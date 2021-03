國銀租賃公佈二零二零年全年業績

香港, 2021年3月31日 - (亞太商訊) - 國銀金融租賃股份有限公司(股份代號:1606.HK;簡稱「國銀租賃」或「公司」,連同其附屬公司統稱「集團」)公佈截至二零二零年十二月三十一日止年度(「報告期內」)之經審核綜合業績。



業績亮點

截至二零二零年十二月三十一日止年度:

-- 資產總額達人民幣3,033億元,同比增長16.08%;

-- 營業收入為人民幣193.29億元,同比增長5.37%;

-- 淨利潤達人民幣32.68億元,同比增長11.24%;

-- 新增業務投放人民幣1,044億元,同比增長11.96%;

-- 平均權益回報率為12.50%,較去年上升0.72個百分點;

-- 不良資產率為0.80%,較去年下降0.09個百分點。



報告期內,公司總資產首次突破人民幣3,000億元,達人民幣3,033億元,同比增長16.08%;營業收入為人民幣193.29億元,同比增長5.37%;淨利潤人民幣32.68億元,同比增長11.24%;平均權益回報率為12.50%,較去年上升0.72個百分點;新增業務投放人民幣1,044億元,同比增長11.96%;不良資產率0.80%,較去年下降0.09個百分點。國銀租賃頂住新冠疫情的严重衝擊,在扎實做好疫情防控的前提下,狠抓經營管理,年度經營業績逆勢再上台階,實現高質量發展。



報告期內,國銀租賃主動服務構建新發展格局,積極支持實體經濟,著力構建「以客戶為中心」的業務發展模式,繼續聚焦航空、船舶、新能源、環保、基建等優勢領域,加大資金投放力度,經營成果再創佳績。全年新增業務投放人民幣1,044億元,在金融租賃行業中率先實現全年投放超千億元,較2019 年增長11.96%。同時,公司繼續强化自身平台業務能力和財務狀况,維持標普A、惠譽A+及穆迪A1的高水準信用復評。



航空業務方面,儘管競爭環境依舊激烈,得益於規模效應及集團優勢,通過與飛機製造商的緊密合作,公司迅速調整自身訂單以適應行業前景的變化。報告期內,公司航空租賃業務系統推進5年規劃編制,穩步開展業務投放以及到期飛機續轉租等業務,成功出售18架飛機,機隊結構進一步優化。2020年,公司與20家客戶就77架飛機簽署了新租賃合同。



公司適時啓動船舶租賃業務系統的建設,强化對航運市場發展態勢的跟踪研究,建立經營租賃資産質量評估體系和船舶價值評估模型,研究經營租賃業務預授信機制,極大提高了船舶業務板塊的管理水平和專業化能力,進一步規範了船舶租賃業務,特別是船舶經營租賃業務的運作。全年交付船舶32艘,主流船型佔比進一步提升。



基礎設施租賃業務方面,公司積極支持長江經濟帶、粵港澳大灣區、京津冀等重點區域,服務區域協調發展。此外,公司加强新能源項目開發,不斷提升新能源發電領域專業化程度,積極踐行綠色金融發展要求。



公司堅守職能定位,主動貼近市場,加强存量資産管理,優化增量資源配置,完善各項管理流程及制度,有效推動普惠金融業務持續健康發展。同時,公司大力推動普惠金融業務數字化轉型,進一步强化業務全流程的精細化管理,為實現普惠金融業務數字化管理奠定堅實基礎。全年投放人民幣179億元,同比增長14%,在租設備超過4.1萬台,服務中小微企業接近1.3萬戶。



履行社會責任 踐行企業擔當

報告期內,公司累計為50餘個受疫情影響較大的重點項目、約4,000個普惠金融客戶提供租金順延、變更還租計劃等支持,緩解企業資金壓力。公司還加大與國內船企合作,全力支持船企復工復產,全年接收19艘新造船舶,價值620百萬美元;簽署8艘新造船合同,項目金額400百萬美元,踐行了國有金融企業的社會責任。



拓闊資産交易渠道 强化內管風控體系

國銀租賃主動跟踪趨勢變化,强化融資節奏和期限調度,人民幣和美元綜合成本同比大幅下降,繼續保持行業領先,並成功發行700百萬美元二級資本債,開創了租賃公司行業先河。



與此同時,公司在內部管理方面落實穩健經營要求,加强資源統籌調度,探索構建數字化租賃公司。公司還持續完善全面風險管理體系,强化重點行業風險排查和管控,加大風險及不良項目化解力度。



展望未來,國銀租賃表示:「2021年,公司將密切關注相關政策動向,佈局疫後經濟發展機會,發揮在航空、船舶、普惠金融、基礎設施等專業板塊的先發優勢,在服務國家重大戰略目標的同時兼顧企業經營目標;進一步完善研究分析體系,增強對市場競爭的態勢感知,創新業務發展模式,不斷提高專業化發展能力;堅持『以客戶為中心』,優化流程制度,進一步提升服務效率;強化信息化平台建設和數字賦能租賃業務,全面提升公司業務響應效率,充分挖掘大數據價值,加快數字化發展,努力實現『十四五』開好局起好步。」



關於國銀金融租賃股份有限公司

國銀金融租賃股份有限公司(股份代號:1606.HK;簡稱「國銀租賃」)是中國銀保監會監管的全國性非銀行金融機構,是境內第一家上市的金融租賃公司,是國家開發銀行唯一的租賃業務平台及上市平台。公司租賃資産及業務合作夥伴遍及全球 40 餘個國家和地區。公司享有較高國際信用評級,穆迪 A1、標普 A 及惠譽 A+。國銀租賃成立於 1984 年,是中國租賃行業的開創者和領導者,及中國首批成立的租賃公司。國銀租賃秉承引領中國租賃、服務實體經濟的使命,致力於為航空、基礎設施、船舶、普惠金融、新能源和高端裝備製造等領域的優質客戶提供綜合性的租賃服務。



本新聞稿由九富(香港)財訊公關集團有限公司代表國銀金融租賃股份有限公司發佈。詳情垂詢:



九富(香港)財訊公關集團有限公司

丁鑫小姐/歐惠如小姐/吳宵月小姐

電話:(852) 3468 8434 / (852) 3468 8944

傳真:(852) 2111 1103

電郵:diva.ding@everbloom.com.cn / orianna.ou@everbloom.com.cn / xiaoyue.wu@everbloom.com.cn





話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network