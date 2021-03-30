Tuesday, 30 March 2021, 20:30 HKT/SGT Share:

來源 Kaya Holdings Inc 大麻公司Kaya Holdings的以色列子公司獲得了大麻種植和加工許可證的初步批准 該批准為Kaya農場在以色列醫療大麻的“矽谷” Green Negev上的以色列設施的開發奠定了基礎

佛羅里達勞德代爾堡, 2021年3月30日 - (亞太商訊) - 美國第一家縱向整合大麻零售，種植和加工的上市公司Kaya Holdings，Inc.（簡稱“ KAYS”或“公司”） （OTCQB.KAYS）今天宣布，其以色列子公司Kaya Shalvah（Kaya Farms 以色列）已獲得以色列衛生部醫療大麻部“ YAKAR”的初始許可，可開發以色列的大麻種植和加工設施。



Kaya Shalvah（以色列Kaya農場）醫用大麻生產設施， 以色列，Yerucham的Green Negev Cannabis Complex（項目設計佈局）。











這份初始許可證使公司獲得了繼續進行其計劃，以便在以色列土地招標之前在以色列Yerucham的Green Negev大麻種植園開發商業規模的大麻種植加工場。一旦公司按照以色列的所有法規開發了場地，並達到了所有必需的標準，便簽發了最終的種植和加工許可證。



KAYS首席執行官Craig Frank說：“以色列一直是大麻研究的中心，由希伯來大學教授Raphael Mechoulam 博士率先，他以四氫大麻酚（THC）的突破性發現掀起了醫療性大麻革命。” 並且會見了我們希望與之合作的傑出企業家。以色列是一個有吸引力的市場，提供了進入其他市場的渠道，並靠近優良的知識庫和尖端技術，這將有助於我們執行國際增長計劃。解決我們的難題，我們可以追求戰略的其餘要素，包括在其他重要的新興市場中的立足點。 ”



Frank 繼續說：“獲得正式許可，在Yerucham 開始我們計劃中的設施開發，這表明我們在尋求將KAYS確立為國際大麻市場上有效競爭對手的過程中取得了進展。” “我們期望市場最終將認識到我們已經計劃有前途的機會和我們穩定的執行力。我們努力使我們的價值更好地反映我們的潛力。”



Kaya Shalvah計劃根據以色列標準建造其以色列設施，包括用於種植的IMC-GAP（以色列醫用大麻-良好農業規範），用於生產的IMC-GMP（以色列醫用大麻-良好生產規範），IMC-GSP（以色列） 醫療大麻-良好安全性規範）和IMC-GDP（以色列醫療大麻-良好分發規範）。 Kaya Holdings在以色列註冊公司Kaya Shalvah中的權益由控股子公司Kaya Brands International，Inc.控制。



今年早些時候，KAYS希臘子公司Kaya Farms Greece行使了選擇權，獲得了其希臘合資夥伴合作夥伴Greekkannabis的50％權益。根據Fundamental Research Corp.的數據，Kaya Farms Israel和Kaya Farms Greece項目是KAYS國際擴張的基礎，旨在滿足歐盟對醫用大麻不斷增長的需求，到2028年，該需求預計將超過1460億美元。



按照目前的設想，這兩個設施計劃每年生產約600,000磅GMP認證的高級醫療級大麻，以可能出口到歐盟和其他地方。



Kaya Holdings研究報告-國際大麻公司Kaya Holdings（OTCQB：KAYS）在Fundamental Research Corp資料中獲得買入評級，公允價值估計為0.89美元，突出了希臘和以色列的先發優勢



要訪問報告的副本，請單擊此處或在瀏覽器中剪切並粘貼以下鏈接：

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關於Kaya Holdings，Inc.（www.kayaholdings.com ）

Kaya Holdings，Inc.（OTCQB：KAYS）是一家經驗豐富的，垂直於工廠的，縱向整合的合法大麻公司，旗下經營許多多數子公司，零售，種植，生產和分銷優質醫療和休閒大麻產品，包括花卉，濃縮物，油和提取物，注入大麻的食品和飲料，外用藥和大麻。 KAYS是一家總部位於美國的完全報告的上市公司，已在場外交易市場的OTCQB進行交易，交易代碼為OTCQB：KAYS。



運營摘要

KAYS的公司結構包括以下三個全資子公司，每個子公司都響應大麻行業的各種需求和機遇：



Marijuana Holdings Americas, Inc. 擁有在美國經營的Kaya Shack™品牌的許可醫療和休閒大麻商店（www.kayashack.com）以及Kaya Farms™品牌的大麻生產和加工業務。

Kaya Brands USA, Inc. 擁有廣泛的專有品牌，包括大麻提取物，油，前卷，外用劑，食品和飲料，大麻藥材及相關配件。

Kaya Brands International, Inc.成立，是公司非美國業務的工具，包括在加拿大的零售特許經營以及在希臘和以色列的種植活動。



Marijuana Holdings Americas, Inc.-美國大麻業務



Kaya Shack™零售大麻商店

2014年，KAYS成為第一家擁有和經營醫用大麻藥房的美國上市公司。 KAYS目前經營著兩家Kaya Shack™OLCC許可的大麻零售店，為俄勒岡州的合法醫療和休閒大麻市場提供服務，並且正在重新定位第三批大麻零售許可證，以作為Eugene和俄勒岡州南部大麻市場的配送中心。



Kaya Farms™

Eugene， 一家俄勒岡州室內種植，加工和製造設施：該公司在俄勒岡州尤金擁有12,000平方英尺的Kaya Farms™室內種植和生產設施，該公司將作為該公司的種植試驗，方法實驗，遺傳研究和大麻注入產品的中心發展。根據與當前被許可方Sunstone Farms的管理協議，公司目前在此地點進行有限的業務。在成功獲得和轉讓其他現有OLCC大麻生產和加工許可證之前，KAYS打算擴建該設施並逐步實現全面生產。



黎巴嫩，俄勒岡州的農場和溫室設施：KAYS在俄勒岡州林恩縣的黎巴嫩擁有26英畝的地塊，該地塊打算建設一個85,000平方英尺的Kaya Farms™溫室種植和生產設施。迄今為止，KAYS已獲得Linn County Zoning的批准，並且在OLCC許可發行後它將開始建設。該農場旨在立即發展，並為公司提供每年超過100,000磅的潛在額外生產能力，一旦從俄勒岡州出口到允許合法使用大麻的其他美國州和外國出口，就可以進行擴展。 Kaya Farms™根據《種植作業手冊》以及合規性，僱傭事宜和安全性手冊進行操作。



Kaya Brands USA, Inc.- 品牌與產品開發

該公司擁有超過30種大麻的遺傳學數據庫，並擁有許多傳統和創新性大麻類別的專有品牌，包括Kaya Buddies™預卷，Really Happy Glass™大麻配件以及Kaya Gear™，與公司相關的大麻生態中心。這些品牌目前在Kaya Shack™商店有售。



公司在開發Kumba Extracts™，Syzygy Extracts™，Pakalolo Juice Company™Soothe Topicals™，Tony Giggles Pleasure Foods™（冷凍意大利主菜），Uptown Shaman™（大麻）和Kaya Yums™（ 巧克力，軟糖，電源棒）品牌。在獲得我們的生產和加工許可證批准之前，KAYS計劃在美國法律基礎架構允許的範圍內，於2020年開始實施多州計劃。這些品牌適用於所有Kaya Shack™商店，包括公司所有和特許經營的。



Kaya Brands International, Inc.- 國外大麻業務

經過六年多的嚴格監管，在一家上市公司的美國大麻業務中“接觸工廠”，KAYS成立了子公司Kaya Brands International，Inc.（以下簡稱“ KBI”），以利用其經驗並擴展到全球範圍內的大麻市場。 KBI當前的運營和計劃包括：



Kaya Kannabis- Kaya Farms™ Greece SA ("Kaya Farms Greece," “希臘公司) 是KBI的全資子公司。 該公司剛剛行使了其選擇權（根據先前披露的8-K申請的條款），讓Kaya Farms Greece收購了希臘雅典大麻公司PC，Greecekannabis，PC的50％的股份，該公司已獲得建造許可證，位於希臘雅典郊外15英畝土地上的約500,000平方英尺建築物的設施，用於從希臘向歐洲聯盟和其他地方種植，加工和出口醫用級大麻。



Kaya Farms™ Israel- Kaya Shalvah LTD ("Kaya Farms Israel,"，以色列公司）是KBI的全資子公司。 Kaya Farms Israel正在向以色列各個政府機構申請從以色列種植，加工和出口醫用大麻的許可證。在向以色列大麻管理局提交初次申請後，Kaya Shalvah打算提出要約，以收購以色列Greenegev一部分的以色列100杜南姆（約25英畝）土地，這是以色列政府支持的位於以色列耶魯哈姆的大麻生態系統，即有望成為醫用大麻生產和研究的矽谷。



當前設想的這兩個設施（並在獲得成功的融資，完成建設並獲得最終必要的許可後）被配置為每年生產約600,000磅GMP認證，高級醫療級，大麻每年用於潛在出口到歐盟和其他地方的大麻。



加拿大特許經營：KAYS瞄準了加拿大（唯一在國家一級使醫療和休閒用大麻的生產，銷售和使用合法化的G7國家）進行Kaya Shack™大麻商店特許經營的首次國際銷售和經營，目標是通過多年的結構化推廣，在加拿大各地提供75-100個Kaya Shack™大麻零售點，但要遵守許可和市場條件。 KAYS保留了位於加拿大多倫多的Garfinkle Biderman，LLP律師事務所，以準備特許經營披露文件及相關物品，以在加拿大銷售Kaya Shack™大麻商店特許經營權。 KAYS計劃在法規和法律允許的情況下，最終將其特許經營業務擴展到美國。



重要披露

KAYS正在根據對州和地方法律以及與大麻有關的聯邦執法政策和優先事項的當前理解，計劃執行其既定的業務目標。潛在的投資者和股東應注意，KAYS和MJAI在實現其商業計劃的任何部分（包括但不限於種植，分銷或銷售大麻產品，從事上述活動或獲取現有大麻的許可申請）之前，將獲得法律顧問的建議大麻生產/銷售業務）。就KAYS的特定活動，聯邦，州或地方法律行動或聯邦政府政策和/或州和地方法律的變更提供法律意見可能會對業務運營和股東價值產生不利影響。



前瞻性陳述

本新聞稿包含可能構成“前瞻性”陳述的陳述，通常包含“相信”，“估計”，“項目”，“期望”或類似陳述，這些陳述是根據私人證券訴訟的安全港條款作出的1995年《改革法案》。前瞻性陳述固有地包含風險和不確定性，可能導致實際結果與前瞻性陳述產生重大差異。可能導致或造成這種差異的因素包括但不限於：在市場上接受公司當前和未來的產品和服務，公司開發有效新產品並獲得此類產品的監管批准，競爭性的能力。公司向美國證券交易委員會提交的定期報告中詳細說明的因素，對第三方供應商的依賴以及其他風險。通過發布這些前瞻性陳述，公司不承擔在本新聞發布之日後對這些陳述進行修訂或更改的義務。



欲了解更多信息，請聯繫投資者關係：info@kayaholdings.com 或+1-561-210-7664



資料來源: Kaya Holdings Inc



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