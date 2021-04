Tuesday, 20 April 2021, 10:19 HKT/SGT Share:

來源 The Executive Centre 德事商務中心獲《金融時報》選為亞太區內發展最迅速的企業之一 - 德事商務中心入選《金融時報》日前公佈的「2021年亞太地區高增長企業」500強排行榜

- 在過去五年,受強勁的客戶需求驅動,德事商務中心的環球業務足跡倍增

香港, 2021年4月20日 - (亞太商訊) - 德事商務中心(下稱「TEC」)一直為領先業界的優質靈活辦公空間營運商,宣佈獲《金融時報》選為「2021年亞太地區高增長企業」500強。



德事商務中心創辦人兼行政總裁Paul Salnikow先生表示:「我們非常榮幸能夠進入榜單,證明了我們自1994年成立以來的強勁增長。在過去五年,我們的足跡擴展了一倍,由76間商務中心增至超過150間,分佈於亞太和中東地區。TEC主要市場的稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA)從2016年的3,230萬美元上升至2019年的4,610萬美元,增長率達43%。在過去一年,不少企業受疫情影響開始節省成本並尋求更靈活的辦公空間,為市場帶來穩定需求。由於辦公室仍然是提升創造力和鼓勵協作不可或缺的空間,我們相信更多的企業將採用「核心和彈性」(“core and flex” )方案,混合使用傳統和靈活辦公空間,以更大程度的彈性配合業務增長。」



德事商務中心位列第409位,收益由2016年的1.407億美元激增至2019年的2.357億美元,絕對增長率為67.5%,年均複合增長率(CAGR)則為18.8%。



《金融時報》和《日經亞洲評論》攜手與全球統計數據庫Statista合作,對數千間總部位於亞太地區13個國家的企業進行研究,以它們在2016年至2019年期間收入的年均複合增長率(CAGR)進行排序後,列出首500強。這些企業在2016年及2019年的收入須至少為10萬美元及100萬美元。



德事商務中心簡介



德事商務中心在1994年於香港創立,至今在14個國家和地區的32個城市設有超過150家商務中心。



德事商務中心專為目標宏大的專業人士和業界領袖服務,他們尋找的不僅是辦公空間,更是能夠幫助他們大展鴻圖的地方。德事商務中心為企業塑造成功而龐大的全球社區網絡,橫跨大中華地區、東南亞、北亞、印度、斯里蘭卡、中東和澳洲,並銳意走得更遠、發展得更快。我們每所中心都位於優越的地段,辦公空間設施一應俱全,迎合會員所需。德事商務中心與會員攜手見證每一個里程碑和重要的時刻,協助有志之士邁向成功。



由私人擁有的德事商務中心總部設於香港,提供優質的私人專屬和共享辦公空間、商務行政服務和會議設施,滿足各個業務所需。



了解更多詳情,請瀏覽 https://www.executivecentre.com/zh-hk/



