中和的重要推手，興業銀行一直以來積極發揮自身綠色金融優勢，支持我國經濟社會節能减排和低碳發展，將與碳减排息息相關的節能環保產業、清潔生產產業、清潔能源産業作為重點支持服務領域，到今年2月末，在該領域的綠色融資餘額為4986億元，占全部綠色融資餘額的42%。
事實上，興業銀行不僅是國內綠色金融的開拓者，也是碳金融的創新推動者，早在2007年就開始布局碳金融，獨立開發碳資產評估工具，推出一系列碳金融產品，開創了國內碳金融發展歷程中的多個第一，如首筆碳配額質押貸款業務、首個基于銀行系統的碳交易代理開戶系統等，並與我國七個碳交易試點省市全部簽署了戰略合作協議，積極推動國內碳排放權交易市場建設。
今年以來，隨著國家生態環境部發布《碳排放權交易管理辦法（試行）》，全國性統一碳排放權交易市場呼之欲出。「興業銀行將發揮自身專業優勢，積極參與全國統一碳市場建設，立足國際和國內碳市場的參與經驗，爲碳市場和交易主體提供一攬子金融服務，以融資+融智爲載體，以交易+做市爲抓手，以碳權+碳匯爲標的，全面占據碳金融制高點。」興業銀行相關負責人表示。
話題 Press release summary
部門 金融, Banking & Insurance
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