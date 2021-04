安樂工程參與建設首創自動化車輛檢驗綜合大樓

香港, 2021年4月19日 - (亞太商訊) - 香港領先的機電工程服務供應商安樂工程集團有限公司(股份代號:1977),連同其附屬公司(統稱為「安樂工程集團」,「安樂工程」或「集團」)業務遍及澳門、中國內地、美國及英國,很榮幸能夠參與興建運用最新科技的運輸署車輛檢驗綜合大樓(「驗車大樓」)。該驗車大樓為香港首個同類設施,於本月初正式啟用。安樂工程為項目提供一站式解決方案,包括為綜合大樓設計、供應、安裝、測試和整合先進的車輛檢驗設備及排程控制系統。



運用最新科技的運輸署車輛檢驗綜合大樓配備由安樂工程提供的先進驗車設備。



新落成的運輸署車輛檢驗綜合大樓將方便檢驗公共載客車輛及貨車。



安樂工程集團有限公司主席潘樂陶博士表示:「安樂工程作為一間力求創新的公司,致力提供切合香港智慧城市發展藍圖的科技解決方案。我們有幸能夠參與這個項目,除了彰顯集團在跨範疇業務的實力,同時提供了把機電和資訊科技無縫配合的一站式解決方案。為秉承『重承諾、慎履行、創成果』的使命,我們將繼續應用其他創新技術,把握智慧城市所帶來的機遇,支持香港轉型成為世界級智慧城市。」



運輸署車輛檢驗綜合大樓位於青衣,是一座新落成的多層綜合車輛檢驗大樓,採用由安樂工程設計和安裝的自動化檢驗設備和控制系統,能夠高效地進行車輛檢驗。其自動驗車線由安樂工程提供的綜合控制系統管理,能夠將車輛移動至指定位置進行驗車程序。所有檢驗設備能實時提供數碼化結果,有助減少檢驗時間,並提高效率。



此外,安樂工程亦於驗車大樓安裝多項創新系統,以保障司機及員工安全,包括制動台上的第三滾輪、車輛存在傳感器及可編程邏輯控制器,以確保所有用戶能在安全和可靠的情況下進行車輛檢驗。



驗車大樓於正式啟用後,將逐步取代位於九龍的三個現有設施,集中檢驗公共載客車輛、各類貨車及特別用途車輛,亦會進行新款車輛的類型評定及登記前的車輛檢驗。



關於安樂工程集團

安樂工程集團(「安樂工程」)於1977年成立,是為香港領先的機電工程服務供應商之一。集團總部設於香港,業務覆蓋澳門、中國內地、英國和美國。集團為公營和私營企業客戶提供全面及多元化的機電工程及科技服務,市場遍及世界各地。集團的四項核心業務包括屋宇裝備工程、環境工程、資訊、通訊及屋宇科技,升降機和自動扶梯。安樂工程之控股公司為安樂工程集團有限公司,於香港交易所主板掛牌(股票編號:1977)。





話題 Press release summary



部門 Construction

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network