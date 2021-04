Monday, 26 April 2021, 08:39 HKT/SGT Share: 營收利潤雙增長,寵物增長超10倍,朝雲集團完整財報出爐,被低估了?

香港, 2021年4月26日 - (亞太商訊) - 4月23日,朝雲集團(6601.HK)發佈了上市後第一份完整財報,這也是新管理團隊到崗一年半後的首份完整財報。報告顯示,公司2020年實現營業收入人民幣 17.02億元,同比增長23%;年內溢利2.33億元,同比增長26.3%,經調整後增長達到32.4%,營收與淨利均取得雙位數增長,毛利率達44%,已經連續四年實現正增長。



資料來源於年度報告



資料來源於年度報告



業務天花板足夠高,千億寵物市場將成為下一個風口

作為中國領先的一站式多品類家居護理、寵物護理和個人護理平臺,連續多年在多個細分品類取得市場領導地位。據業績報告顯示,公司的高毛利個人護理品類2020年收入同比增長51.7%,寵物品類同比增長超10倍,即使是連續6年市場份額第一的消殺品類,憑藉品類准入壁壘和多品牌多品類全管道佈局,2020年業績也穩步增長,整體家居品類2020年同比增長20%,實現公司全品類增長。



公司新創建的寵物品牌“倔強的尾巴”剛斬獲“天貓金妝獎2020年寵物最具潛力新銳品牌”,獲得市場和消費者的認可。據悉,公司2021年將全面進入寵物市場,憑藉全管道銷售及分銷網路優勢,有望享受寵物行業的高增長紅利。據艾媒諮詢調研資料顯示,預計到2023年中國寵物經濟市場規模將接近6000億元,業務天花板高,增值空間大。有業內人士表示,與其業績相比,目前朝雲集團的股價明顯被低估,但近期摩根士丹利研報對其首予增持,目標價為11.7港元,這表明市場對朝雲集團的投資價值已有進一步認可,在良好業績的支持下,相信朝雲集團未來的股價將有更好的表現。



線上管道同比增長92.8%,借勢流量紅利,未來不可限量

2020年朝雲集團積極構建全管道行銷鏈路,公告顯示,朝雲集團線下管道覆擁有超過1200家線下經銷商,約62萬個銷售網站,48名大客戶以及覆蓋國內所有省份、所有地級市的11,000個零售網點,全面滲透1至5線城市,2020年線下管道實現收入1,045.87百萬元,同比增長14.4%,持續保持規模化的穩健增長。



與此同時,朝雲集團也在快速發展線上管道。截至2020年底,線上管道覆蓋26家自營線上商店,並借勢線上流量紅利,快速佈局社交類媒體電商(如抖音),拓寬線上管道,未來不可限量。在2020年,公司實現線上管道總收入294.28百萬人民幣,同比增長達92.8%,實現線上線下管道雙增長。



朝雲集團的亮眼業績,得益于全管道銷售及分銷網路和多品類多品牌發展戰略以及高效的研發體系。80後掌舵人的創新思維,成熟的銷售模式,篤定的戰略發展方向,這也充分展現了CEO陳丹霞帶領的新管理團隊對公司未來業務發展定位的前瞻性。而完整版的財報更加細緻全面的展現了管理團隊到崗一年多來,積極貫徹落實構建全管道行銷鏈路發展戰略的重要成果。



展望未來,CEO陳丹霞在首份財報中表示,為鞏固朝雲集團在中國家居護理行業的領先地位,公司將繼續實施多品牌多品類戰略,優化產品組合和產品結構,發展公司全管道銷售及分銷網路,鞏固和加強核心業務,深化公司在寵物護理和個人護理行業佈局,實現公司的可持續發展。







話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network