中國動力簽訂諒解備忘錄 建立美洲專營分銷網絡

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|推動電動車向綠色環保目標邁進
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香港, 2021年4月13日 - (亞太商訊) - 新能源汽車及技術綜合解決方案供應商中國動力（控股）有限公司（「公司」；股份代號：476，連同其附屬公司，統稱「中國動力」或「集團」）與Citizens Resources LLC（「Citizens」）簽訂戰略業務合作諒解備忘錄（「諒解備忘錄」）。該諒解備忘錄為雙方就加拿大、美國、巴西、加勒比地區及拉丁美洲（以下簡稱「專營地區」）的獨家總經銷及特許經營協議奠定基礎。
根據諒解備忘錄，雙方將簽訂一系列協議，允許中國動力在專營地區，建立獨家電動車產品的銷售渠道及分銷網絡，並為分銷網絡提供培訓、營銷、售後及充電基礎設施的支持。
同時，根據特許經營協議，Citizens將使用中國動力的技術、知識產權、專有技術、技術支持及供應鏈在墨西哥組裝或製造電動車，以供出口到專營地區、分銷、銷售及推廣。Citizens還將簽訂購銷協議，向中國動力購買車輛或零部件，定價採用成本加成基礎計算，中國動力將成為其在動力系統、電池組、電子套件和整車移動底盤的供應商。
中國動力行政總裁Miguel Valldecabres Polop先生表示：「我們很高興地宣布與美國能源投資及智能電動車公司Citizens簽署諒解備忘錄。Citizens在發展國際業務及合作關係，尤其在北美及加勒比地區市場方面擁有近40年經驗。此諒解備忘錄將有助集團把市場拓展至美洲地區，也代表著集團在電動車領域的合作夥伴不斷增加，大家通過零排放交通，一起向更環保的終極目標邁進。」
Citizens負責人Sergio de La Vega先生表示：「我們致力於能源轉型和能效工作多年。電動車代表我們的一切信念：智慧城市、大數據、能源效率、生活方式、對地球的尊重和技術革新。未來的交通工具將趨向於自主化，並以更好的充電和儲能方式，更好地服務社會。我們堅信，此次合作將為中國動力和Citizens雙方帶來增長和價值。」
關於中國動力（控股）有限公司（股份代號：476）
中國動力（控股）有限公司為新能源商用車的先行者和實踐者、專用客車和新能源客車整車生產商，在新能源平台化電系統及關鍵零部件方面有著堅實的技術基礎，是出行與物流綜合解決方案的供應商。集團在重慶有2個生產基地，並著力開拓中國大陸、香港、亞太地區及南美等地的銷售網絡。
關於Citizens Resources LLC
Citizens的前身為1979年創辦，總部設在波士頓的非營利組織，該組織為馬塞諸塞州低收入家庭提供進口的取暖用油。在隨後40年，Citizens逐漸發展成為能源領域的國際企業。於2017年，Citizens發起能源投資平台及零排放交通項目，開始向可再生能源、閒置能源及智慧能源投資轉型。Citizens子公司還為拉美地區提供附加的專業技術與知識，以發展當地交通運輸業。憑藉在美國及墨西哥的能源、汽車和工業領域的合作網絡，Citizens成為智慧城市交通解決方案、汽車創新和車輛配送方面的先驅。
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160 Federal St 18th Floor
Boston, MA 02110
USA
Enrico Della Casa (617) 912-1444 nricodc@citizenscompanies.com
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