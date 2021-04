Tuesday, 20 April 2021, 13:15 HKT/SGT Share: 都市麗人2020年營收超30億元 全面革新成效顯著

香港, 2021年4月20日 - (亞太商訊) - 2020年是與眾不同的一年,儘管充滿挑戰,線下零售業整體受挫,中國內衣龍頭企業都市麗人(02298.HK)採取快速有力的恢復舉措,聚焦消費者導向、著力品牌優化、推出科技產品,因而能在第四季度恢復增長,下半年實現經營盈利,營收約達30.57億元 (人民幣‧下同),毛利率由去年同期的約22.6%,大幅上升至2020年的約48.8%,業務趨勢穩中向好。



實用主義引領消費趨勢



作為貼身衣物的領導品牌,都市麗人始終專注於技術開發和舒適的體感設計,全面迎合當代年輕人的消費需求,塑造「回歸實用」的品牌定位,融合舒適、科技、健康、美觀的產品理念,打造經典不衰且具品牌特色的常青款式。



3月28日,都市麗人舉辦了「同生共美 喚醒新生」2021春夏新品發佈會,正式推出柔心杯、零感內衣、無塵棉家居服、高彈褲四款新品,通過科技賦能為消費者營造「舒適至上」的全新體驗。當中產品力的提升,是品類結構精簡、供應鏈柔性升級帶來的正面回饋,雙重驅動下,都市麗人產品價值和售罄率均明顯提高,較高毛利率產品(如塑身衣)的銷售更優於2019年。



都市麗人2021春夏產品訂貨會的加盟商訂單金額同比亦增長超過30%,塑身內衣、家居服、男士內褲呈現高速增長。3月23日,由北京服裝學院時尚傳播研究中心發佈的「2020年國產服裝品牌影響力百強榜」中,都市麗人位列第16名,獲年輕人群青睞。



此外,都市麗人在2020年繼續加速清理庫存,目前存貨量已恢復到健康水準,存貨主要為2020年購入的新產品及其原材料,而2019年或以前的產品已提了適當的存貨撥備。



提升品牌年輕化



都市麗人對於年輕消費群及品牌年輕化的探索遠不止於此,當中以明星代言人、KOL網絡營銷、社交媒體傳播等方式都是品牌與年輕消費者進行多樣化溝通的體現。



早在去年,都市麗人陸續推出了"我是都市麗人,你呢"熱詞挑戰賽,通過12位平凡素人的故事和短片分享,製造出網上熱話;又打造了《致最親密的你》微電影,講述都市麗人20餘年與約6,000萬會員結緣、成長、繼續前行的故事,喚醒消費者對都市麗人獨有的情感記憶。截至2021年第一季度,短片複播次數約達5.67次/人,上載一周登上新片場年度十佳品牌營銷,瀏覽量過千萬。



此外,都市麗人還借助當下深受年輕消費群喜愛的明星力量,瞄準當紅代言人關曉彤的影響力,在社交平台進行「同款」推廣和《王牌對王牌》等綜藝節目植入式廣告;

以吳謹言、丁噹等明星同款造型在朋友圈中引起話題,都市麗人整合了創意內容和多元管道,通過明星效應與年輕消費者建立起長久且可靠的連結。



深耕內衣行業的都市麗人,用科技和營銷將中國內衣市場推向更廣闊的舞台,向世界展示中國時尚的魅力和實力,推動實現都市麗人世界級內衣企業的夢想, 讓更多人觸手可及。







話題 Press release summary



部門 时尚服装

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network