Allied Universal(R) 聘請首席併購官兼戰略與投資者關係聯席主管

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加利福尼亞州聖安娜, 2021年4月1日 - (亞太商訊) - 北美領先的安全和設施服務公司AlliedUniversal®最近任命Mike Beregovsky為首席併購官兼戰略與投資者關係聯席主管。 Danette Perkins已升任北美併購總裁。
|Mike Beregovsky
Beregovsky 將負責與公司的執行領導團隊一起制定和執行戰略方向，以使組織繼續推動強勁，持續且可盈利的增長。 Beregovsky將領導Allied Universal的全球合併和收購活動，並將在即將進行的G4S收購和整合中發揮關鍵作用。
Allied Universal董事長兼首席執行官Steve Jones表示：“在Mike擔任公司長期財務合作夥伴Warburg Pincus的過去八年中，我很高興與他合作。 “Mike的豐富經驗和執行能力，加上他的務實和戰略眼光，將使Allied Universal在全球範圍內的併購活動中獲得巨大的提升。我們為Mike加入我們的執行團隊感到非常高興。 ”
多年來，Beregovsky一直在領導Allied Universal的關鍵轉型交易中發揮作用，並於2019年被任命為公司董事會成員。
Beregovsky 說：“我很高興加入Allied Universal。我已經與執行團隊一起工作了很多年，因此這將是自然而無縫的過渡。” “這是加入Allied Universal的激動人心的時刻，因為該公司位於非凡的國際擴張的最前沿。我期待與Danette及其團隊合作，在全球範圍內復制該公司極為成功的北美收購計劃。”
作為戰略與投資者關係聯席主管，Beregovsky還將負責確保公司在投資者，貸方和其他相關利益相關者中處於適當的戰略位置。
自2011年以來，Beregovsky在倫敦和紐約的Warburg Pincus工業和商業服務團隊任職。在此之前，他曾在Thomas H. Lee Partners和美國銀行證券的槓桿收購金融集團工作。他獲得了理學學士學位擁有麻省理工學院（MIT）的數學博士學位，並擁有哈佛商學院的MBA學位。
關於Allied Universal
AlliedUniversal®是一家領先的安全和設施服務公司，擁有超過265,000名員工，收入超過95億美元，提供無與倫比的安全服務和技術解決方案。 Allied Universal 在全國和國際（加拿大，墨西哥，英國）均設有辦事處，負責保護50,000多個客戶領域，涵蓋高等教育，醫療保健，零售，商業房地產，政府和企業等多個專業領域在60多年的經商經驗中得到支持，Allied Universal提供了主動式安全服務和尖端的智能技術，以提供不斷發展的，量身定制的解決方案，使客戶能夠專注於自己的核心業務。通過世界一流的客戶服務，高度先進的系統和具有凝聚力的技術解決方案……Allied Universal is There for you™。有關更多信息，請訪問www.aus.com 。
媒體查詢:
Vanessa Showalter, Allied Universal/PR Manager
電話: 714-619-9744
電子郵件: Vanessa.Showalter@aus.com
Nancy Thompson, Vorticom Public Relations
電話: 212-532-2208
電子郵件: nancyt@vorticom.com
資料來源: Allied Universal
話題 Press release summary
部門 金融, Cloud & Enterprise, CyberSecurity, Artificial Intel [AI]
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