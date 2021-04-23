中滙集團2021財年中期業績超預期



香港, 2021年4月23日 - (亞太商訊) - 粵港澳大灣區（「大灣區」）最大的民辦商科高等教育集團中滙集團控股有限公司（「中滙集團」或「本集團」，股票編號：0382.HK）欣然公佈截至2021年2月28日止六個月（「報告期」）未經審計之2021財年中期業績。



上海主會場 上海浦東麗思卡爾頓大酒店，左起：首席運營官 劉文琦女士；執行董事兼首席執行官 廖伊曼女士



香港會場 中滙集團香港辦公室，左起：投融資及投資者關係部總監 印國庭先生；創辦人及執行董事兼董事會主席 廖榕就先生；首席財務官兼公司秘書 黃成滿先生



中期業績亮點（截至2021年2月28日止六個月未經審計之相關數據）

-- 收入（包含職業教育業務收入）同比增長32.5%至約5.54億元（人民幣，下同）

-- 職業教育業務收入(1)為約2,070萬元

-- 毛利同比增長35.8%至約2.77億元，毛利率同比提升1.2個百分點至50.0%

-- 經調整淨利潤(2)同比增長32.5%至約2.0億元

-- 在校學生人數(3)同比大幅增加76.8%至62,404人

-- 中期每股股息5.5港仙，分紅比率(4)為30%



報告期內，中滙集團收入同比增長32.5%至約5.54億元；毛利同比增長35.8%至約2.77億元，毛利率同比提升1.2個百分點至50.0%，經調整淨利潤則同比增長32.5%至約2.0億元。在校學生人數達62,404人，同比大幅增加76.8%，其中，廣東省學校廣州華商學院（「華商學院」）及廣州華商職業學院（「華商職業學院」）在校學生人數分別同比增加3.7%及25.0%至24,991人及13,324人，四川省學校四川城市職業學院（「城市職業學院」）及四川城市技師學院（「城市技師學院」）在校學生人數分別為14,249人及6,109人。平均學費方面，華商學院同比增長9.6%至26,661元，華商職業學院同比增長5.1%至16,361元；城市職業學院為13,430元，城市技師學院則為9,901元。



運營回顧

報告期內，中滙集團的校網拓展取得新進展，目前在國內外合共運營8所學校，於中國共運營5所學校，分別為華商學院、華商職業學院、城市職業學院、城市技師學院、香港大灣區商學院（「大灣區商學院」，「GBA」）；於海外共運營3所學校，分別是澳洲國際商學院（「GBCA」）、澳大利亞中滙學院（「EIA」）及新加坡中滙學院（「EIS」）。



四川學校首個併購落地

學校區域位置優越，辦學指標名列前茅

2020年12月4日，本集團成功收購位於四川省成都市的城市職業學院及城市技師學院，並於2021年1月開始合併報表。目前兩所學校的在校學生人數合共超2萬，總容量約3.5萬。



其中，城市職業學院在2020年武書連排名中，位列省內民辦高職院校第一、全國第八，亦是「十四五」規劃升本院校；學費水平（2021/2022學年普通類人民幣1.68萬、藝術類人民幣1.78萬）在四川省內同類型院校中排名第一； 報到率（自2015/2016學年至2020/2021學年均維持在85%左右）在四川省內同類型院校中排名穩居前三，可見其同時擁有在校學生規模大、學費水平高和報到率高三大體現辦學質量的指標。此外，該學校2019屆及之前連續9屆畢業生就業率均超過98%。



兩區域學校高度協同

是次併購的兩所學校與本集團現有的國內外學校之間能產生高度的協同效應，包括全日制在校學生規模提升、已有國際化教學平台嵌入、專業設置互補及融合、人才培養模式融合、創新的教學及管理服務模式互鑒，以及財務狀況優化等。本集團相信，上述融合將取得可持續的良好發展，對雙方的教學發展均有積極影響。



華商學院已公告轉設

2020年12月，華商學院正式獲廣東省高等學校設置評議委員批准，轉設成獨立設置的本科民辦普通高等學校，並已由「廣東財經大學華商學院」更名為「廣州華商學院」。轉設後，華商學院可大幅提高辦學自主性；釋放更多優質學位，加強招生靈活性；向廣東財經大學支付的學籍管理費也將由2022財年起逐步遞減，從而優化本集團的成本結構，以提升效益。



廣東學校新校區擴容

華商學院位於廣東省肇慶市四會市的新校區第一期佔地約248畝，已於2020年9月投入使用；第二期佔地約234畝已於2020年10月12日獲得，建設工作正積極推進。華商職業學院位於廣東省江門市新會區的新校區第一期佔地約683畝，預計於2021年9月投入使用。大灣區核心區域的三個校區（增城校區、四會校區及新會校區）相繼落成後，預計將為本集團帶來合計超過8萬的學生容量。



廣東學校專業建設再獲突破

報告期內，本集團國內廣東省學校的專業建設取得突破性進展。2021年3月，華商學院會計學專業入選國際級一流本科專業建設點，是繼會計學專業和財務管理專業分別於2019年及2020年入選省一流專業建設點之後，於專業建設發展方面取得的另一突破性成果。此外，華商學院新聞傳播學亦為省級高校重點培育學科。



報告期內，華商學院的本科專業新增3個至合共40個，分別為小學教育、護理學及金融科技；華商職業學院的專科專業新增8個至合共52個，分別為早期教育（國控專業）、金融科技應用（Fintech）、軟件技術、化妝品經營與管理、眼視光技術、人物形象設計、智能控制技術及電氣自動化技術。該等專業均緊貼社會發展需求，廣受家長及學生追捧。本集團相信，新增專業將促進大灣區相關產業的發展，同時對促進人才培養與經濟社會發展的緊密結合具有重要意義。



未來發展策略

在國家政策全面利好民辦高等教育及職業教育的大背景下，中滙集團將圍繞高質品牌、內生外延及廣納人才三方面的戰略，持續推動本集團的高質量可持續發展。



品牌戰略

本集團高度重視教學品牌建設，通過順應當今社會需求及國家培養相關領域人才的清晰辦學定位，即「以財經類（商科）特色，培養具有國際視野的應用型、創新型、複合型並具有社會責任感、以服務社會與國家為目標的人才」，秉持「高投入、高產出」的原則，積極探索差異化辦學方式，如國際化辦學、應用型教學模式及創新高端專業設置等。中滙教育品牌廣獲社會、家長及學生的高度認可，同時擁有高錄取分數線、高報到率、高升學質量及高就業質量的指標，足以凸顯辦學品質。



併購戰略

本集團一直積極於對高等教育資源有強勁需求的泛珠三角區域尋求高校併購標的。選擇併購標的標準主要以區域優勢、辦學水平、發展潛力、協同效應及對價加以綜合判斷。本集團自於2019年7月16日在聯交所上市以來已完成其首次高校收購（即城市職業學院及城市技師學院）。未來如有新項目，本集團會適時作出相應的披露。



人才戰略

本集團堅信，人才是企業持續穩健發展的基石，因此不斷招賢納士，以實現可持續的高品質發展。目前已有眾多國內外行業專業及知名顧問成為本集團旗下學校的校領導及師資團隊，包括中國科學院院士陳新滋院士及諾貝爾化學獎得主萊恩教授分別是華商學院校長及榮譽校長。未來，本集團將持續創造良好環境，以培養現有師資團隊，並積極吸納更多國內外的優秀人才。



中滙集團創辦人兼董事會主席廖榕就先生表示：「中滙集團扎根於大灣區，隨著大灣區的發展及國家對高等教育的政策支持，中滙集團自上市以來的業績有目共睹。在2021財年中報之前已發佈四次盈喜，預計2021全年業績增長速度比過往兩年更快，這得益於新校區建設、轉設落實、併購及專業建設突破的四輪推動。中滙集團將積極推進國內外學校學歷教育及職業教育業務的大力發展，我們已成功將國內的校網由大灣區的廣東省拓展至成渝經濟圈的四川省，在發展好已有業務的同時，亦積極於利於高校辦學的地區尋求優質高校併購標的。展望未來，中滙集團內生外延齊頭並進，積極探索新業務，目標是成為中國乃至國際知名的教育品牌，從而為股東持續創造價值。」



註：（1）職業教育業務收入自2021財年開始包含至主營業務收入中，2020財年該部分收入體現於其他收入中為約人民幣1,500萬元；職業教育業務收入自2021財年開始包含至主營業務收入中，2020財年該部分收入體現於其他收入中為約人民幣1,500萬元；

（2）經調整淨利潤是包括了兩項一次性的調整的淨利潤：1）匯兌損益（2021財年中期：虧損人民幣28,255,000元；2020財年中期：虧損人民幣2,364,000元）；2）有關員工激勵股權及股份計劃的股份為基礎的付款（2021財年中期：人民幣6,888,000元；2020財年中期：人民幣1,345,000元）；

（3）為廣州華商學院、廣州華商職業學院、四川城市職業學院、四川城市技師學院、澳洲國際商學院、新加坡中滙學院及澳大利亞中滙學院截至2021年2月28日止六個月的在校學生人數總和；

（4）分红比率：基於公司招股書中所披露之30%股息政策





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