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Tuesday, 13 April 2021, 09:42 HKT/SGT
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攜程全球募股進入衝刺階段：超額認購5倍以上

香港, 2021年4月13日 - (亞太商訊)  - 4月12日，攜程在港啓動全球募股進入最後衝刺階段。綜合券商數據，截止4月12日晚20點30分，攜程已錄得近47億港元孖展，相當于超額認購5.31倍。融資額位居前3位的券商分別為富途證券（20.17億港元）、輝立證券（9.4億港元）和華盛證券（5億港元）。

儘管交易尚未截止，但是，攜程在港公開發售所獲得的散戶超額認購倍數，已經超過部分回港二次上市的公司。值得注意的是，在攜程啓動全球募股前夕，港股剛剛遭遇了一輪「破發潮」。根據貝殼投研的數據顯示，3月共有11家公司在港上市，較去去年同期减少了2家。從首日漲跌幅的數據來看，破發率達到64%，較2月份新股破發率高出50個百分點。此輪「破發潮」也讓香港公開發售認購趨于理性，在此背景下，參考2020年下半年回港上市的股票，投資人有望在此輪認購中獲得更高收益。

來源：鳳凰財經


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