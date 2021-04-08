AEON信貸憑穩健基礎擬派發2020財政年度末期股息18港仙



香港, 2021年4月8日 - (亞太商訊) - AEON信貸財務（亞洲）有限公司（「AEON信貸」或「集團」；股份代號：00900）今天公佈截至2021年2月28日止年度（「2020財政年度」）之全年業績。於2020財政年度，消費者的日常生活模式轉為網上購物及室內活動，促使集團不斷升級手機應用程式及在網上商戶的市場推廣上投放更多資源，以加快數碼轉型。集團亦繼續開發新信用卡和貸款系統，為支付行業技術升級做好準備。集團第四季度的銷售亦因推出個性化的市場推廣活動而有所好轉。



面對不明朗的市況，集團於2020財政年度的收入為10.9億港元，除稅後溢利3.0億港元。每股盈利為72.02港仙。集團的資本基礎仍然穩健，於2021年2月28日，權益總額增加3.3%至34.2億港元。



集團基礎穩固，董事會建議派末期股息每股18.0港仙，使全年股息達每股40.0港仙，派息比率為55.5%，在逆境下仍較去年的49.8%有所提高。



在疫後復甦中邁向數碼化並把握新需求

展望未來，在疫情的新常態下，消費者的消費模式改變預計仍將持續。集團將調整業務模式，以適應不斷轉變的消費模式，確保迎合新的客戶需求。



若疫情能盡快受控，香港的經濟活動預計將於2021年下半年反彈。為確保市場推廣渠道有效並保持市場競爭力，集團將更積極利用社交媒體及手機應用程式以推廣產品及活動。此外，隨著收單業務商戶網絡的發展，集團將聯同網上商戶推出更多推廣活動，刺激客戶消費。



另外，集團將與永旺（香港）百貨有限公司（「永旺百貨」；股份代號：00984）緊密合作，鼓勵客戶於永旺百貨內以信用卡付款。為應付信貸環境的潛在不利變動，集團將優化信貸政策以平衡客戶的財政需要及盈利能力。



為提高營運效率，集團將繼續投放大量資源以完成數碼轉型，以提升應對市場變化的能力。集團將推出新產品優惠及為客戶提供優質的用戶體驗。此外，集團將加強數據分析方法，以增強市場推廣、信貸評估和信貸管理的成效。



新信用卡及貸款系統項目是集團技術升級的關鍵要素。隨著收單階段及前端處理器的更換已順利完成，集團將在2021年財政年度第一季度開始系統的發行階段，預計項目完成日期為2023年初。



回顧於年內，集團完成了數個主要項目，包括為個人貸款轉賬提供「轉數快」的快速付款服務、優化手機應用程式內的個人貸款服務功能以支援新一代的香港身份證、改善手機應用程式以支持貸款帳戶概覽、實施額外的網絡安全功能，以及在家工作系統功能。



探索大灣區的消費者金融市場

隨著中國北部兩間小額信貸附屬公司自願清盤後，集團將專注鞏固大灣區的業務並加強當地的管理團隊。於年內，位於深圳的小額信貸附屬公司達到了每月收支平衡，本集團將努力改善其營運狀況及在尋求新商機。



AEON信貸董事總經理深山友晴先生表示：「我們已採取預防措施，並擁有強大的業務合作夥伴，加上穩健的流動資金及資產負債表，我們已作好準備面對未來的挑戰及迎接市況復甦時的新商機。」



關於AEON信貸財務（亞洲）有限公司（股份代號：00900）

AEON信貸財務（亞洲）有限公司為AEON Financial Service Co., Ltd.之附屬公司（東京證券交易所編號：8570）及AEON集團旗下公司，成立於1987年，並於1995年在香港聯合交易所有限公司主板上市。集團主要從事消費融資業務，包括於香港簽發信用卡及提供私人貸款融資、付款處理服務、保險代理及經紀業務，以及於中國內地從事小額融資業務。

詳情請瀏覽公司網址：www.aeon.com.hk。







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