央行強調應全面放開和鼓勵生育 生育健康領域產業化有望獲突破

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|Thursday, 15 April 2021, 12:28 HKT/SGT
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香港, 2021年4月15日 - (亞太商訊) - 央行官網昨日發佈工作論文《關於我國人口轉型的認識和應對之策》指出：「我國要認清人口形勢已經改變，要認識到人口紅利當時用得舒服，事後是需要償還的負債；要認識到人口慣性是跨代際的巨大力量，其反作用力將導致人口反方向變化；要認識到教育和科技進步難以彌補人口的下降。為此，應全面放開和鼓勵生育，切實解決婦女在懷孕、生產、入托、入學中的困難，綜合施策，久久為功，努力實現2035年遠景規劃和百年奮鬥目標。」嚴厲的口吻透露出我國人口轉型已迫在眉睫。
隨著全面放開和鼓勵生育，我國生育健康領域產業化必然實現進一步的突破與發展。今日港A兩地涉及生育的概念股均有明顯表現。據悉，在港股上市的貝康醫療(2170.HK)作為中國輔助生殖基因測序產業第一股，致力於高通量測序在輔助生殖領域的臨床研究和應用。開發全生育週期產品圍繞三級預防措施體系，實現輔助生殖領域的精準醫療。貝康醫療也是第一家研製PGT-A標準品的研製單位，第一家參與發佈《胚胎植入前染色體非整倍體檢測試劑的質量控制技術評價指南》的公司。
話題 Press release summary
部門 制药及生物技术
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