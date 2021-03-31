Tuesday, 30 March 2021, 23:41 HKT/SGT Share:

來源 Tianyun International Holding Limited 天韵國際公佈2020年全年業績 純利接近1.5億元人民幣

推出自家品牌能量飲品

迎接集團新一輪的快速發展週期

香港, 2021年3月30日 - (亞太商訊) - 中國領先的品牌加工水果產品銷售商及製造商天韵國際控股有限公司（「天韵國際」及其附屬公司統稱「集團」，股份代號 : 6836.HK）公佈截至2020年12月31 日止年度（「年」）之全年業績。



年內，新冠肺炎疫情對環球經濟造成重大衝擊，由於疫情防控需要，企業的生產經營活動受限。隨著中國內地的疫情於第二季度已得到有效控制，生產活動相繼恢復，中國的經濟活動進入後疫情發展階段。作為食品飲料型的快速消費品企業，儘管疫情為經營環境帶來不確定性，集團於2020年仍然保持相當的收入和盈利，財政狀況保持穩健。截至2020年12月31日，集團錄得收益約為人民幣850.3百萬元，純利達人民幣149.1百萬元及每股基本盈利（以港元計）為0.179港元。



重點推出「享派Shiok Party」果汁維生素運動飲料系列

面對發展潛力巨大的功能飲料市場，集團經過兩年的研發工作之後，於2020年11月重點啟動以運動健康為理念的全新自家品牌「享派Shiok Party」果汁維生素運動飲料系列。根據國際研究機構的權威數據，中國功能飲料行業規模已近人民幣千億級，其中能量飲料細分賽道的近5年復合年增長率高達15%，飲用場景和消費群體不斷擴大，未來發展空間廣闊。「享派Shiok Party」系列飲料不含人工合成咖啡因，不添加防腐劑，採用天然健康原料，配方乃回應都市人對健康食品的訴求，適合所有人群，以功能性、口味、全新的產品和品牌形象迎合消費者的需求，加速佈局國內功能飲料市場，進一步增加集團的競爭力及收益。新的飲料產品也符合集團進一步將產品及品牌組合更多樣化的戰略，從而減少了特定水果產品季節性變化帶來的影響。



加工水果產品業務繼續蓬勃發展

年內，以自家品牌銷售的加工水果產品及飲料產品的收益約為人民幣469.4百萬元，佔總收益的55.2%，是集團收入的最大業務分部。另外，來自以原廠委託製造代工方式出售的加工水果產品銷售於年內佔總收益的35.4%，繼續成為本集團總收益的重要部分，錄得收益約為人民幣301.0百萬元。



面對消費的新常態，集團通過多渠道的營銷活動以提高品牌知名度，開拓具有潛力的銷售網絡，踴躍與熱門線上直播品牌和線上銷售平台合作，擴大產品銷售渠道以應對不斷變化的市場需求。年內，集團積極配合不同主題及節日推出促銷活動，參與業內知名的產品展覽及推介會，憑藉天然優質的食品飲料以及多樣化的包裝形式，獲得良好的市場反響，並帶動產品的銷售。截至2020年12月31日，集團自家品牌產品銷售覆蓋全國27個省份、直轄市及自治區，包括大潤發、永旺和京客隆連鎖超市等地區知名連鎖賣場和超市。同時，集團不斷改進產品生產工藝技術，採用符合年輕一代喜好的全新包裝，以滿足消費者嚐新意願及對多元化水果產品和飲料的需求。集團旗下自家品牌「天同時代」、「繽果時代」以及「果小懶」等自家品牌陸續推出新款產品。



集團的OEM業務繼續成為集團穩定的收入來源，業務覆蓋五大洲的知名國際品牌，集團的產品的最終出口地區較為分散，有效減低過於集中少數市場的風險。在全球疫情持續擴散的背景下，預計海外市場對入口中國製造的各種加工水果及罐頭產品需求依然龐大，集團將繼續抓緊機遇，在海外市場如日本、英國、歐洲、加拿大、美國、澳大利亞、新西蘭、東南亞等地區發掘更多商機，擴大OEM業務的版圖。



提供多元化的優質水果

集團於年內，繼續將一小部分新鮮水果原材料出售給新鮮水果批發商。截至2020年12月31日，新鮮水果銷售及其他所得收益錄得約人民幣79.9百萬元。集團將繼續積極尋找擁有新鮮水果國內外銷售渠道及新鮮水果相關的中國馳名品牌的地區商業合作夥伴，以增加國內外不同產地的鮮果原料的銷售，加工及互換流通，為廣大消費者提供更豐富及多元化的優質水果。



產能逐步釋放

集團不斷完善生產設施以提高自動化程度和生產效率。集團位於山東的新建5號和6號生產車間項目的建設工程已全面啟動，並預期於2021年年底前開始投入使用，整體產能將逐步釋放及進一步提升。此外，集團於湖北的生產基地於年內繼續進行設施改造及產能提升，有效增加集團的飲料產品及現有加工水果產品的產能，同時亦便利集團於中國中部就我們自有品牌產品的倉儲及運輸作出安排，及發展亞熱帶地區的新類別的水果產品。此外，集團預期就新飲料產品2021年的年度設計產能將不少於5萬噸。



積極尋找併購與戰略合作機會 加速拓展熱帶氣候區業務

集團一直積極尋找併購及戰略合作的機會，期望以此豐富現有業務，擴展業務網絡，發掘更多新技術、新產品發明及新的市場契機，強化集團的整體競爭力。年內，集團已成功將由目前集中於各類加工水果產品擴大至飲料領域，其中自家品牌「享派Shiok Party」維生素運動飲料系列的首款產品已於年內成功推出，多種特色及口味的運動飲料產品將陸續登場。集團也將繼續關注其他國內及國外併購及戰略合作的機會，加速在熱帶氣候區建立水果食品及飲料的新加工生產基地，以配合集團內生性增長及實現更長遠發展。



屢獲殊榮 品牌價值和影響力獲高度認可

年內，集團連續四年入選中國品牌價值評價榜單，品牌價值首次突破15億元人民幣的門檻。此外，集團榮獲由山東省科學技術廳、山東省財政廳、國家稅務總局山東省稅務局聯合頒發的《高新技術企業證書》，顯示集團的研發創新能力得到高度認可。同時，根據世界權威的市場調研數據機構歐睿國際（Euromonitor International）近期對中國加工水果及蔬菜市場細分行業的分析，天韵國際為此行業的領先企業，集團的各項認證及殊榮均印證市場對我們出眾的品牌價值和影響力給予高度認可，亦反映集團自家品牌產品的市場佔有率和消費者認同度都在穩步上升。



集團主席兼行政總裁楊自遠先生表示：「 2020年是集團於香港聯合交易所上市五週年的里程碑，儘管過去一年宏觀環境充滿挑戰，全球都面臨嚴峻考驗， 但集團業務仍然實現高質量發展，品牌價值及規模等多項關鍵指標持續提升，產品及品牌組合更多樣化。2021年是中國經濟的「十四五」開局之年，預計中國經濟抗壓韌性和發展活力強勁，經濟持續復蘇將帶動消費者信心回升，將為集團未來發展創造更多新的機遇。集團將繼續發展已具競爭優勢的核心業務，研發及推出更多新產品，集團更多口味的果汁維生素運動飲料系列產品及其他特色飲品，將會在日後陸續推出，加上山東及湖北生產基地新產能的釋放都將成為集團未來的增長動力。同時，集團將積極推進併購及戰略合作的策略，加速在熱帶氣候區建立水果食品及飲料的新加工生產基地，更好迎接集團新一輪的快速發展週期，為持份者和股東創造長期發展的最大價值。」



關於天韵國際控股有限公司 (股份代號﹕6836.HK)

天韵國際控股有限公司（「本公司」集團「統稱（及其附屬公司）」主要從事(i) 生產及銷售包裝於金屬罐、塑料杯、玻璃瓶及鋁箔袋的加工水果產品，(ii) 生產及銷售飲料產品及(iii) 新鮮水果買賣。加工水果產品以自家品牌「繽果時代」、「天同時代」和「果小懶」及原廠委託製造代工銷售的方式出售。飲料產品以自家品牌「享派Shiok Party」出售。



集團致力於爲客戶提供健康安全的產品，作爲國內外資質認證最爲齊全的食品企業之一，時刻緊貼嚴 格的國際生產標準，並就生產設施、質量監控及管理獲授BRC(A)、IFS 食品（高級）、FDA、HALAL、 SC、KOSHER、BSCI 及ISO22000 認證，集團還通過多個英國及美國超市內部的食品生產標準審核。 同時，在國內，集團作爲「同綫、同標、同質」工程出口食品企業，供應國內市場和供應國際市場的產 品達到相同的品質水準。自2016 年起，集團自家品牌的優質加工水果產品繼續獲得市場的高度認可， 並獲國家級機構頒授「中國罐頭產品品質證明標志」的榮譽及資格，成為中國加工水果行業內能夠在其產品貼上「零添加防腐劑」標誌的首家水果加工商。



集團在2017 年分別被國際知名財經雜誌《福布斯》評選為福布斯中國百強潛力上市公司及成為山東省臨沂市榮獲「2017 年度臨沂市市長質量獎」榮譽的綜合食品生產銷售企業。集團全新自有研發的純水果休閒食品在2018 年也榮獲中國國家知識產權局頒發「發明專利證書」。



欲瞭解更多集團詳情，請瀏覽集團網站 www.tianyuninternational.com









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