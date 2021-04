Friday, 23 April 2021, 06:00 HKT/SGT Share:

來源 Avance Clinical Avance Clinical受邀發表“分散試驗–不再回頭” 適用於Oracle Health Sciences Connect

澳大利亞阿德萊德, 2021年4月23日 - (亞太商訊) - 澳大利亞領先的生物技術CRO和Frost&Sullivan亞太CRO市場領導獎獲得者Avance Clinical已應邀在Oracle Health Sciences Connect會議上介紹了分散臨床試驗的未來。







標題:分散試驗-不再回頭

鏈接:www.oracle.com/in/industries/life-sciences/health-sciences-connect/sessions/

時間:2021年4月23日–下午3.05(澳大利亞/阿德萊德ACST)。



Avance Clinical首席執行官Yvonne Lungershausen分享了公司對非集中化臨床試驗(DCT)的未來以及決定成功的技術和患者因素的見解。 Avance Clinical使用全套的eClincial技術來支持需要DCT或基於站點的方法的客戶,同時仍然利用包括ePro,eSource和eConsent在內的先進技術。



Lungershausen說:“ DCT正在迅速成為新的規範,這對於藥物開發部門以及現在將可以進行臨床試驗的多樣化和偏遠的患者群體來說,是一個令人難以置信的機遇。”



“隨著人們停止參加試驗和去診所,大流行一直是加速採用分散式臨床試驗方法的催化劑。 試驗已經陷入僵局,使生命和重大投資面臨風險。”



Yvonne Lungershausen說,DCT有很多好處,包括:



- 減少安排病人的時間和旅行負擔-在舒適的家中提供護理。

- 將患者與全球範圍的試驗聯繫起來–現在可以使用傳統試驗方案下無法接觸到的患者



她說挑戰包括:



- 人與人之間錯過的聯繫以及患者護理的連續性

- 將研究產品分發到更偏遠的目的地

- 監督患者家中的依從性和研究程序



演講還涵蓋了人工智能(AI),機器學習,雲計算和血液自我收集設備方面的進展,這些都徹底改變了分散式臨床試驗過程。



- 無論是作為腕帶還是作為身體上的粘貼片佩戴,可穿戴設備都具有巨大的潛力。內置AI的功能使這些設備可以遠程測量患者的心率或新陳代謝。通過安全網絡鏈接到雲,臨床醫生可以實時接收和分析數據。

- 視頻通話和電子提醒可以提高患者在試驗中的依從性-促使參與者在正確的時間服藥或記錄在電子日記中。

- 正在開發允許以患者為中心的採樣(樣本的自我收集)的設備,該設備需要使用刺血針和手指刺,而其他設備則不需要,從而使臨床試驗更加便捷。



參加測驗:在此處測試您對澳大利亞臨床試驗的了解。 https://www.surveymonkey.com/r/Australian-Clinical-Trials



關於 Avance Clinical



Avance Clinical擁有20多年的從業經驗,目前是澳大利亞領先的合同研究機構之一。 Avance Clinical通過協調人員、技能和專業知識,促進高質量的藥物開發,以追求更健康的世界。



AvanceClinical憑藉其經驗豐富的團隊,致力於提供高質量的臨床研究服務。 Avance Clinical的知識和經驗庫也得益於精心挑選的專家在不斷地擴張,這些專家也表現出對所選領域的高度熱情。 Avance Clinical在成熟的臨床試驗生態系統中提供高質量的服務,包括世界級的研究人員和能夠訪問特定患者組群的中心。欲了解更多信息,請訪問 http://www.avancecro.com 。



其他好處還包括:

1. 政府發放研發經費,意味著可享受超過43.5%的臨床試驗經費返利。

2. 遠程醫療在COVID-19大流行期間的樞紐作用——快速和連續性。

3. 網上問診(SIV)和研究的啟動在 5 — 6週得以實現。

4. 臨床試驗不需要IND申報。

5. 一期臨床試驗不要求使用完整的GMP材料。

6. 建立了具有世界一流的研究人員和場所的臨床試驗環境。

7. 建立健康的受試者數據庫和專業的患者群體庫。

8. 整個澳大利亞一期設施分為5個獨立部分,其中包括以醫院為基礎的重症監護室。

9. 擁有世界一流的基礎設施和專業的臨床試驗室的大型醫院,其在FDA合規研究方面有著長期的跟踪記錄

10. 季節性研究:北半球的讚助商可以利用澳大利亞的反流感和季節性過敏進行全年的研究



媒體聯絡:

media@avancecro.com



話題 Press release summary



部門 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network