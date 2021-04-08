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Thursday, 8 April 2021, 16:28 HKT/SGT
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來源 Hong Kong Digital Asset Exchange
香港數字資產交易所推出香港首個數碼藝術品NFT一站式交易平台
科技結合藝術 助力數碼藝術品市場發展

香港, 2021年4月8日 - (亞太商訊)  - 香港首間結合網上及大型實體交易所香港數字資產交易所（「交易所」或「HKD.com」）公佈，計劃推出香港首個數碼藝術品NFT「非同質化代幣」（Non-Fungible Token）一站式交易平台，預計今年第三季將會隆重推出。屆時，將會是香港首個引入該區塊鏈技術並且提供NFT買賣的數字資產交易所。


香港數字資產交易所創辦人兼行政總裁楊凱文先生介紹NFT交易平臺的詳情。


數碼加密資產熱潮席捲全球，近期火熱的NFT在國際市場成為熱話，HKD.com早著先機，率先把該項國際熱門區塊鏈應用引入本港，計劃推出香港數字資產交易所NFT交易平台（暫名），向藝術家提供一個網上作品發佈、推廣、交易及支付的平台，產品類別多樣化，包括數碼藝術品、動畫、音樂、電影類加密收藏品等。於交易平台上，用戶可透過公開發售或競價方式進行交易，並進行代幣買賣和交換，而藝術家亦可通過交易平台發佈自己的數碼藝術品。付款途徑方面，香港數字資產交易所支持多國法定貨幣、主流數字貨幣，以及具有場外法定貨幣交易服務。另外，同時提供實體店展銷場地服務，供藝術家舉行線上線下展覽或發佈會等，實行提供完善的一站式服務。

香港數字資產交易所創辦人兼行政總裁楊凱文先生表示，眼見香港現時數碼創作市場缺乏一個具公信力的交易流通平台，因此決意將發展NFT業務並在HKD.com推出相關的交易平台，助力本地藝術家才華增值，推動藝術界發展。

NFT是種新形態的數碼資產，目前主要是基於區塊鏈上發行的數位內容，包括數碼設計、數碼音樂、數碼影片等數碼創作。透過區塊鏈技術產生獨一無二的標記，用作認證數碼化的作品主人的擁有權。NFT可使用的範圍相當廣泛，目前特別在藝術界的應用及增長速度最快。

關於香港數字資產交易所
香港數字資產交易所（HKD.com）於香港創立，是一個面向全球的世界級數字資產交易平台。HKD.com致力將數字貨幣實體化及普及化，除了保安嚴謹的線上數字貨幣交易平台外，亦於香港核心商業地段設立面積近10,000平方呎的數字資產交易實體店，堪稱香港最具規模的數字資產交易所之一。HKD.com計劃在全港各區設立數字貨幣ATM櫃員機，並推出POS終端機，將數字貨幣推廣至合作的零售夥伴作消費扣帳，為投資者提供更方便、可靠及具實力的數字金融平台體驗。

網址：https://www.hkd.com/

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部門 金融, FX & Digital Currencies
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