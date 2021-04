Monday, 12 April 2021, 14:37 HKT/SGT Share: 嗶哩嗶哩長期發展獲看好 稀缺社區打造價值高地

香港, 2021年4月12日 - (亞太商訊) - 中國年輕一代的標誌性品牌及領先的視頻社區:嗶哩嗶哩(股份代號:9626.HK)繼在美國納斯達克交出三年十倍的成績後,在港上市以來股票交投活躍,大行表示股價具有上升潛力,港股未來表現令人期待。



本次上市,嗶哩嗶哩每股發售價為808港元,募資淨額約198.7億港元。認購情況上,在香港公開發售部分共接獲約27萬份有效申請,超額認購約174.19倍;在國際發售部分的超額認購約11.9倍,體現出投資者對嗶哩嗶哩的青睞。上市後股價更節節攀高,歷史股價高位更達888元,高盛更給予嗶哩嗶哩「買入」評級,目標價1,219元,未來股價發展明朗。



在上市次日,恆生指數公司發佈公告稱,嗶哩嗶哩符合相關指數的快速納入規則要求,將於4月14日收市後被納入恆生綜合指數及恆生互聯網科技業指數。由於市場中存在大量的被動指數基金或指數相關產品,被納入指數就意味著潛在購買者增加,將為嗶哩嗶哩帶來大量的被動資金流入。



無論是散戶投資者還是專業的機構,這些看多並做多的市場行為折射出嗶哩嗶哩的「独到之處」。



相互串聯的生態系統打造獨特的價值高地



剖析企業的募資用途,就可以看出其未來發展方向及價值核心。嗶哩嗶哩的募資用途較為簡單直接,數個關鍵词即可表達:用戶增長、擴大內容生態、社區發展、用戶體驗提升以及加強商業化。



嗶哩嗶哩的內容生態以PUGV內容(專業用戶生成視頻)為主軀幹,OGV內容(專業機構生成視頻)及直播為兩臂。相輔相成的內容體系吸引大量用戶進入社區,製作視頻的UP主們通過優質視頻與用戶產生文化認同及建立情感紐帶,用戶獲得優質的體驗,UP主亦得到很大支持,利于刺激更優質的內容以反哺社區。由此,用戶、內容與社區相互串聯,成就了嗶哩嗶哩獨特的經營模式及商業模式,亦打造出其他企業所不具有的價值高地。



據公開數據顯示,2018年至2020年的三年時間裡,嗶哩嗶哩的月均活躍用戶從7180萬增至2.02億,意味著每兩個中國年輕人就有一個是其用戶;而月均活躍UP主也從20萬增長到190萬,越來越多的人成為嗶哩嗶哩生態中的一員。



同時,憑藉優質的內容生態及社區,嗶哩嗶哩擁有極高的用戶忠誠度。根據艾瑞諮詢的數據,在2020年,單個活躍用戶平均每天花在嗶哩嗶哩移動端應用上的時間超過80分鐘,為中國移動端應用最高之一,遠高於2020年業界平均的29.8分鐘。



如此一來,嗶哩嗶哩的商業化落地已是水到渠成。在2020年第四季度,嗶哩嗶哩的月均付費用戶達到17.9百萬人,而2019年同期為8.8百萬人。嗶哩嗶哩的業績也隨之迎來爆炸式增長,根據招股書,嗶哩嗶哩於2018年、2019年及2020年的淨營業額分別為人民幣4,128.9百萬元、6,777.9百萬元及11,999.0百萬元,同比增幅分別為67.3%、64.2%及77.0%。



面向未來,隨著視頻化趨勢更進一步,行業發展的空間已經打開,不斷成長的稀缺社區生態有望持續推動嗶哩嗶哩不斷提升公司的價值。





