Thursday, 1 April 2021, 08:01 HKT/SGT Share: 國美零售深入發展「家·生活」戰略第二階段 線上線下同步升級 全力構建數字化、娛樂化、社交化全渠道新平台

香港, 2021年4月1日 - (亞太商訊) - 國美零售控股有限公司(香港聯合交易所代號：493.HK)公佈其截至2020年12月31日止十二個月(「報告期」)經審計之全年業績。



「家·生活」戰略第一階段圓滿達成 深入發展第二階段

2020年，國美完成了「家•生活」第一階段的戰略基礎建設，並展開了第二戰略階段的精細深化部署，加速拓展國美以科技、智慧和創新引領驅動的雙平台新零售生態系統，形成了以線上平台為主，線上及線下雙平台+自營/第三方外部供應鏈的「社交+商務+分享」的國美生態圈。



報告期內，因新型冠狀病毒疫情的影響，「宅經濟」快速升溫，帶來了市場消費需求的轉變，國美憑藉雄厚的供應鏈資源、全國性物流網絡及專業化服務，加大力度拓展線上線下雙平台所構築的社群營銷及數字化本地零售。其中，受疫情影響較大的大家電業務從2020年第二季度開始恢復，下半年公司整體銷售收入環比提升31.3%；綜合毛利率於第二季度起也呈逐月回升趨勢，2020年下半年環比增加约1個百分點。2020年全年新增縣域店1,034家，同比提升超100%。國美社群數量大幅增長，超過100萬個；社群覆蓋用戶增長達1億人；線上線下會員超過2億，付費會員超過百萬人。2020年12月，新客首單轉化率達到15%，同比提升64%；會員複購率約31%，同比提升21%；會員活躍度同比提升105%。今年一季度，公司預計實現銷售收入同比提升超170%。印證國美線上線下雙平台數字化和良性運轉的顯著成效。



運營模式持續優化 現金維持穩健水平

報告期內，集團積極應對疫情帶來的挑戰，通過嚴格的成本控制措施及相對低成本的線上引流模式，加以輕資產加盟店的運營模式，節省了租金、人工等大量運營費用，提升了運營效率，改善了線下整體門店的盈利能力，實現了流量的導入與銷售增量，亦控制了成本。2020年，國美營銷費用同比減少24.3%，管理費用同比減少14.9%，剔除主要非經營因素後的其他費用同比減少14.3%。在資金方面，得益更多的銀行授信額度及廠家額度的支持，國美形成了經營現金流正向化進程，在2020年已成功贖回總計超人民幣38億元的債券，所有償債資金全部來自於公司自持現金。於報告期末，國美零售的現金及現金等價物約為人民幣96億元，繼續維持在人民幣百億左右的穩健水平。



線上線下同步升級 構建數字化全渠道新平台

2020年，國美通過對線上線下門店、產品、交易流程和服務品質的數字化、標準化改造，搭建了行業基礎設施底盤，促進了交易效率和服務體驗的提升，以及建立了疫情緩解後的全國門店網絡佈局業態優化升級。國美在全國各個城市已進行了三公里生活圈、五公里生活圈、及八公里生活圈的三級時空半徑，設置了業態功能、場景力和體驗感的相互銜接，實現了網格化覆蓋、門店佈局優化及服務配置的提升。



未來，公司會繼續快速拓展網絡，以加盟為主，自營為輔的方式，完成線下平台的基本佈局，力爭未來18個月，線下門店達到6,000家，線下向線上引流實現月活1億以上。線下，集團通過「一店一頁」完成了全國逾3,400家門店的線上平移，使得每個門店實現互聯網化、數字化，通過視頻導購、專業導購、禮賓服務等服務周邊三到八公里的國美社群用戶，以「真人即時線上解答+商品準時快速送達+到網、到店、到家服務」的全鏈條服務模式，成為離使用者最近、最可信賴的顧問。



線上，集團擁有支持本地化運營的電商交易平台、社交分享平台以及龐大的線上社群和廣泛的社群用戶。現在，國美APP已全面改版，重構了功能，增加了「視頻導購」、「美信」和「短視頻+直播+賽事」的1.0娛樂化內容。小程式覆蓋面進一步拓展，完成了社群網格化擴容，實現了緊密型運營，最終在2021年1月以「真快樂」的新身份面向市場和用戶。自上線以來截至3月底，真快樂APP的GMV預計同比增長近4倍，月活穩定在4千萬規模，活動單日日活近千萬。國美線上平台的佈局、功能和風格已初具雛形，未來將持續釋放出新效能。



持續探索新零售模式 娛樂化社交化引領生動用戶體驗

圍繞線下門店構建的網格化佈局，國美於2020年積極拓展線上線下融合的社群營銷，並進一步發揮出國美在供應鏈、物流服務、視頻導購、社區社交等方面的強大優勢。



此外，國美通過自身優勢資源，開創出「知識型內容+頂級流量IP+沉浸式場景」的高質量帶貨直播模式，為消費者帶來全新的消費升級體驗。2020年，國美攜手權威媒體央視新聞，在全國31個省份巡迴舉行直播帶貨活動，將國美的「新店態」及本地化零售展示給全國的消費者。



在此良好基礎上，國美於2021年年初，全面深化娛樂化營銷模式，推出了全新APP「真快樂」。其核心戰略是為構建商家和平台的娛樂賣，消費者和用戶娛樂買的社交化交易。通過全面提升和實現國美零售場景體驗化、內容生動化、營銷趣味化、分享社交化功能，以形成國美獨特的零售生態圈。這亦為公司持續發展數字化、平台化、娛樂化、生態化的全面升級，創變圍繞「社交+商務+分享」的國美生態圈奠定堅實的基礎。



與此同時，圍繞新的戰略，國美線下平台以打造凸顯精品展示和體驗的特色「家•生活」精品展廳，規劃並啟動對國美門店的佈局優化，場景改造和業態升級，為客戶提供最佳的沉浸式消費體驗。同時結合視頻導購、直播間、賽事舞台等服務工具和內容工具，達致線下場景豐富多元化，賦予客戶逛國美門店的快樂及享受。未來，國美將致力於在零售經營高標準基礎上，通過「真快樂」平台上全面推行娛樂賣、娛樂買、分享樂的娛樂零售新模式、新機制，並實現真快樂平台和商家「更低成本、更高效率、更可持續」地獲取自然流量，提升用戶黏性和複購，從而提升平台GMV和利潤額。



拓展強化供應鏈與服務優勢 全力加速數字化進程

向「家•生活」轉型之後，公司在深耕自營垂類等業務基礎上，將34年積累的深厚能力以平台模式釋放，推出更多嚴選商品，提供數字化智慧管理工具，服務於外部商家和社會，實現「人無我有，人有我優，敢為人先，堅持『創造第一』」，最終形成國美自身、商戶和用戶的多方共贏。自營業務通過以「真選」為主的經營模式加速向非電器類業務拓展，聯營業務以「真選標準」加速開放和招商合作，打造起「真選開放」的供應鏈平台，拓展全品類的優質商品及服務。



報告期內，集團的國美管家亦持續為客戶打造「家安裝、家維修、家清潔、家保養、家換新」等服務產品，配合優化物流配送服務，國美已將服務能力開放用於更多的商業場景，持續提升客戶滿意度和增強其購物體驗。集團同時借助線上平台大數據力量，調研消費者購買行為，提出了「八重真選」的選品邏輯，以實現多維度篩選優質的產品。基於海量資料、供應鏈支撐能力、與廠家議價能力、以及對消費者的補貼誠意，國美通過與廠家深度對接，以直銷方式減去溢價，從源頭把控商品品質，致力回饋消費者。報告期内，國美已經完成了物流服務平台的基礎建設，完成從中央倉、城市倉到門店倉的打造；擁有500萬平方米覆蓋全國的物流網絡，配合國美安迅物流提供快送及閃店送，國美實現了貨品準時快速到家並提升了周轉效率，達到行業的最高標準，提供最高的用戶體驗。



引入大流量戰略夥伴 實現三方共贏共進

集團將繼續推行多維營銷策略，通過供應鏈資源、物流網絡的開放，結合不同渠道例如與京東、拼多多等戰略合作，為消費者提供「真選商品」及豐富的全品類商品的同時，亦為商家提供豐富的流量和資源，實現國美、用戶及商户三方資源分享、降本增效、共贏共進。



2020年4月及5月，國美與拼多多和京東達成戰略合作，展現了行業對國美所具有的稀缺資源價值與潛力的認可。國美2021年會深度延展與外部大流量平台、第三方廠商的戰略合作關係，致力實現流量共融和相互賦能。同時，形成完整的供應鏈輸出，達成優勢資源共享，持續拓展線上線下融合的新零售模式，發揮更為巨大的協同效益。預期未來在全場景線上線下雙平台及「真快樂」APP的賦能下，將有望繼續保持強勁的增長。



國美零售管理層總結道：「2020年，疫情衝擊了零售業，但集團仍凝心聚力、不懼困難，憑藉多年沉澱的優勢、有效的經營策略和優良的服務能力，抵禦了疫情帶來的挑戰。2021年，我們已經迎來了『新國美』--新階段、新思維和新格局，未來經營發展重點將深入推進戰略升級，全面構建新平台格局，利用雙平台模式，讓線上和線下相互精准賦能，從而減少運營成本，全面提升盈利能力及用戶體驗。同時，我們亦會全力加速數位化進程，繼續拓展強化供應鏈和服務優勢，加速開放第三方供應鏈合作，強化『真選』，保障用戶購物體驗，維持行業最高服務標準。『真快樂』的上線，代表著國美對娛樂化賽道的全面啟動，我們將貫徹『娛樂賣、娛樂買、分享樂』的新零售核心價值，利用自身的稀缺能力全面升級業態，在零售數字化、平台化、娛樂化、生態化新賽道上加速發展，展現『新國美』的澎湃勢能。」







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