Wednesday, 7 April 2021, 14:15 HKT/SGT Share:

來源 Bonjour Holdings Limited 卓悅控股與有線寬頻成為策略夥伴 「新零售+新媒體」打造大循環經濟

香港, 2021年4月7日 - (亞太商訊) - 卓悅控股有限公司（「卓悅」或「集團」）(股票編號653.HK）於4月1日發佈公告，宣佈與有線寬頻通訊有限公司(「有線寬頻」)(股票編號1097.HK) 就利用集團及有線寬頻各自的優勢在電子商務及廣告領域建立商業合作關係，成為策略夥伴。



卓悅集團執行董事趙麗娟及有線寬頻通訊有限公司財務總裁及公司秘書郭子健於日前就雙方成為策略夥伴進行簽約儀式。



在新經濟下，卓悅及有線寬頻雙方將攜手開拓新商機，主要為推廣卓悅香港貓電商平台。雙方的合作將可充分發揮各自在品牌、電子商務、廣告領域、業態營運及智能科技等方面的優勢，同時共同利用集團科技大數據、移動支付等數字化工具，把業務拓展至大灣區市場，推動行業升級，打造大循環新經濟。



卓悅控股有限公司主席陳健文先生表示：「我們很高興與有線寬頻訂立策略夥伴關係。有線寬頻是香港領先的新媒體公司，亦是智慧家庭平台，是次『新零售+新媒體』的合作將能擦出火花，為我們的科技及電商共融發展，加速推動卓悅電商平台在中國內地及東南亞國家的發展步伐。若合作事項一經落實，將可令集團進一步優化其電子商務零售及相關發展，增強其盈利能力，並為股東帶來更為豐厚之回報。卓悅將著力探索數字經濟新業態，積極開展數碼化轉型與創新。」



隨著電子商務於新冠肺炎疫情期間受歡迎程度日漸提升，自去年初起，卓悅已從傳統的化妝品零售商升級為全球化電子商務企業。卓悅秉承「客戶第一」的理念，致力為消費者提供國際化產品和專業服務。2021年，集團全力發展「卓悅香港貓」網店，除美妝外，集團積極引入更多生活百貨、健康產品及小家電等，以豐富集團的多元產品組合，為本港及中國內地客戶帶來 「Beauty, Health, Beautiful Life」 的美好體驗，同時協助本港商家進軍內地市場。



有關卓悅控股有限公司

卓悅控股有限公司(股份代號: 653.HK)為香港領先美妝及生活消費品連鎖零售集團，現於香港及澳門共設有25間綫下零售店，同時在天貓國際、考拉、京東、Facebook、YouTube、Instagram、海淘網及微信商城等共44個中國內地及海外渠道平台作綫上零售，共銷售往34個國家。卓悅現時自設KOL直播間，培育200名銷售人員直播銷售，現時在Facebook、YouTube、Instagram、Bonjour Global、卓悅全球購、卓悅海淘、天貓、考拉及京東共9個直播平台帶貨。





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