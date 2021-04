香港董事學會修訂《獨立非執行董事指南》

香港, 2021年4月7日 - (亞太商訊) - 新冠肺炎疫情下,經濟出現衰退並影響各行各業,惟金融板塊仍表現暢旺,可證於香港交易所的首次公開招股項目及金融交易活動。投資者繼續注資於上市發行人的表現,對董事會領導企業管治的能力也抱有期望。其中獨立非執行董事(「獨董」)是備受公眾監察的董事會角色。為提供最新的實務指引,香港董事學會(「學會」)發布其旗艦刊物之一《獨立非執行董事指南》(「指南」)的全新版本。



獨董的職責發揮得宜能為公司增值,因此越來越受到公眾、尤其是規管者及持份者的關注。指南的作者、香港董事學會行政總裁徐尉玲博士指出:「接受委任作爲獨董的意義,包含被肯定信任的榮譽、肩負服務的承諾、接納對專業行爲的期望。」



此指南旨在為獨董提供簡易的常規説明和輔助提示,強調獨董工作原則,帶出實務如職責範疇、議題、技巧以及和董事會其他成員與管理層建立關係等。香港董事學會主席陶榮博士表示:「獨董一職必需具備嚴謹態度和勤勉服務的特質。除了為獨董提供實務指引,我們更鼓勵董事會與管理層攜手,所以此指引也有利促進董事會的團隊合作。」此指南由企業管治發展基金和香港個人資料私隱專員公署贊助完成。



香港董事學會卸任主席兼現任企業管治政策委員會主席賴顯榮律師表示:「獨董不但能為上市及受規管公司增值,對其它類別的公司亦然。上市公司董事會必須遵循上市條例而委任獨董,而非上市公司亦可通過委任獨董向董事會提供多元化觀點。」



指南的重點之一是企業如何在董事會的領導以及獨董的催化下實踐「環境、社會及企業管治」(「ESG」)的可持續發展。香港董事學會創會主席及知名獨董鄭慕智博士倡導推行ESG,他表示表示:「獨董應該具有豐富的ESG知識和推動ESG的積極性,並且必須確保公司能將ESG目標與成就完善地溝通。」



香港董事學會榮譽理事及前主席、身兼上市公司執董和獨董均表現出色的黃天佑博士表示:「我們將見到獨董的焦點轉移模式,以致同時涵蓋財務及ESG表現, 並從講求獨立性步向在獨董和其他董事會成員之間,形成相互倚賴和影響的關係。」



香港董事學會榮譽理事及前副主席、備受尊重的商業領袖及獨董黃友嘉博士就獨董的重要性表示:「在促進公司整體發展的過程中,獨董必須在評估業務環境及風險方面擁有豐富經驗及前瞻,尤在公司涉及重大交易或開拓新業務時為然。」



鑑於身負重大的義務和責任,找到合適的獨董人選並接受任命並不容易。徐博士總結:「獨董通常都是具備使命感人士,他們亦會接受適當的培訓,並提倡優秀企業管治。獨董和其他董事會成員以及管理層建立相互尊重和信賴的關係非常重要,所以在董事會和管理層的共同努力下,才可以使獨董的職責得到最大發揮。」



為推動董事卓越表現,香港董事學會每年舉辦年度傑出董事頒獎典禮,藉此對個人和團體董事楷模加以表彰。無數獨董過去因表現傑出而獲獎。學會已敲定「在新常態中領航」(Leading in New Normal)為今年,即第21屆傑出董事獎的主題,現已開始接受公眾提名。



歡迎免費下載香港董事學會獨立非執行董事指南,以及提名候選人參與2021年度傑出董事獎。

1. 獨立非執行董事指南 : https://www.hkiod.com/chn/INEDguide.html

2. 2021年度傑出董事獎: https://www.hkiod.com/chn/dya-current.html



香港董事學會(簡稱“HKIoD”或「學會」)為香港代表專業董事的首要組織,其宗旨是促進所有公司的持久成就;為達成使命,學會致力提倡優秀企業管治與釐訂相關標準,以及協助董事的專業發展。憑藉由來自上市公司及非上市公司的董事組成之會員基礎,學會致力為董事提供教育項目及資訊服務,並代表董事發聲。學會具國際視野及多元文化,採用兩文三語經營業務。香港董事學會為「環球董事學會聯盟」即Global Network of Director Institutes的成員,該聯盟匯集世界各地代表董事的翹楚學會。



新聞垂詢:

香港董事學會

任綺欣 (852) 2889 1414 / joanne.yam@hkiod.com



縱橫公共關係顧問集團有限公司

陳練 (852) 2114 4396 / brenda.chan@sprg.com.hk

邱澤勤 (852) 2114 4395 / chak.yau@sprg.com.hk





