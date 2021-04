Wednesday, 7 April 2021, 18:23 HKT/SGT Share: 善謀者常勝!2020年資產與收入穩定增長,海通恒信蓄勢而起

香港, 2021年4月7日 - (亞太商訊) - 近日,海通恒信國際融資租賃股份有限公司(01905-HK)發佈2020年業績報告。報告顯示,2020年,儘管受到疫情的影響,海通恒信國際融資租賃股份有限公司(以下簡稱「海通恒信」、「集團」或「公司」)實現逆勢增長,推動高質量可持續發展。



(海通恒信2020年規模與收益實現均衡發展)



(海通恒信「一大一小」業務發展戰略成效顯著)







2020年,海通恒信實現收入總額79.150億元(人民幣,下同),較2019年增加7.701億元;年度溢利11.160億元;基本每股收益0.13元,盈利能力穩健。



跨界思維創新業務模式,躋身千億資產俱樂部



突如其來的疫情之下,海通恒信依然能夠取得不俗的成績,這與企業跨界思維,創新業務模式的戰略密不可分。

2020年,海通恒信與母公司海通證券、金融同業平台、產業聯盟合作夥伴等開展協同合作、跨界聯動,專注於融資租賃業務外,向交通物流、工業、基礎設施、工程建設、醫療等基礎領域的客戶提供綜合金融服務,形成獨具券商特色的資源與資產協調配置,規模與收益均衡增長的發展優勢。



交通物流領域,海通恒信提供商用車租賃、乘用車租賃和現代物流業務。公司不斷優化汽車租賃產業鏈的下遊「海運通」、「輕運通」、「易融通」等產品矩陣,創新性地「全產業鏈」佈局汽車租賃產業。



工業領域,海通恒信為工業企業提供綜合融資服務,解決其在購置設備或盤活固定資產方面的融資需求。尤其於年内,公司強化對實體經濟的支持,加大對先進製造業、小微製造業等工業領域的投入。



基礎設施領域,公司為傳統和新型基礎設施建設與運營的企業提供融資服務。尤其是為了抵消疫情的影響,海通恒信向地方政府主導的基礎設施開發及運營項目參與方提供融資服務。



工程建設、醫療領域,海通恒信為該等領域的機構、企業提供融資服務。2020年,工程建設行業實現收入7.458億元,較2019年的7.044億元增長5.9%。醫療行業實現收入3.740億元,較2019年的3.659億元增長2.2%。



受益於業務模式創新,截至2020年12月31日,海通恒信資產總額已邁上千億規模——資產總額達到約10,81.415億元。此外,在工業、基礎設施、醫療、交通物流行業融資租賃業務應收款餘額和佔比均實現同比增加。客戶覆蓋高端製造、清潔能源、消費電子及通訊技術等行業板塊。



「一體兩翼」+「一大一小」,多場景賦能客戶服務



收入總額的穩步提升,歸功於海通恒信力行「一體兩翼」和「一大一小」戰略、多場景賦能客戶服務。



「一體兩翼」業務發展戰略方面,集團業務總部與旗下分公司、子公司兩翼共振,增加業務區域覆蓋,深耕屬地化市場,快速響應客戶需求,助力當地企業發展;此外,集團堅持「一大一小」客戶發展戰略,大中型企業、小微企業與客戶並重,進而優化產業結構。



其中,「一大一小」客戶發展戰略賦能收入總額穩步提升。



首先持續開拓大客戶、大項目。公司把握國内大循環建設帶來的基礎設施投資、消費内需擴大、製造業自主循環等機遇。圍繞著大客戶服務,公司通過整合業務優勢、人才優勢,持續加大對重點行業、快速發展領域的拓展;同時,拓展與行業龍頭的合作範圍,提高項目承攬能力,以體系化的全鏈條服務模式,增進大客戶、大項目的開發、服務能力。



其次優化小微企業及個人客戶業務。公司主要圍繞融資租賃業務模式,深入了解特定業務場景,積極開拓儲備具有核心競爭力的優質小微企業,充分開發和滿足個人客戶的融資需求,繼續大力發展針對小微製造企業的設備租賃業務。



以乘用車領域為例,2020年,海通恒信開始與車企、以及車企自營的經銷公司進行創新合作。例如,去年成為東風小康的指定金融合作小夥伴,通過乘用車貸款業務,為其全球1,500家4S店增加獲客能力。



多場景的服務賦能使海通恒信的服務場景獲得極大拓展,為公司收入總額提升提供了源源不斷的動力,這體現在其生息資產平均餘額上。



2020年,公司生息資產平均餘額較2019年增長14.7%。其中,工業、醫療、交通物流和工程建設等行業業務推進情況成效顯著,分别較上年增長42.4%、13.1%、12.8%和11.9%。



發力金融科技,創新小微金融服務新模式



在全球疫情肆虐下,無論是疫情影響還是政策變動,均使金融行業不斷進行服務模式的創新以迎合市場需求,融資租賃行業亦不例外。



2020年,海通恒信積極借助金融科技進行服務模式的創新。除積極佈局消費金融、供應鏈金融等小微金融業務領域外,公司努力優化和開發互聯網零售業務產品,形成新的業務增長點,並推動電子簽約上線,實現業務流程、時間成本的優化。



具體實施上,海通恒信持續強化對產品、服務的升級:通過大數據接入,提升客戶服務導入、風險甄别、租後管理等方面的服務效率。具體服務領域上,海通恒信參考場景化需求,持續研發和運用適合場景需求的金融科技。



例如,面對乘用車外部市場下行和客群變化的新常態,公司借助金融科技,提高大數據信息整合能力,增強風險預警,將商用車類型品牌選擇與區域政策、經濟特徵相結合,提高獲客及信審能力。



海通恒信表示,集團將持續推進金融科技戰略部署,加大對信息技術系統的投入,研究應用人工智能、金融大數據、物聯網支持輔助決策,為客戶提供更加安全、高效、專業的普惠性金融服務。



此外,展望租賃行業中長期發展,「綠色金融」概念逐漸深入行業發展規劃中。



對於先行者海通恒信而言,早已於2020年持續強化對環保、節能、清潔能源、綠色交通、綠色建築等領域項目的投融資支持,積極配合國家宏觀政策的實施。公司借助金融科技,拓展服務場景的同時,積極承擔起企業的社會責任與行業責任,回饋大眾的支持與認可。



結語:

善謀者常勝,海通恒信積極主動的求變思維實現了平台快速平穩發展,為社會經濟發展做出了更大的貢獻。對於普通企業而言,變局意味著挑戰,但對於蓄勢已久的大型企業而言,這也意味著脫穎而出的機會。







