Wednesday, 31 March 2021, 14:33 HKT/SGT Share: 海通恆信（1905.HK）2020年度業績：資本與收入穩定增長，資產規模突破千億

香港, 2021年3月31日 - (亞太商訊) - 中國首家上市的券商背景融資租賃公司——海通恆信（1905.HK）公佈2020年度業績，向外界亮出靚麗成績單：2020年，公司實現收入總額7,915.0百萬元（人民幣，下同），同比增長10.8%；實現年度溢利1,116.0百萬元，基本每股收益0.13元。



2020年，面對新冠疫情帶來的嚴峻挑戰和困難，中國政府及時出台針對性的綜合措施，統籌推進疫情防控和經濟社會發展，取得矚目成果，引領全球經濟復甦。在國內貨幣政策靈活度提高及監管機制優化下，作為中國首家上市的券商背景融資租賃公司，海通恆信通過多種措施應對疫情影響，實現整體收入穩中有升。



截至2020年12月31日止年度，公司實現收入總額7,915.0百萬元，同比增長10.8%。其中，作為公司主要收入來源的融資租賃業務佔比75.2%，年內實現5,950.0百万元，同比增長12.9%；經營租賃收入、服務費收入及保理利息收入分別同比增長7.1%，7.8%和1.9%。此外，公司積極研究把握疫情常態化的市場機遇變化，結構性優化業務投放，加強優質客戶導入和存量客戶翻單，整體業務投放取得突破，實現業務投放604.4億元，同比增長4.6%；其中，零售業務投放290.7億元，機構業務投放313.7億元，「一大一小」業務保持均衡發展。



2020年，公司充分發揮資本優勢，資產規模突破千億，2020年末資產總額達到108,141.5百萬元，同比增長9.2%。公司「一大一小」的業務發展戰略取得豐碩成果，通過強化對重點行業的投放，工業、基礎設施、交通物流、醫療、工程建設行業融資租賃業務應收款餘額較上年末分別增加6,412.9百萬元、2,062.2百萬元、541.2百萬元、463.7百萬元及255.3百萬元；同時，公司加速金融科技應用提升對優質中小微企業、個人客戶的服務水平，其中，開展小微業務的子公司服務中小微企業逾11,800單，投放融資額逾80億元。



與此同時，公司發揮信用優勢實現多元融資，資產負債結構均衡。截至2020年12月31日止年度，公司與71家金融機構建立授信關係，累計簽訂授信額度約為1,112億元。在創新融資工具方面，2020年3月公司發行了首單上市公司疫情防控資產支持票據，募集資金支援抗疫實體企業。在此基礎上，公司積極利用持續優化的融資條件，實現融資提款577.61億元，融資成本持續降低，計息負債平均付息率為4.34%，同比降低24個基點。



目前，海通恆信客戶廣泛分佈於交通物流、工業、基礎設施、工程建設及醫療等諸多行業。展望未來，藉助國內大循環建設、消費內需擴大、製造業自主循環等機遇，公司將繼續挖掘新型與傳統企業融資需求，發揮「融資+融物」的特有優勢，加大重點行業領域項目拓展；同時，借助金融科技介入普惠金融領域，關注市場上消費金融、供應鏈金融等小微金融業務及其模式，優化和開發互聯網零售業務產品，形成新的業務增長點。



伴隨中國經濟增長、產業結構升級及新基建的發力，中國融資租賃行業在未來的增長態勢值得期待，處於行業前列的海通恆信有望鞏固領先地位和競爭優勢，推動高質量可持續發展。





話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

