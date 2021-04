Friday, 9 April 2021, 14:32 HKT/SGT Share: 發力萬億旅遊市場 二次上市攜程正在火熱招股中

香港, 2021年4月9日 - (亞太商訊) - 2021年,中概股回歸潮繼續。繼汽車之家、百度、嗶哩嗶哩回港上市之後,全球領先的一站式旅行平台攜程集團有限公司(「攜程」或 「公司」;股份代號:9961 .HK)也於4月8日正式啟動香港二次上市的公開招股。







根據招股書信息,攜程此次將全球發售31,635,600股普通股,以及可額外發行最多合共4,745,300股普通股的超額配股權,發行價格將不高於每股333.00港元。J.P.Morgan、中金公司、高盛擔任聯席保薦人。



一站式平台旅遊服務 構築品牌護城河

攜程於2003年12月在美國納斯達克上市,已經發展成為中國最知名的旅行品牌。



以用戶為中心,攜程構建了覆蓋旅遊全場景、全鏈條的交易閉環。通過攜程,用戶能夠以具有競爭力的價格實現不同的旅遊需求。此外,一站式的平台服務還加強了與用戶的連接,有助於提升用戶粘性,實現可持續的增長。



截至2020年12月31日,攜程提供超過120萬種全球住宿服務,涵蓋酒店、汽車旅館、度假村、住宅、公寓、民宿、招待所及其他形式的住宿形式;機票業務提供480多家全球合作航司,覆蓋200多個國家及地區的超過2,600個機場;提供超過310,000種全球範圍內的目的地內活動。携程據此可提供丰富的产品以及活動,通過差異化的服務在同行中脫穎而出,構築了寬而深的護城河。目前,高星酒店和机票预订已成为攜程核心竞争壁垒。



強大競爭優勢的背後,除了產品上的有形投入外,還有無形的技術投入。據招股書顯示,2018-2020年,攜程在產品研發費用上的總支出三年累計高達280億元,截止到2020年12月31 日,攜程的移動應用程式已經實現近75%的自動化支持,既提升了用戶體驗,又降低了運營成本。



差異化運營 市場規模持續擴張

根據易觀報告,以商品交易總額(GMV)口徑統計,攜程在過去十年內一直是中國最大的線上旅行平台,並在2018年到2020年是全球最大的線上旅行平台。



攜程旗下經營的品牌包括攜程、去哪兒網、Trip.com、Skyscanner(天巡),不同品牌針對不同地區及背景的用戶群體,通過實施差異化的營銷及業務戰略,以取得更大的市場份額。於2020年,攜程逾40%的新交易用戶來自三線及以下的城市。



高質量的服務以及不斷擴大的市場規模也讓攜程實現了持續的業績增長。根據招股書,攜程的總收入自2018年的311億元(人民幣,下同)增加15%至2019年的357億元,2018年及2019年期間,歸屬攜程集團有限公司的淨利潤分別為11億元及70億元。2020年疫情衝擊了全球旅遊市場,但攜程第三季度就開始實現復甦,並延續增長態勢。財報顯示,2020年第四季度,攜程集團的淨營業收入為50億元;毛利率達82%,創連續11個季度新高,復蘇力度領先全球同行。



根據易觀報告,中國及全球旅行市場規模預期恢復增長,於2025年將分別達到1.6萬億美元及7.1萬億美元,市場增長空間廣闊。2019年中國人均旅遊消費為158美元/次,遠低於美國遊客的873美元,人均旅遊消費方面同樣有著巨大的發展潛力。可以預見,未來攜程在全球旅遊市場仍然有著不小的業績增長空間。



此次香港二次上市,攜程也正通過中國旅遊市場的復蘇,向全球旅遊老大的位置發起挑戰,新一輪的價值重估,正在開始。





