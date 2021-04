新光維醫療完成近4億元A輪融資，全力打造全球領先的內窺鏡及相關領域創新產品平台

香港, 2021年4月26日 - (亞太商訊) - 蘇州新光維醫療科技有限公司(以下簡稱「新光維醫療」)今日宣佈獲得近4億元A輪融資,該筆融資成為近年來國內內窺鏡領域融資金額最高的項目之一。本輪投資由高瓴創投、禮來亞洲基金聯合領投,經緯中國、美敦力、成為創伴、韋豪創芯投資共同助力本次融資。本輪融資的順利完成,體現了資本市場和產業戰略合作夥伴對新光維醫療在內窺鏡領域的認可以及未來發展的期待,新光維醫療將全力打造全球領先的內窺鏡及相關領域創新產品平台。







新光維醫療由張一博士和陳東博士創立,總部位於蘇州工業園區,在中國蘇州和日本東京均設有研發中心,聚焦於圖像處理的研究開發和內窺鏡技術創新。新光維醫療是一家涉及光學診療、多維影像、高性能材料及精密製造等領域的高科技創新型醫療器械研發生產企業。新光維醫療的產品矩陣同時涵蓋軟鏡、硬鏡,並在醫學內窺鏡領域所有前沿技術的研究及產品化方面獨具優勢,擁有超高清成像技術(如4K成像)、3D成像技術、特殊光成像技術(如熒光成像)、超細內鏡成像技術、內鏡耗材化技術(一次性使用技術)等。



根據弗若斯特沙利文,預計到2024年,全球內窺鏡器械總體規模將增長至269.8億美元,中國內鏡市場規模將達到423億元人民幣,成為全球增長最快的醫療器械子行業之一。隨着微創診療技術在全球範圍內逐漸普及,內窺鏡行業也進入快速發展階段。



內窺鏡行業具有較高的技術壁壘,涉及多學科、多領域,綜合了醫學、光學、材料、精密機械、電子工程、軟件開發等多個學科,與傳統機械製造相比具有更多的技術含量。當前內鏡設備市場呈現寡頭壟斷的局面,國際品牌憑藉先發優勢和成熟的技術優勢,佔據較大的市場份額。新光維醫療成功在內窺鏡的光學成像及圖像處理等關鍵領域實現突破,打破了國際品牌產品的技術壟斷。



新光維醫療精準把握臨床的真正需求,以結合多學科領域的創新技術,開發出國內外臨床專家都認可的中國好產品。新光維醫療首創2D轉3D的「3D圖像成像裝置」於2018年7月取得NMPA認證、CE認證,並於2019年9月成為國產首款獲批美國FDA上市的3D圖像成像裝置。新光維醫療自主研發的「4K超高清內窺鏡攝像系統」於2019年6月取得NMPA認證,作為國產首款4K攝像系統在國內上市,並於2019年7月取得CE認證。2020年8月,「4K超高清內窺鏡攝像系統」成為我國首家獲得美國FDA認證的產品。



此外,新光維醫療擁有具備國際競爭力的一次性使用電子內窺鏡產品。其旗下多款一次性使用電子內窺鏡產品已經在中國、美國、歐洲等國家地區分別進入臨床、或註冊、或銷售階段。隨着全球內窺鏡耗材化時代到來,新光維醫療將憑藉顛覆性的一次性技術和領先的技術優勢,與國際品牌在全球市場同台競爭。



新光維醫療聯合創始人張一博士表示:「公司創始管理團隊衷心感謝行業頂尖投資機構、產業戰略合作夥伴對我們的認可和支持。未來幾年,內窺鏡產品將全面實現從『高清』向『超高清』的疊代,從『重複使用』到『一次性使用』的突破,新光維醫療將憑藉世界領先的技術和強大的可持續研發實力、投資機構的助力和產業界的持續關注,形成全面佈局內窺鏡及相關領域創新產品的平台型企業,實現高品質產品國產替代、創新產品國際競爭,全力打造植根中國、全球領先的內窺鏡自主研發品牌。新光維醫療的創辦初衷是解決臨床痛點、讓診療更安全更有效,最終幫助到每一個患者以及患者背後的每一個家庭。新光維醫療將會為之不懈地努力。」



高瓴聯席首席投資官、高瓴創投生物醫藥與醫療器械負責人易諾青表示:「隨着分級診療推進、微創手術發展和人口老齡化等,臨床對內窺鏡的需求快速上升,國產替代空間巨大。新光維醫療具有國內龍頭、全球領先的市場地位,是同時佈局電子內鏡和光學內鏡,且擁有超高清成像技術、3D成像技術、特殊光成像技術、超細內鏡成像技術、一次性使用技術等技術路線的國產自主研發品牌。高瓴希望長期陪伴像張一博士和陳東博士這樣具備創新能力和管理經驗的優秀創業者,助力新光維醫療持續研發創新,實現高品質產品的國產替代,並積極參與國際競爭,讓更多患者受益。」



禮來亞洲基金管理合伙人陳飛博士表示:「內窺鏡是產品技術壁壘非常高的行業,我們非常看好新光維醫療團隊在硬鏡和軟鏡領域豐厚的技術沉澱和創新研發能力。公司自主研發的4K超高清內窺鏡系統,率先獲得中國藥監局批准和FDA認證,並取得臨床專家的高度認可。相信新光維醫療能夠憑藉其特色的產品解決方案及前瞻性的產業佈局,成為中國乃至全球內窺鏡領域技術革新的引領者。」



經緯中國合伙人喻志雲博士表示:「內窺鏡產品技術壁壘高,國內市場長期被國外巨頭壟斷。新光維醫療憑藉強大的技術實力,無論是在3D、超高清還是一次性內窺鏡等下一代品類都達到或者超過國外巨頭的水平。我們期待公司進一步的表現,早日將產品在臨床上推廣開來,為中國的醫生和病人帶來臨床的獲益。」



美敦力大中華區企業發展及風險投資部董事總經理施永輝博士表示:「為全球患者減輕病痛,恢復健康,延長壽命是美敦力公司的全球使命。美敦力中國一直致力於支持創新醫療科技在本土市場的應用和發展,2016年後設立中國風投基金和創新加速器以來,已投資孵化10餘家醫療科技企業。本次戰略參股新光維醫療,希望雙方在內窺鏡領域開展多層次戰略合作,一起將優質的醫療方案帶給萬千中國病患。」



成為創伴副總裁嚴迪表示:「內窺鏡行業目前國產化率不到10%,國產替代需求強烈。我們很欣喜地看到新光維醫療內窺鏡產品能夠突破外資技術壟斷,並且解決目前該領域國有產品無法切入高端市場的痛點,填補了高端內窺鏡市場的空白,是具備硬鏡和軟鏡技術的國產品牌。我們相信新光維醫療一定能夠成為內窺鏡領域的引領者,助力臨床醫學的進一步發展。」



上海韋豪創芯投資管理有限公司合伙人王智表示:「我們非常看好CMOS圖像傳感器晶片微型化背景下,醫療窺鏡系統向超高清化、耗材化演進的趨勢。這個趨勢,有望打破歐美日企業在醫療窺鏡領域的長期壟斷局面,為以新光維醫療為代表的,擁有國際化視野和創新技術能力的中國公司提供彎道超車的機遇。相信中國公司會在此領域提供創新、高質的醫療窺鏡產品,造福更多的患者。」



關於高瓴創投

高瓴創投是高瓴旗下專注於早期創新型公司的風險投資基金,主要專於生物醫藥及醫療器械、軟件與硬科技、消費互聯網及科技、新興消費品牌及服務四大領域的風險投資。生物醫藥和醫療器械領域一直是高瓴的重點投資方向,十多年來,高瓴投資了200多家優秀的生物醫藥、醫療器械及醫療服務等企業。我們希望與企業一起,做時間的朋友,共同推動大健康領域企業的創新和發展,惠及更多患者。



關於禮來亞洲基金(LAV)

禮來亞洲基金 (LAV) 成立於 2008 年,是領先的專注於生命科學和醫療健康行業投資的風險基金,在中國上海、中國香港和美國矽谷均設有辦公室。禮來亞洲基金致力於成為傑出創業者尋求智慧資本時的可靠夥伴,共創以突破性產品戰勝疾病並改善人類健康的偉大公司。



關於經緯中國

經緯中國是早期市場上最活躍的VC投資機構,在成立後的十餘年中一直紮根本土,堅定地投資中國創業者,主要投資方向包括:醫療健康、新科技+先進制造、大消費、B2B/交易平台等領域,已經投出了700多家企業。經緯始終秉持與創業者是合作夥伴關係的信念,謀求與價值觀相同、相互信任的創業者合作共贏。經緯定位為「積極主動、最懂創業者,幫忙但不添亂」的投資人,圍繞着被投公司痛點搭建投後服務團隊,致力於通過積極的投後管理和增值服務來創造價值。



關於美敦力

美敦力的總部設在愛爾蘭都柏林,是一家全球化的醫療科技、服務和解決方案提供者,每年為全球超過7000萬人減輕病痛、恢復健康、延長壽命。美敦力有超過90000名員工,在全球150多個國家和地區為醫生、醫院和患者提供服務。與全球的合作夥伴攜手,共同推動醫療事業的發展。美敦力已在中國地區設立創投基金和創新加速器,支持本土醫療科技企業發展。



關於成為創伴基金

成為創伴基金專注於醫療健康領域產業的早中期投資。基金致力於投資以核心產品、技術和市場驅動創新企業,尊重項目的底層邏輯。基金投資人包括上海市引導基金、普陀區引導基金、張江高科等。我們希望與內心有激情的創業者和企業家同行,共同推動醫藥健康行業的創新與發展。



關於上海韋豪創芯投資管理有限公司

上海韋豪創芯投資管理有限公司獲得中國半導體行業龍頭企業韋爾股份投資和支持,專注於泛半導體領域優質企業的股權投資。公司管理團隊具備豐富的硬科技行業從業和投資經驗,不斷發現和賦能優秀的泛半導體領域高成長企業。





