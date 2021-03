Wednesday, 31 March 2021, 19:41 HKT/SGT Share:

來源 BOE Varitronix Limited 京東方精電與奇景光電攜手合作AMOLED顯示器方案成功導入新能源汽車大廠

香港, 2021年3月31日 - (亞太商訊) - 世界領先的車載顯示屏供應商京東方精電有限公司(香港交易所股份代號:710)(「京東方精電」,BOE Varitronix Limited)今日,與領先的車載驅動及其他半導體產品供應商及無工廠製造企業奇景光電(納斯達克代號:HIMX)宣佈攜手合作共同開發柔性AMOLED汽車顯示器解決方案,已成功導入領先的新能源汽車大廠,應用於客戶即將推出的旗艦型新能源汽車。



京東方精電和奇景合作,在新能源汽車的12.8吋中控顯示器產品(CID)中,採用京東方精電新世代柔性AMOLED汽車顯示面板,搭載奇景 AMOLED驅動晶片和時序控制晶片 (TCON,Timing Controller)解決方案。最先進的AMOLED面板透過搭配COF技術的奇景驅動晶片,除了能更加展現鮮豔的色彩及影像,提供汽車駕駛卓越的視覺享受外,也支援高曲度的面板彎曲技術,特別適用於高科技感新能源汽車內裝設計。另外,奇景的時序控制晶片,支援雙閘 (dual-gate) 和MUX2面板結構,提供180度旋轉功能,嵌入了色彩影像處理電路(color engine),以及支援領先業界的面板故障檢測功能,以提供更高規格的安全保護。



AMOLED顯示器已在各種應用中獲得高度關注。由於能提供更好的顯示性能,和更優異的設計靈活性,因而成為高階市場的首選技術。奇景的柔性AMOLED顯示器驅動晶片和時序控制晶片解決方案,結合京東方精電全球領先的AMOLED面板,已成功應用於汽車大廠的最新新能源汽車型號。



除了汽車用柔性AMOLED解決方案,針對汽車用TFT-LCD顯示屏,奇景也提供全方位的驅動晶片產品組合,包括in-cell TDDI晶片、顯示器驅動晶片、本地調光(Local dimming)時序控制晶片及點對點高速介面橋接晶片(P2P high-speed interface bridge IC)等,均直接或間接地於各大汽車顯示模組廠中使用,如京東方精電、一級製造商和其他汽車品牌廠皆廣泛採用,使奇景成為領先世界的汽車驅動晶片供應商。



近年來,隨著智慧汽車產業快速發展,以大屏化、個性化、超清晰的車用顯示為核心的智慧座艙應用逐漸成為趨勢,全球主流汽車品牌更加注重人車互動升級。多年來,京東方精電持續推動在智能座艙顯示解決方案領域的創新,致力於為汽車用戶提供更敏捷、更舒適、更智慧的駕乘體驗。目前,京東方精電已推出曲率半徑為300mm的S型曲面柔性AMOLED屏,能夠分成三屏幕同時顯示駕駛儀錶系統、中控系統和乘客娛樂系統。



京東方精電行政總裁蘇寧先生表示,奇景一直是京東方精電的長期合作夥伴,以領先的晶片規格和專業服務,為京東方精電提供汽車顯示器完整的解決方案。京東方精電很高興與奇景再進一步深入合作,共同開發柔性AMOLED顯示方案,應用於京東方精電下一代的顯示器設計。



奇景光電執行長吳炳昌先生表示,與京東方精電的合作夥伴關係,使奇景能夠推廣各式創新的汽車顯示晶片解決方案,並共同研發AMOLED顯示器及晶片技術。奇景很高興與京東方精電進一步合作,為持續成長的汽車市場,尤其是新能源汽車市場,推出更先進的顯示解決方案。



關於京東方精電:

京東方精電(香港交易所股份代號:710)提供全面及一站式解決方案及產品, 包括汽車顯示屏、工業顯示屏、家電應用顯示屏及醫療產品顯示屏的設計、製造及銷售。京東方精電始終以嚴格的研發, 創新的產品設計, 靈活的規格和高效的生產相結合, 提供最大的客戶滿意度。聚焦車載顯示業務, 不斷強化自身能力, 成為全球領先的智慧車載顯示解決方案供應商, 為客戶提供車載顯示總成及智慧車載顯示系統等一站式服務。通過其全球化的銷售網路, 公司業務遍佈中國, 歐洲, 韓國,日本及美洲等地。憑藉多年來深耕車載顯示業務, 深得客戶信賴, 目前已成為領先的車載顯示供應商之一, 亦跟多家著名及新能源汽車廠建立戰略合作關係。京東方精電持續成長,以扎實的顯示產品及技術為基礎, 目標成為領先的汽車智慧座艙顯示系統解決方案提供商。



https://www.boevx.com



關於奇景光電:

本公司係全球顯示器驅動IC與時序控制IC領先廠商,產品應用於電視、筆記型電腦、桌上型電腦、手機、平板電腦、數位相機、汽車導航、虛擬實境裝置以及其他多種消費性電子產品。奇景光電的其他產品並包含觸控面板控制IC、掌上型與擴增實境裝置使用的頭戴式矽控液晶光閥(LCOS)微型投影解決方案、汽車使用的抬頭顯示器、LED驅動IC、電源管理IC、監視器及投影機控制晶片、客製化影像處理晶片解決方案及提供矽智權的授權等。奇景光電亦提供數位相機解決方案,包括用於擴增實境裝置、3D感測及機器視覺的CMOS影像感測器及晶圓級光學鏡頭,這些產品已被廣泛地應用在手機、平板電腦、筆記型電腦、電視、網路攝影機、汽車、保全、醫療器材、家電及物聯網等。奇景光電設立於2001年,總部位於台灣台南,目前員工人數約為2,000人,分佈於台南、新竹、臺北、中國、韓國、日本、以色列與美國。至2021年2月28日為止,奇景光電在全球已取得3,016項專利,尚有550項專利正在申請中,產品應用於全球各種消費性電子品牌產品,技術領先並維持影像顯示處理技術半導體解決方案領導廠商的地位。



http://www.himax.com.tw



風險說明:

本新聞稿的部分展望未來的陳述,特別是有關於財務、產業預測,可能會導致實際結果與本新聞稿的描述不同,可能造成差異的因素包括但不限於整體市場與經濟的狀況、半導體產業的狀況、市場對京東方精電和奇景光電驅動IC產品及非驅動IC產品之接受度、產品競爭力、市場競爭、終端市場需求、對少數主要客戶的依賴度、持續創新的技術、新面板技術發展、發展與維護智慧財產權的能力、價格壓力如平均售價下滑或客戶訂單模式改變、全年有效稅率預估的改變、面板其他關鍵零組件短缺、政策法規改變、匯率波動、子公司新投資案、對客戶應收帳款的回收與存貨的管理、維護及吸引人才,包括奇景光電為2019年度所申報的20-F檔中「風險因素」標題項下的該等風險。不論是否有其他新的訊息或事件,京東方精電和奇景光電皆無義務公開更新或修改此風險說明。



聯絡人:

蕭澤焜 / Edwin Siu

投資者關係

京東方精電有限公司

BOE Varitronix Limited

+852-2197-6151

SiuEdwinCK@boevx.com



黃華珮 / Jessica Huang

公共關係 資深專案經理

奇景光電股份有限公司

Himax Technologies, Inc.

+886-3-516-3276

jessica_huang@himax.com.tw



刁玉苹 / Karen Tiao

投資人關係 專案副理

奇景光電股份有限公司

Himax Technologies, Inc.

+886-2-2370-3999

hx_ir@himax.com.tw





