環球醫療公佈2020年全年業績

香港, 2021年3月31日 - (亞太商訊) - 通用環球醫療集團有限公司(「環球醫療」或「公司」;股份代號:2666)董事會(「董事會」)欣然宣佈公司及其附屬公司(「集團」)截至2020年12月31日止全年業績。



2020年全期業績摘要

-- 收入約為人民幣8,521.2百萬元,較2019的約人民幣6,815.6百萬元增長25.0%;

-- 除稅前溢利約為人民幣2,365.0百萬元,較2019的約人民幣2,211.9百萬元增長6.9%;

-- 普通股權益持有人應佔期內溢利約為人民幣1,647.5百萬元,較2019年的約人民幣1,488.7百萬元增長10.7%;

-- 資產總值約為人民幣61,511.0百萬元,較2019年12月31日的約人民幣57,852.5百萬元增長6.3%;

-- 普通股權益持有人應佔權益約為人民幣10,770.5百萬元,較2019年12月31日的約人民幣9,489.3百萬元增長13.5%;

-- 股本回報率為16.26%,總資產回報率為3.04%。



2020年,環球醫療在領導各地成員醫療機構積極有效投入疫情防控工作的同時,繼續堅定向醫療健康領域縱深邁進,全年經營業績實現逆勢增長。2020年,公司實現收入同比增長25.0%至人民幣8,521.2百萬元,年內溢利同比增長11.0%至人民幣1,813.9百萬元,普通股權益持有人應佔期內溢利同比增長10.7%至人民幣1,647.5百萬元。



醫院集團規模持續擴大,醫療收入佔比持續提高

醫院集團是打造醫療健康集團的核心資源。2020年,環球醫療繼續積極參與國有企業辦醫院的整合承接工作,以重點區域和城市為核心,打造緊密型醫療網絡佈局。截至2020年12月31日,公司已累計簽約醫療機構54家(其中包括5家三甲醫院和27家二級醫院),合計開放床位數超過15,000張;截至2020年12月31日,已併表醫療機構38家(包括3家三甲醫院,16家二級醫院),合計開放床位數9,699張。



環球醫療2020年醫院集團業務收入人民幣3,623.0百萬元,較上年同期增長77.0%(主要為2020年新增併表醫療機構所致),且已經佔到了公司總收入42%以上。未來隨著醫院集團併表規模的進一步擴大及醫院集團核心能力的提升,醫療類業務收入佔比將持續提升。



加強學科建設,提升技術實力

2020年,公司確立了核心學科、特色學科和消費學科分類推進、多措並舉的整體建設思路。核心學科方面,明確了重點發展心血管、骨科、婦產、神經等核心學科方向,努力打造具備核心臨床技術和疑難危重症解決能力的技術高地;同時為充分調動集團內部核心學科中心的發展動力,搭建了完善的內部培訓培養體系;特色專科方面,明確了“消化、腎病、腫瘤、康復醫學”四大特色專科發展方向,全面建立了特色專科運營體系,進一步整合醫院集團專科優勢資源,為推進集團化專科垂直管理、實現醫院集團增收增效奠定良好基礎;消費醫療專科方面,已在鞍鋼總醫院口腔醫院完成了試點建設,建立並形成了可複製推廣的專科運營管理模式;同時完成了體檢中心標準化初期建設等一系列工作,為進一步培育醫院集團新的經濟增長點做好準備。



加強數字化建設,推動信息化升級

過去一年,公司全面推進數字化戰略落地,一方面夯實集團及醫院資訊化建設基礎,全面啟動數據中台佈局,另一方面進一步豐富互聯網健康平臺內涵,全面支撐產業板塊數字化發展。目前,醫院核心系統升級改造工作已全面啟動;擁有自主智慧財產權、架構先進的資料中台也已搭建;5家成員醫療機構正式獲批開展互聯網醫院業務,互聯網健康平臺累計上線內部醫院17家、外部醫院1家,並在抗疫過程中發揮了重要作用,其中海南通用環球互聯網醫院成為集團統一的互聯網醫療入口和醫療產業資源整合的核心載體。



發揮集團化管理優勢,提高醫院運營效能

2020年,公司依託現有醫院集團規模,在運營管理、集採集供等多個方面,通過規範高效的集團化管理模式,為醫院集團整體效益的提升做出努力。例如,在醫療質量管理方面,對標國內外先進醫院質量管理體系,完成了標準化的質量管理體系搭建和醫療核心制度修訂,完善了醫療質量監測體系和預警機制,實現醫療質量管理關口前移,建立了醫療質量管理飛檢制度,加強了事後監督,為醫院集團質量標準化管理提供了切實可行的路徑及方法;在醫保管理方面,按照醫保統籌層級,建立了DRG/DIP管理專業技術模型,實現了DRG/DIP支付方式改革地區醫保清算或者預結算全盈利的目標;在供應鏈管理方面,進一步有序整合成員醫療機構的藥品耗材供應鏈業務,發揮集採優勢,獲得供應鏈管理收益;在設備採購及醫院建設方面,通過集中採購等方式,採購成本顯著低於市場水準。未來,隨著集團化運營各條線工作的深入開展,提質增效措施的不斷落地,醫院集團的整體效益將會進一步提升。



產業鏈佈局有序啟動,業務拓展初見成效

公司圍繞醫院集團,繼續推進健康產業鏈領域的模式探索、項目試點和佈局工作。例如,在互聯網醫療方面,互聯網健康平臺將與醫院資訊化系統深度對接,為醫生線上診療提供全面數據支援,並將實現千人千面的個性化健康服務和數據深度應用,助力平臺商業化;在設備維保方面,組建了一支技術過硬,運營高效的醫療設備維保業務團隊,積極推廣「醫療設備全生命週期管理」的先進業務模式,為醫院提供標準化的維保服務和全面的設備運營管理服務,全面提升醫院設備的運營效率;在醫學檢驗方面,為合作醫院量身定制了檢驗中心發展規劃並根據區域和醫院特點建設專科疾病檢測平臺,通過高端檢驗項目的增加和技術的升級,幫助合作醫院的檢驗學科逐步達到區域內一流水準。此外,本集團充分評估現有優勢基礎並通過引入專業團隊,對康養業務、保險業務等領域亦有相關試點探索及模式論證,為後續新生業務單元的孵化奠定良好基礎。



穩定發展金融業務,為全集團提供有力支撐

環球醫療的金融業務以融資租賃業務為主,其收益是公司穩定的利潤來源。儘管2020年上半年受各地疫情防控政策影響,公司金融業務開發進度、醫院客戶的回款進度均有所延緩,但自第三季度起,業務進度已全面恢復,業務部門加大開發力度,加強在區域內的精耕細作,並進一步提升了金融板塊整體組織管理效能。2020年,金融與諮詢業務實現收入人民幣4,899.7百萬元,同比增長2.7%;實現毛利人民幣3,059.4百萬元,同比增長7.6%。其中融資租賃業務實現利息收入人民幣4,033.1百萬元,同比增長5.9%;實現息差毛利人民幣2,192.9百萬元,同比增長16.0%;淨利差水準3.54% ,淨息差水準4.09%,總體處於國內同行業優秀水準。截至2020年12月31日,公司生息資產淨值達人民幣53,524.17百萬元,較年初增長9.5%;不良資產率1.00% ,30天逾期率0.94%,撥備覆蓋率提升至202.52%,資產質量總體安全可控,且繼續維持在行業領先水準。



未來展望

2021年將是環球醫療推進戰略落地、提升核心能力的關鍵一年。公司將沉著應對各種風險與挑戰,金融業務嚴控風險,穩健發展;醫療業務做優做強,突出特色;健康產業完善佈局,夯實基礎;積極踐行以品質醫療守護生命健康的使命,推動全集團高質量發展實現新突破,為打造值得信賴的醫療健康集團不懈努力,為全體股東創造更大的價值與回報。



有關通用環球醫療集團有限公司

通用環球醫療集團有限公司(2666.HK)是中央直接管理的國有重要骨幹企業——中國通用技術(集團)控股有限責任公司下屬的上市公司,是一家以醫療健康為主業的央企控股集團。公司長期專注於中國高速發展的醫療健康產業,以醫療服務為核心,金融服務為基礎,憑藉現代管理理念、專業人才團隊、優質醫療資源、雄厚資金實力以及包容進取的企業文化,努力打造值得信賴的醫療健康集團,逐步構建共用共贏的健康產業生態系統。



