Thursday, 1 April 2021, 12:54 HKT/SGT Share: 中廣核礦業銷售收入按年大幅增長38%至2,862百萬港元 緊抓市場機會 大力開拓國際天然鈾貿易業務

香港, 2021年4月1日 - (亞太商訊) - 中廣核礦業 (1164.HK)2020年實現營業額約2,862百萬元(港元,下同),較2019年同期增加38%,主要原因為中廣核國際銷售公司大力開拓國際市場,天然鈾銷售量和銷售收入較2019年同期有大幅增長。應占一間合營企業(「謝公司」)業績上升9%至71百萬元,應占一間聯營企業(「Fission公司」)虧損15百萬元。年度溢利為155百萬港元,較2019年的160百萬港元略微減少3%。每股基本盈利為2.35港仙。董事會建議派發截至2020年12月31日止年度的末期現金股息每股0.5港仙。



在產及待開發鈾礦專案運營管控良好

受疫情影響,謝公司2020年調減生產目標,生產天然鈾733噸鈾,僅利用61%設計產能。在“減產不減員”的大背景下,受益于先進的精益化管理手段、獨特的地浸生產工藝及天然鈾價格反彈,謝公司經營業績不降反升,實現1889萬美元淨溢利,同比增長10%。



Fission公司在2020年成功實施了兩輪融資,共募集資金2,407萬加元(約1,926萬美元),為推進可行性研究工作提供了資金保障。



大力開拓國際天然鈾貿易業務

在回顧年度,集團實現天然鈾貿易額2,859百萬港元,較2019年增加38%。



來自謝公司自有礦山的天然鈾銷售額為424百萬港元,較2019年上漲12.5%。

中廣核國際鈾銷售公司準確判斷市場波動,精准實施了“低吸高拋”的貿易安排,湖山鈾礦國際代理銷售模式獲得核電業主認可,有望打開新局面。中廣核國際鈾銷售公司共銷售4,168噸鈾,同比增長34%,進一步鞏固了世界前三大天然鈾貿易商地位;實現銷售收入約2,434百萬港元,溢利約60百萬港元,同比增長385%。



哈薩克新鈾礦專案取得積極進展

哈新鈾礦專案為公司近年來的重點工作。報告期內,公司完成了新一輪補充盡職調查幷與哈方合作夥伴展開了多輪談判磋商。公司與哈原工已就2021年6月30日前完成項目交割達成原則性意向。



中廣核礦業總裁兼執行董事安軍靖先生表示:「2021年是將是中廣核礦業迅猛發展的一年。隨著核電在全球實現能源碳中和的進程中扮演越來越重要的角色,天然鈾將釋放越來越廣闊的市場需求。此外,隨著核心戰略項目哈新鈾礦項目落地,2021年公司的鈾權益儲量將增加近20,000tU,權益產能增加1,348 tU/年,相信公司的價值將進一步得到彰顯。我們亦將不負股東及公眾的期望,持續深耕天然鈾市場,與投資者分享天然鈾復蘇進程中的紅利。」







話題 Press release summary



部門 金属,矿产

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network