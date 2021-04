Friday, 9 April 2021, 14:26 HKT/SGT Share: 中金︰國美零售(493.HK)經營業績持續改善 轉型成效值得關注

香港, 2021年4月9日 - (亞太商訊) - 隨著疫情緩解及實體經濟增長持續,傳統零售股已觸底回升,不少機構投資者正在捕捉相關的市場機遇,而在疫情期間被市場進一步確認為未來必然發展趨勢的電商股,亦開始見異動。



剛剛公佈了2020 全年業績的國美零售(493.HK),整體業績表現大致符合市場預期,加上創始人黃光裕回歸主持大局,召開全球投資人會議,向市場深入詳解未來發展規劃,帶動了公司股價於本周三(4月7日)大升超過10%。



大行中金於國美零售公佈 2020全年業績後,亦發表了研報,指業績符合其預期。值得留意的是,若分半年度看, 國美零售於去年上下半年的收入同比雖然均有所下跌,但下半年業務已基本回復2019年的同期水平。而更值得留意的是,國美零售預計 1Q21 收入同比增長超 170%,其中“真快樂”APP的GMV 同比增長近 4 倍,每月活躍用戶(MAU)穩定在 4,000 萬規模,活動單日活躍用戶(DAU)近千萬。



從上述數據,可以看到國美零售在創始人回歸後,保持著業務恢復及快速發展的良好勢頭。自去年下半年全國疫情緩解,公司的整體業務收入持續回升,下半年基本實現了同比持平、環比增長 31.29%的佳績。同時,2020 年的可比門店銷售收入達 379.02 億元人民幣(下同),雖然同比有所下滑,但主要是上半年受疫情影響家電零售承壓,但下半年借助線上直播帶貨等方式,帶來經營業績環比明顯改善。



分區域看,2020全年北上廣深收入佔比約 34%,同比提升 2個百分點。縣域店收入佔比 8.76%,同比提升 1.69個百分點,縣域店改造有所成效。分業務看,新業務(櫃店一體、家裝及家居)收入佔比 9.57%,同比提升 0.59個百分點,多品類、場景化消費進展穩步推進,中金認為這有望貢獻公司業績增量。此外,截至 2020 年底,公司現金及現金等價物達 95.97 億元,同比增長 17%。財務狀況仍穩健。



後續需持續跟蹤公司經營轉型成效。特別是,國美零售控股股東回歸,公司開啟新征程,全面推動“家‧生活”第二階段戰略轉型。



構建數位化全渠道新平台

國美零售目前線下通過一店一頁完成門店的線上平移,服務半徑拓展至三到八公里;線上“真快樂”App 融入娛樂化、社交化內容及場景,提升用戶體驗,構建國美零售生態圈。同時,公司持續強化供應鏈與服務優勢,圍繞“家‧生活”戰略,立足整體方案提供商、服務解決商、 供應鏈輸出商,自營業務向非電器類業務發展,聯營業務加速開放和招商,拓展全品類優質商品和服務。此外,公司亦合作大流量戰略夥伴,推進與京東、拼多多的戰略合作,實現公司、用戶、商戶三方資源共用。



中金維持國美零售的中性評級,但上調目標價 30%至 1.3 元,以反映業績的改善及可持續性。隨著國美零售的業務持續擴張,尤其向全品類零售的進發,加上線上線下平台一體化在疫情受控後的高速增長能力,可以預期公司的業務拓展及業績爆發力將在今年內獲得一定體現。再者,公司以未來18個月來驗證其階段性成果,值得押寶期待。基於公司自身的供應鏈、門店、物流資源優勢,未來18個月將可帶動業務加速發展,按此預期,目標價可看2元以上。





話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network