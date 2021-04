Thursday, 1 April 2021, 15:00 HKT/SGT Share:

來源 Allied Universal Allied Universal(R) 聘請首席併購官兼戰略與投資者關係聯席主管

加利福尼亞州聖安娜, 2021年4月1日 - (亞太商訊) - 北美領先的安全和設施服務公司AlliedUniversal®最近任命Mike Beregovsky為首席併購官兼戰略與投資者關係聯席主管。 Danette Perkins已升任北美併購總裁。



Mike Beregovsky



Beregovsky 將負責與公司的執行領導團隊一起制定和執行戰略方向,以使組織繼續推動強勁,持續且可盈利的增長。 Beregovsky將領導Allied Universal的全球合併和收購活動,並將在即將進行的G4S收購和整合中發揮關鍵作用。



Allied Universal董事長兼首席執行官Steve Jones表示:“在Mike擔任公司長期財務合作夥伴Warburg Pincus的過去八年中,我很高興與他合作。 “Mike的豐富經驗和執行能力,加上他的務實和戰略眼光,將使Allied Universal在全球範圍內的併購活動中獲得巨大的提升。我們為Mike加入我們的執行團隊感到非常高興。 ”



多年來,Beregovsky一直在領導Allied Universal的關鍵轉型交易中發揮作用,並於2019年被任命為公司董事會成員。

Beregovsky 說:“我很高興加入Allied Universal。我已經與執行團隊一起工作了很多年,因此這將是自然而無縫的過渡。” “這是加入Allied Universal的激動人心的時刻,因為該公司位於非凡的國際擴張的最前沿。我期待與Danette及其團隊合作,在全球範圍內復制該公司極為成功的北美收購計劃。”



作為戰略與投資者關係聯席主管,Beregovsky還將負責確保公司在投資者,貸方和其他相關利益相關者中處於適當的戰略位置。



自2011年以來,Beregovsky在倫敦和紐約的Warburg Pincus工業和商業服務團隊任職。在此之前,他曾在Thomas H. Lee Partners和美國銀行證券的槓桿收購金融集團工作。他獲得了理學學士學位擁有麻省理工學院(MIT)的數學博士學位,並擁有哈佛商學院的MBA學位。



關於Allied Universal

AlliedUniversal®是一家領先的安全和設施服務公司,擁有超過265,000名員工,收入超過95億美元,提供無與倫比的安全服務和技術解決方案。 Allied Universal 在全國和國際(加拿大,墨西哥,英國)均設有辦事處,負責保護50,000多個客戶領域,涵蓋高等教育,醫療保健,零售,商業房地產,政府和企業等多個專業領域在60多年的經商經驗中得到支持,Allied Universal提供了主動式安全服務和尖端的智能技術,以提供不斷發展的,量身定制的解決方案,使客戶能夠專注於自己的核心業務。通過世界一流的客戶服務,高度先進的系統和具有凝聚力的技術解決方案……Allied Universal is There for you™。有關更多信息,請訪問www.aus.com 。



媒體查詢:

Vanessa Showalter, Allied Universal/PR Manager

電話: 714-619-9744

電子郵件: Vanessa.Showalter@aus.com



Nancy Thompson, Vorticom Public Relations

電話: 212-532-2208

電子郵件: nancyt@vorticom.com



資料來源: Allied Universal



話題 Press release summary



部門 金融, Cloud & Enterprise, CyberSecurity, Artificial Intel [AI]

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network