Tuesday, 20 April 2021, 17:05 HKT/SGT Share: 視頻化浪潮中揚帆起航 嗶哩嗶哩動力十足

香港, 2021年4月20日 - (亞太商訊) - 不久前,嗶哩嗶哩(股份代號:9626.HK,下稱「B站」)以808港元的發售價成功赴港二次上市,受到投資者的重點關注,股價一度上衝至每股888港元的高峰,並於近期展開調整,交投氛圍持續活躍。



從「小破站」到2018年登陸美國納斯達克市場再到此番回港上市,B站快速發展成了擁有2億月活用戶的視頻社區。尤其是在美股市場的三年時間裡,B站向全球投資者充分證明了它的內在價值及發展前景,市值漲超十倍,成為資本市場的佳話。



揚帆於「視頻化」浪潮之中



B站成功的因素眾多,其中最必不可少的是對行業發展機遇的把握,尤其是「視頻化」趨勢。



所謂「視頻化」即人們將視頻融入日常生活場景的趨勢。前不久,當今第一大科技公司CEO——60歲的庫克接受一名22歲大學生UP主採訪的視頻被瘋狂轉發,身份迥然不同的兩人進行了親切對話,B站上播放量已超870萬次;更有UP主花了20萬與15天,以500克黃金復刻三星堆黃金面具,直上熱搜,在B站獲得超過600萬次播放。「視頻化」的背後,不僅是令人驚歎的內容的分享與交流,更是流量的聚集及爆發,是發展的契機。



根據艾瑞諮詢報告,中國的視頻用戶預計將由2020年的9.3億人增加至2025年的11.8億人;中國泛視頻市場規模預計將在2025達到人民幣18,025億元,2019年至2025年的複合年增長率高達20.7%。



由直觀的數據可以看出,視頻市場的發展迅速且空間廣闊。隨著5G和視頻製作技術的不斷進步,視頻內容創作者不斷增加,用戶對高質量視頻內容需求的攀升及消費力的提升支撐起視頻市場的巨大潛力。



業績快速穩健增長 未來可期



在「視頻化」浪潮的滋養下,B站的發展可圈可點。2018至2020年這三年,嗶哩嗶哩的淨營業額分別為人民幣41.3億元、人民幣67.78億元及人民幣120億元,其中2019年及2020年的同比增幅分別為64.2%及77%。過硬的業績增長不僅體現出B站對於行業發展趨勢的良好把控,亦是支撐其股價持續上升的關鍵動力。



恰逢2021年第一季度已過,市場料將迎來B站的最新財報,投資者亦可以從去年同期的業績數據合理把握預期。



2020年第一季度,B站實現營收為人民幣23.2億元,同比增幅高達69%,超出市場預期;月均活躍用戶為1.72億,同比增長70%;移動端月均及日均活躍用戶分別為1.56億及0.51億,同比增幅分別為77%及69%,是上市以來的最高增幅。基於良好的用戶數據,B站商業化落地進程喜人,月均付費用戶數同比增長134%至1340萬;同時毛利率達到23%,較2019年同期增長9個百分點,保持連續四個季度的增長。



2020年的開門紅不僅僅歸功於「視頻化」趨勢的推動,B站強大的基本盤實力亦是製勝的關鍵,持續堅持的内容生態建設在商業化進程的推進下不斷迎來紅利的釋放。從這個方面看,B站有望維持較高的增長絕對值,並在今年交出不錯的一季度業績答卷;但從另一方面看,2020年的疫情催生了用戶在線娛樂時長的大幅增長,且在去年高增長基數的基礎上,導致今年第一季度同比增長的百分比數值可能產生「失真」而不及2020年同期,此時應該更加注重絕對值的變動而非百分比數值。



總體而言,長期股價將更能反映企業的價值。「視頻化」的大浪打開了增長的無盡空間,擁有獨特社區生態驅動的B站在資本市場的強大助推下有望企及更廣闊的天空。







話題 Press release summary



部門 通讯

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network