哈爾濱銀行：持續提升中俄金融領域影響力 積極支持中小微企業抗擊疫情

香港, 2021年4月1日 - (亞太商訊) - 2021年是《中俄睦鄰友好合作條約》簽署20周年。經年深耕對俄金融特色業務的哈爾濱銀行在此領域持續領先國內同業,并在2020年取得多項突破,市場影響力進一步提升。2020年,一場新冠肺炎疫情改變了世界。疫情發生後,哈爾濱銀行積極響應國家政策,踐行社會責任,在涉農、小微企業、民生領域不斷加大金融支援力度,爲加快企業復工複産注入金融暖流。



對俄特色業務蓄力發展 中俄金融市場影響力進一步提升



哈爾濱銀行始終將對俄金融作為全行戰略之一,集團充分發揮對俄金融資源優勢,在對俄金融領域繼續保持境內同業領先水準。2015年,集團作爲中方發起人及主席單位,聯合俄羅斯聯邦儲蓄銀行發起的首個中俄金融機構交流平台-中俄金融聯盟,聯盟致力完善中俄跨境金融合作機制,升級跨境金融合作模式,增强兩國金融機構在大型跨境産業項目方面的參與度,同時促進對俄金融服務的創新提高,進一步提升中俄金融市場服務層次和影響力;2019年,中俄雙方首次共同發布的《第八次中俄財長對話聯合聲明》中,第十條內容爲「中俄雙方歡迎中俄金融聯盟爲中俄項目合作提供融資支持,推動中俄跨境金融合作。」充分體現中俄雙方官方對該聯盟工作的高度認可。截至2020年底,聯盟成員數量已由初始35家發展至73家。



報告期內,集團牽頭組織的中俄金融聯盟成員以俄羅斯第二大私營銀行-莫斯科信貸銀行爲借款人的跨境人民幣銀團借款實現全額提款,款項用于支持「一帶一路」項下中俄經貿往來;與俄羅斯商業銀行開展盧布存放同業業務合作,拓寬了集團與俄聯邦系統重要性銀行及主流商業銀行的合作範圍、豐富了盧布資金配置渠道。不僅如此,集團還在中俄金融聯盟俄方主席單位、俄聯邦最大國有商業銀行-聯邦儲蓄銀行建立了歐元結算賬戶,打通了對俄歐元結算直通管道,與10餘家中俄金融聯盟俄方成員單位簽署了20餘項業務合作協議。



值得一提的是,2020年,集團成功獲得CIPS(人民幣跨境支付系統)直接參加行資格,通過CIPS直接參加行資質,成爲境內繼上海銀行、江蘇銀行之後第三家獲此資格的城市商業銀行,加快中俄跨境結算「去美元化」進程。同時,集團對俄綫上清結算産品種類不斷豐富,并加快推進與俄羅斯世界卡管道的全面合作,成爲境內首家獲得俄羅斯世界卡境內商標使用許可的銀行。



報告期內,集團進一步助力黑龍江自貿試驗區發展,率先開通黑龍江省首條對俄盧布現鈔陸路跨境調運管道;率先推出盧布T+1/T+2結售匯、盧布遠期、盧布擇期等特色匯率避險産品,搭建了對俄企業「一站式」綜合金融服務平台,全面提升對俄金融服務能力。疫情期間,集團還發揮對俄金融優勢,全力幫助外貿企業對抗疫情影響、及時復工復產復市。



截至2020年12月31日,集團對俄銀行同業授信總額折合人民幣約80億元,擁有俄羅斯賬戶行24家,對俄本外幣清結算網絡覆蓋俄羅斯全境,爲中俄金融合作的發展發揮了重要作用。下一步,哈爾濱銀行將繼續以國家政策爲導向,持續發揮對俄業務特色優勢,全力助推對俄跨境人民幣業務的快速發展。



持續提升普惠金融服務能力 加大疫情期間支持力度



2020年,哈爾濱銀行積極應對疫情衝擊,堅持「客戶中心化」原則,以小額信貸戰略爲指引,加快推進科技金融應用和數字化轉型,持續提升普惠金融服務能力,加大特殊時期對中小微企業、疫情防控保障企業、涉農及其他重點行業領域的金融支持力度。截至2020年12月31日,小額信貸餘額占全行客戶貸款總額63.8%,爲人民幣1791.206億元,彰顯「有溫度、有情懷」的銀行形象,品牌影響力進一步提升。在美國《環球金融》雜志的2020年度「中國之星」評選中,獲得「最佳中小企業服務銀行」獎。



2020年初疫情爆發期間,集團在疫情防控工作啓動的第一時間,向黑龍江省內四家定點醫院捐款人民幣500萬元。對受疫情影響較大的行業、企業和個人,通過利率優惠、靈活展期、調整分期還款計劃、逾期利率减免以及提供專項信貸額度等措施,并支持重點防疫企業、保障春耕農戶生産、紓解企業還款壓力、確保民生服務需求等多個角度支援防疫抗疫,推出「小微抗疫貸」「穩企穩崗基金擔保貸」專屬融資産品,成功發行黑龍江省首筆疫情防控專項同業存單,爲中小微企業排憂解難,積極支持中小企業復工復産。報告期內,哈爾濱銀行通過各種方式向實體經濟减費讓利超過人民幣9億元。截至報告期末,普惠小微貸款餘額人民幣420.93億元,較年初增加47.26億元。



報告期內,哈爾濱銀行堅持以數字化普惠金融爲核心,持續推動零售金融業務轉型,鞏固養老客群,培育年輕客群,高度關注疫情防控背景下的社區居民金融需求的特殊性,其暖心增值服務獲得市場的良好回報。截至2020年12月31日,哈爾濱銀行零售存款客戶超過1365萬戶,較去年同期增長近50萬戶,其中個人金融資産(本外幣合計)超過人民幣5萬元的零售客戶超過85萬戶,同比增長超過10萬戶;零售存款本外幣合計總額爲人民幣2793.314億元,較上年末增加497.720億元,增幅爲21.7%。根據中國人民銀行哈爾濱中心支行統計,報告期末,哈爾濱分行零售存款餘額占據當地市場份額18.9%,連續兩年排名區域市場第一,零售存款增量連續三年保持區域市場第一。理財客戶數量亦穩步增長,截至報告期末達到94.58萬戶,較上年末增長16.12%。



未來,哈爾濱銀行將繼續秉持「普惠金融,和諧共富」的經營理念,踐行「有溫度、有情懷」的銀行責任與擔當,主動防控風險、穩健經營,為客戶提供更加精准、高效的金融服務,支持實體經濟發展,關注民生金融服務需求,為社會貢獻更大的力量。





