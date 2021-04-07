善謀者常勝！2020年資產與收入穩定增長，海通恒信蓄勢而起

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|Apr 1, 2021, 17:50 HKT/SGT
|海通恆信2020年收入穩定增長 資產總額首破千億
|Mar 31, 2021, 14:33 HKT/SGT
|海通恆信（1905.HK）2020年度業績：資本與收入穩定增長，資產規模突破千億
|Apr 2, 2020, 16:12 HKT/SGT
|收入大幅提升 資產質量保持穩定 海通恒信公佈2019年度業績
|Mar 31, 2020, 18:16 HKT/SGT
|融資渠道多元與資產質量良好 海通恆信有望提升行業地位
|Mar 31, 2020, 18:10 HKT/SGT
|扎根實體經濟積極回報股東 海通恆信打造行業標桿
|Mar 27, 2020, 18:21 HKT/SGT
|海通恒信公佈2019年年度業績
|Sept 4, 2019, 10:12 HKT/SGT
|海通恆信優化佈局 融資能力持續增強
|Sept 3, 2019, 11:45 HKT/SGT
|業績成果斐然 海通恆信資本實力持續提升
|Sept 1, 2019, 18:09 HKT/SGT
|海通恒信公佈2019年中期業績 總收入同比增長超44%
|June 27, 2019, 12:06 HKT/SGT
|券商系租賃公司上市備受關注 海通恆信成潛力股
|June 26, 2019, 11:01 HKT/SGT
|逆市無阻海通恆信 領先業務助穩股價
|June 4, 2019, 11:00 HKT/SGT
|金融供給結構性改革加速 海通恆信業務大有可為
|June 3, 2019, 11:00 HKT/SGT
|融資租賃飛速發展 海通恆信強勢上市
|May 24, 2019, 11:00 HKT/SGT
|租賃成企業融資新焦點 海通恆信乘勢招股
|May 23, 2019, 11:01 HKT/SGT
|海通恆信招股進行中 質素優良值投資
|May 22, 2019, 11:07 HKT/SGT
|海通恆信招股第二日 融資租賃有潛力增長看好
|May 21, 2019, 10:29 HKT/SGT
|融資租賃業先驅海通恆信 今日首日招股
|May 21, 2019, 10:15 HKT/SGT
|國家政策造好帶領融資租賃行業 海通恆信高速發展備受關注
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