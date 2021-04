天能動力（0819.HK）納入恒生滬深港智能及電動車指數

香港, 2021年4月8日 - (亞太商訊) - 近日,恒生指數公司推出恒生滬深港智慧及電動車指數等四項新指數。中國新能源動力電池行業領軍企業天能動力(0819.HK)被納入恒生滬深港智慧及電動車指數,同時也是唯一一家入選該指數的港股電池行業上市公司。一同被納入該指數的還有比亞迪、贛鋒鋰業、寧德時代、上汽集團等公司。



















此次天能動力獲納入恒生滬深港智慧及電動車指數,充分體現了業界和投資人對新能源領域的關注,以及對天能綠色發展成果的肯定。自2007年上市以來,天能動力憑藉優異的業績表現和強勁的行業競爭力,屢屢獲得市場認可,榮獲了最佳能源與資源股公司、最具投資價值上市公司等榮譽。



恒生指數是香港乃至國際股票市場最具影響力的指數之一,恒生滬深港智慧及電動車指數目的是追蹤智慧駕駛和電動汽車價值鏈中的滬深港上市公司的表現,公司市值排名最高的30餘家公司會被選為成份股公司,要求公司收入中至少40%合計來自于智慧及電動車相關的RBICS第六級子行業,如鋰化合物製造、電氣系統和設備製造、其他發動機和控制部件製造等。



天能動力堅持科技創新驅動綠色發展理念,形成較全面的電池技術體系。在“天能 更多可能”2021新品發佈會上,天能眾多科技創新產品集中亮相,其中行業首發的納米碳晶電池尤為引人矚目,這標誌著天能在鉛酸電池領域再次獲得新突破。天能納米碳晶電池在容量儲備、電池功率、迴圈壽命、充電速度上都得到了更高的提升和優化,通過優選性質穩定、耐腐蝕性強的貴金屬元素,與碳納米管通過溶膠凝膠法合成的納米碳晶材料,賦予電池優異的導電性能和電容性能,同時改變了電池內阻及充放電性能,真正實現了電池省電跑更遠。天能納米碳晶電池在強化超強動力和續航能力的基礎上,運用行業前沿新型工藝——720°雙軸立體真空混膏工藝,開啟行業的科技發展新時代。這項前沿工藝給傳統電池行業帶來重大革命性突破,實現了電池性能的6大突破:全生命週期總容量提升29%,電池功率性能提升25%,迴圈使用壽命提高20%,-18℃低溫容量提升10%以上,充電速度提升233%,使用成本降低20%。



目前天能攜手世界500強公司道達爾旗下公司帥福得集團(SAFT Group),在鋰離子電池領域開展國際合作。公司積極投入鋰離子電池的技術研發及產業化項目,已形成圓柱、方形鋁殼以及軟包電池多種產品形態,並已掌握多種高性能正負極材料和高安全隔膜的應用技術,協同帥福得集團成熟的技術體系有效提升了鋰離子電池產品的比能量、倍率和迴圈等性能。天能股份(688819.SH)此次登陸科創板,共募集資金超過48億元,將主要用於綠色智慧製造技改專案、高能動力鋰電池電芯及PACK專案、大容量高可靠性起動啟停電池建設項目等。這其中,高能動力鋰電池電芯及PACK項目頗受外界關注。



同時天能開展產業鏈上下游協同創新,最大化整合資源,滿足市場需求,加快推出適應各種消費群體的差異化產品和解決方案,進一步發掘新市場新空間,在新能源電池、新材料等核心技術方面攻關突破,加快燃料電池產業化進程,天能將在綠色能源科技領域既著眼現階段產業需求,也放眼前瞻性的技術研究。



今年2月7日,天能股份全資設立浙江天能氫能源科技有限公司,註冊資金5000萬元。該公司的經營範圍包含:新興能源技術研發;電池製造及銷售;汽車零部件研發及零售;汽車零部件及配件製造等。事實上,天能目前已經對氫能領域開展研發。公開資料顯示,該公司正推動氫燃料電池核心技術突破及產業化發展,自2018年以來已成功研發了30kW、40kW、60kW、80kW石墨板電堆。



可再生能源和儲能項目大力推動了儲能行業的發展,已有9省份優先考慮配置儲能的專案。目前,天能已建成非洲光伏儲能離網項目、甘比亞總統別墅光儲系統等多個專案。浙江省首批在建的僅4個電網側儲能電站專案,天能參與了“長興10千伏雉城儲能電站”和“衢州灰坪鄉大麥源村0.4千伏儲能電站項目”兩個項目。天能積極探索智慧能源發展,推進儲能應用場景延伸,天能的大型“充電寶”不僅為城市電網安全運行提供保障,同時也為鄉村電力儲備提供了系統解決方案,真正做到提升能源利用效率,實現綠色可持續發展。



隨著國家碳達峰、碳中和目標的穩步推進,清潔能源發展進入加速度。天能作為行業領軍企業,將積極回應國家綠色低碳迴圈發展理念,推動節能減排。電動輕型車動力電池和電網側儲能電站的廣泛應用契合城鄉一體化均衡發展的戰略需求,為鄉村振興、民生經濟和新經濟等做出了貢獻。同時新能源汽車後市場迎來大發展,動力電池回收產業成為行業新焦點,集團積極履行生產者責任延伸義務,打造二次電池行業集“回收—冶煉—再生產”於一體的綠色迴圈產業鏈,實現電池產品全生命週期管理,用自身力量帶動產業鏈的綠色發展。



此前,天能動力公佈2020年業績報告,全年實現銷售收入535.25億元,較上年同期增長31.79%;歸母淨利潤24.77億元,較上年同期增長47.28%;平均淨資產收益率為29.91%,整體高品質發展勢頭強勁。





話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network