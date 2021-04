辰林教育獲評“新建區2020年度優秀上市企業”

香港, 2021年4月7日 - (亞太商訊) - 辰林教育集團控股有限公司(「辰林教育」或「公司」,股份代號:1593)3月26日,全區優秀企業家懇談會在新建經開區企業服務中心召開,辰林教育集團控股有限公司被新建區人民政府評為“新建區2020年度優秀上市企業”,獲500萬元獎勵;辰林教育集團控股有限公司董事局主席黃玉林被評為“新建區2020年度優秀上市企業家”,獲50萬元獎勵。



上市以來,辰林教育在統籌疫情防控與事業發展、產教融合、專業設置、就業創業、國家級學科競賽、校園文化建設等方面取得了重要進展和標誌性成果。辰林教育、江西應用科技學院先後攜手阿裡巴巴,建成江西省首個阿裡巴巴數字貿易學院,高標準培養跨境電商人才;簽約華為公司,構建適應鯤鵬生態人才培養需要的課程教學、實踐平臺;聯合中興通訊,助力5G技術、網路安全等新基建人才培養;連袂大族鐳射,共同培養智慧製造人才;同時獲得浙江大學支援,創新培養區塊鏈技術應用人才。據瞭解,全區優秀企業家懇談會上揭曉了新建區2020年度優秀企業、優秀企業家、優秀上市企業、優秀上市企業家等一系列榮譽稱號,現場發放獎勵資金共計1200萬元,用“真金白銀”助力企業發展。表彰旨在全面貫徹落實新發展理念,激發廣大企業家的創新創業激情,在全區營造企業家有作為、有地位、受尊重的社會風尚,發揮優秀企業家示範引領作用,促進新建區經濟社會,實現高品質跨越式發展。







話題 Press release summary



部門 教育

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network