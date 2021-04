Tuesday, 13 April 2021, 09:42 HKT/SGT Share: 攜程全球募股進入衝刺階段:超額認購5倍以上

香港, 2021年4月13日 - (亞太商訊) - 4月12日,攜程在港啓動全球募股進入最後衝刺階段。綜合券商數據,截止4月12日晚20點30分,攜程已錄得近47億港元孖展,相當于超額認購5.31倍。融資額位居前3位的券商分別為富途證券(20.17億港元)、輝立證券(9.4億港元)和華盛證券(5億港元)。



儘管交易尚未截止,但是,攜程在港公開發售所獲得的散戶超額認購倍數,已經超過部分回港二次上市的公司。值得注意的是,在攜程啓動全球募股前夕,港股剛剛遭遇了一輪「破發潮」。根據貝殼投研的數據顯示,3月共有11家公司在港上市,較去去年同期减少了2家。從首日漲跌幅的數據來看,破發率達到64%,較2月份新股破發率高出50個百分點。此輪「破發潮」也讓香港公開發售認購趨于理性,在此背景下,參考2020年下半年回港上市的股票,投資人有望在此輪認購中獲得更高收益。



