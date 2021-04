Wednesday, 7 April 2021, 08:41 HKT/SGT Share: 寶新金融:中廣核礦業(1164.HK)受惠天然鈾行業復蘇,極具增長空間

香港, 2021年4月7日 - (亞太商訊) - 2021年4月1日,寶新金融發佈了鈾礦開採行業和中廣核礦業(1164.HK)研究報告,報告指出,目前公司的市賬率較同業有所折讓,因此認為其上升空間更大,首予「買入」評級,基於DCF 模型(使用14%的加權平均資本成本)給予0.86 港幣/股的目標價。



報告中提及,截至2020年12月31日,集團持有Semizbayu-U 49%的股權和49%的產品承購權 (Semizbay-U 餘下51%股權由哈原工擁有,該鈾生產商為全球最大,占全球供應量的22%。) 另外,集團現時持有Fission Uranium Corp 16.74%的股權,據「露天+地下聯合開採」的預可行性研究報告,PLS專案總資源量約1.4億磅U3O8,平均品位1.64%,比全球平均水準高出50倍。其次,集團早於2019年初對CGN Global進行了收購,擴大了業務版圖,成功達至國際化銷售模式。此外,集團就收購Ortalyk LLP奧公司不超過49%權益的項目取得進展,與Kazatomprom 在2021年6月30日前完成項目交割達成原則性意向。屆時,預期承購量將達到1,900噸/年(相比目前的588噸)。



該行表示,中廣核礦業擁有擁優質礦山資產,成本競爭力極大。Semizbay-U (謝公司)的地質條件適合採用原位浸出(ISL)方法,平均運營成本為15-17美元/磅,成本競爭力明顯。Fission PLS專案鈾礦平均等級為1.64%U,比全球平均水準高出50倍,專案成本為7.18美元/磅,比現行專案成本還要低,預期成為世界上運營成本最低的礦山之一。Ortalyk LLP礦的生產成本為11-14美元/磅,是現有成本的三分之二,此外,哈薩克斯坦在勞工、服務成本等方面相對較低,為鈾生產提供顯著的成本優勢。



在行業需求部分,改行回顧了核電過去的發展、目前世界各地的採用水準、以及它在未來全球碳中和時代的定位。目前,核電占全球總發電量的10%,業界普遍的共識是,提高核能的效用對實現2050年零淨排放的目標至關重要。在中國,研究報告指出若要在2060年以前實現碳中和目標,新能源和可再生能源占能源消費總量的比例必須提高到80%,其中核能使用量預計比2025年增長382%。由於核能在電網穩定性方面的優勢,改行相信核電在清潔能源的結構中將發揮中流砥柱的作用,對全球發電量的貢獻將遠遠超過10%。



在供應方面,由於目前價格水準不足以支持鈾長期生產,世界各地的主要天然鈾生產商一直在減少和暫停生產。新冠疫情下全球鈾礦生產中斷進一步加劇了供應短缺。隨著鈾供應的減少,加上儲量枯竭、長貿合約到期和礦山勘探投資水準低迷,將給鈾價格帶來上行壓力。



從長遠來看,鈾的需求將超過供應,故此供應缺口將持續加劇。該行認為天然鈾的現貨價格在2025年恢復到50美元/磅,2030年恢復到60美元/磅並不足為奇。由於鈾礦的生產週期有很大的時間差,為了確保核反應爐的鈾燃料長期供應,現時需要對鈾礦進行再投資才能滿足未來需求。隨著世界走向更清潔、更綠色的未來,能夠承受目前低價格市場狀況的鈾礦商將會佔據上風,並最終擁有光明的前景。



基於此,寶新金融認為,中廣核礦業背靠中廣核集團,整合全球領先的天然鈾貿易商CGN GU,配以優質及極具成本優勢的礦山資產,中廣核礦業將率先受惠天然鈾行業復蘇帶來的價量齊升,加上中國核電發展蓄勢待發,作為亞洲唯一的純鈾業上市公司,值得投資者關注。





