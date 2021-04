IBI公布出售多項戰略投資並實現收益二千五百萬港元

香港, 2021年4月1日 - (亞太商訊) - IBI Group Holdings Limited(「IBI」或「集團」;股份代號:1547)為一家專注於建築環境的投資控股公司,旗下亦包括提供建築承包服務、分銷高科技和創新建築產品以及空氣質量監測和管理的子公司。集團宣佈通過其全資附屬公司IBI Investment Holdings Limited(「IBI Investment」或「公司」)出售其四項全球投資(「出售事項」)。出售事項完成後,將實現總收益約25.2百萬港元。



IBI Investment擁有多元化的投資組合。截至2021年3月31日,公司已宣佈在公開市場進行四項出售,包括合共94,900股澳新銀行(「ANZ」)的股份;96,600股澳洲國民銀行(「NAB」)股份;96,600股西太平洋銀行(「WBC」)的股份及27,200股澳洲聯邦銀行(「CBA」)的股份,總代價約為58.2百萬港元。集團預期將錄得約25.2百萬港元的收益,即出售事項的總代價與出售股份的總購買價之間的差額。出售事項完成後,預計將會提升集團的現金流量狀況,而所得之淨收益將用作一般營運資金。



IBI主席兼行政總裁Neil Howard先生表示:「秉承IBI Investment的使命,我們旨在透過進行戰略投資來擴大集團的業務範圍,並持續地探索各種有利於集團的投資機會。憑藉強勁的財務狀況,我們善用內部資源並投資了具有悠久歷史及堅實基礎的國際藍籌公司。儘管COVID-19疫情無可避免地令全球經濟受到影響,但我們很高興能在這逆境中為集團創造可觀的收益,從而為我們的股東帶來了重要的附加價值。」



關於IBI Group Holdings Limited(股份代號:1547)

集團於一九九七年在香港成立,是一家專注於建築環境的投資控股公司。集團以提供多項專業及優質服務為宗旨,冀為來客戶提供創新、可持續性和具影響力的優質服務和客戶體驗。集團主要圍繞承包的角色開展業務,旗下子公司提供創新的高科技建築環境解決方案,包括空氣質量監測和管理。集團的主要客戶包括多家知名的組織及商業企業,包括香港賽馬及投注營運商、跨國銀行、國際酒店集團及賭場營運商。有關詳情,請瀏覽IBI網站:https://ibighl.com/。



